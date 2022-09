Na část pohádkového festivalu v Jičíně se platí vstupné, budí to kritiku

Vášnivá diskuse na internetu, ostrá slova o zániku oblíbené akce, která před pandemií covidu patřila k největším svého druhu u nás. Již několik let předchází festivalu Jičín – město pohádky, místními jednoduše označován jako Pohádka, kritika výše vstupného.

„Když to mělo město, tak to bylo super. Teď to má nějaká agentura, která na tom ždímá, co se dá. Stydět byste se měli, vy to zahubíte,“ rozčiluje se jeden z diskutujících na sociálních sítích.

Pořadatelé z nadace Jičín – město pohádky nastavili vstupné do zámecké zahrady na tři dny za 300 korun pro dospělé a 50 korun pro děti nad tři roky.

„Máme za sebou dva náročné roky, které vyčerpaly veškeré naše lidské i finanční rezervy. Věřte, že jsme hledali jiné možnosti, ale čísla mluví jasně. Pokud nebude vstupné, není udržitelné festival pořádat v takovém rozsahu. Kompromis vidíme v tom, že vstupné se vybírá do parku, ale spousta programových bodů a míst v centru města je zdarma,“ reagují zástupci nadace.

Nadace spolu s městem v posledních dnech vyvrací nepřesná i mylná tvrzení, která se v souvislosti s festivalem objevují. Časté je třeba tvrzení, že akci pořádala radnice.

Pomýlené informace na sítích

„To je obrovská mýlka, vůbec nevím, kde se to zrodilo. Za festivalem vždy stála skupina nadšenců a dobrovolníků. Byla to spolková věc a iniciativa lidí, kteří mají Pohádku rádi, nikdy ne města. Diskusi jsem sledoval a můžu k tomu říci, že se vstupné řeší každý rok,“ krčí rameny mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

„Naprosto běžně se objevují nepřesné informace. Těžko říci, proč je někteří lidé uvádějí a nenechávají oficiální informace pouze na nadačním fondu. Postřehl jsem třeba to, že se bude vstupné vztahovat i na průvod, což nikdy nebylo v žádných podkladech či materiálech. To se zrodilo právě na sociálních sítích. Nevím, co k tomu říci,“ říká Jan Jireš.

Mluvčí potvrzuje, že festival má podporu radnice: „Plně respektujeme nadační fond Jičín – město pohádky jako hlavního dramaturga a organizátora festivalu. Jeho zástupci výši vstupného společně s hlavními body programu městu předeslali a žádné námitky proti tomu nejsou. Město do toho vstupuje pouze finanční podporou. Jsme spokojeni s tím, jak nadační fond festival organizuje.“

Spíše příspěvek nadačnímu fondu

Předseda správní rady nadačního fondu Jičín – město pohádky Jan Košíček vysvětluje, jak bude 31. ročník festivalu od 7. do 11. září organizován.

„Hlavní program se odehrává v zámecké zahradě, kde bude pódium, koncerty a různá další vystoupení. Další programy jsou na zámku a v židovské škole. Některé z nich jsou zpoplatněné na místě, jiné jsou volné. Hudební produkce a vystoupení budou na náměstí, které je volně přístupné. Lidé si mohou vybrat a zúčastnit se festivalu, aniž by šli do hlavní zpoplatněné části,“ vzkazuje Košíček.

„Chtěl bych zdůraznit, že je to koncipováno tak, že v podstatě nejde o vstupné, ale o příspěvek nadačnímu fondu, aby vůbec mohl dát festival dohromady. Jsme rádi za každého, kdo přijde a festival podpoří. Nejde o to, že by celá Pohádka byla zpoplatněna. Kdo nechce platit, své si najde i mimo hlavní program,“ podotýká Košíček.

Před rokem byl hlavní program zpoplatněn vstupným 50 korun pro děti a 100 korun pro dospělé.

„Rozsah festivalu byl pochopitelně výrazně menší a kratší. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru jsme se přesunuli do zahrady. Vznikl tak koncept, ve kterém pokračujeme i letos. Zahrada je jednodušší na koordinaci, není to tak rozsáhlé a nabobtnalé jako na náměstí,“ říká Jan Košíček.

„Veškeré práce spojené s festivalem a jeho přípravou stojí spoustu peněz a úsilí. Přišli jsme o velkou část sponzorů a partnerů, takže se festival vlastně tvoří znovu od nuly. Vstupné je potřeba řešit. Myslím si však, že na tak bohatý program a kvalitu protagonistů a kultury obecně je cena symbolická. Je škoda, že velká část lidí si myslí, že jde o hudební festival. Přicházejí na kapely a zbytek je nezajímá. Poslední roky je však program hodně postavený třeba na velice kvalitních divadlech,“ připomíná Košíček.

Lamentace nad vstupným jsou každý rok

Rovněž jičínský místostarosta připomíná, že diskuse o vstupném se objevuje každý rok.

„Vždy se z toho udělá aféra, a postupně to vyšumí. Myslím si, že festival za 50 korun pro dítě není taková hrůza, jak se to podává. Zvlášť když to srovnám s cenou jiných dětských atrakcí. Nechci to nějak snižovat, ale festival nemůže být zadarmo. Vždy se hledala nějaká shoda na vstupném. Diskusi vnímám, ale hluboko do kapsy nemají jen lidé, ale i nadační fond. Na druhou stranu kdo nechce, ten do parku nemusí a může jít na náměstí, kde se vstupné neplatí,“ říká Petr Hamáček (Sdružení pro Jičín).

„Myslím si, že pro dospělé je to drahé. Kdybych měla jít na festival s manželem a dvěma dětmi, zaplatit vstupné a ještě občerstvení a další atrakce, byla by to pro nás opravdu drahá záležitost. Ještě nevím, jestli se přijdeme podívat,“ zvažuje Hana Šimková, rodačka z Jičína, která v současné době žije u Vodňan v jižních Čechách.

„Cena mi připadá průměrná, myslím si, že zdražily i jiné festivaly. Jsem rád, že to po těch covidových letech vůbec pokračuje,“ komentuje výši vstupného spoluzakladatel festivalu a člen dozorčí rady nadace Jičín – město pohádky Jaroslav Veselý.