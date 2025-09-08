Pohádkový festival v Jičíně sází na recyklaci. Může za to loňská povodeň

Tomáš Plecháč
  16:44
Šmankote, babičko, recykluj! Tak zní podtitul 35. ročníku festivalu Jičín – město pohádky, který se uskuteční od středy 10. září do neděle. Vystoupí na 120 účinkujících, třeba Kašpárek v rohlíku nebo zpěvačka Bára Poláková. Část programu pořadatelé opravdu zrecyklují z loňska, kdy přehlídku zasáhla povodeň.
34. ročník festivalu Jičín - město pohádky poznamenalo v polovině září 2024 špatné počasí, venkovní produkce byly po dvou dnech zrušené. | foto: Jičín - město pohádky

Festival Jičín - město pohádky (září 2024)
Festival Jičín - město pohádky 2022
Program pohádkového festivalu přilákal děti na jičínské Valdštejnovo náměstí....
Centrem přehlídky znovu bude Valdštejnovo náměstí a Zámecký park. Bude to pět dnů plných zábavy pro rodiny s dětmi, s řadou hudebních a divadelních představení, výtvarnými dílnami a workshopy.

Festival letos poprvé pořádá stejnojmenný zapsaný ústav, který město loni založilo.

„Festivalové téma navazuje na loňský ročník, který jsme museli předčasně ukončit kvůli extrémním povětrnostním podmínkám a povodním po celé České republice. Rozhodli jsme se k tomu přistoupit s nadhledem, tak se zrodil nápad recyklovat program, který se loni nestihl uskutečnit,“ uvádí ředitelka festivalu Šárka Bekrová.

Festival Jičín - město pohádky (září 2024)
Festival Jičín - město pohádky 2022
Jičín – město pohádky bude mít zároveň ekologický rozměr. V Masarykově divadle vznikne Eko-park se spoustou zajímavých aktivit, nezisková organizace CI2 uspořádá v K-klubu výstavu Antarktida a besedy pro školy. Na festival přijede také hradecké Cirkulární centrum Recyupcy.

„Celé se to snažíme pojmout s lehkostí, rozhodně není naším cílem moralizovat nebo někoho poučovat,“ poznamenává ředitelka.

Průvod masek přivede patron Lábus

Přehlídku zahájí průvod masek s patronem festivalu Jiřím Lábusem, vyrazí ve středu v 16:00 z Husovy ulice. Valdštejnovo náměstí se promění ve velkou hernu.

„Kromě pohádkového vláčku, pouliční scény a malé gastro zóny tam bude velká řemeslná sekce pro děti. Přijedou kameníci, řezbáři, kováři nebo skláři, děti si tak budou moci vyzkoušet stará řemesla,“ uvádí Šárka Bekrová.

Pohádková tradice v Jičíně nezanikne, festival má nového pořadatele

Středobodem festivalu bude opět Zámecký park. Na hlavním pódiu ve čtvrtek zazní oblíbené dětské písně v podání BibiBum a vystoupí talentovaná zpěvačka a kytaristka Tereza Balonová.

V pátek zahraje bluesová kapela The Broosters, skupina Queenways uvede největší hity kapely Queen. Vrcholem festivalu bude sobotní program, v parku vystoupí pětinásobná držitelka hudební ceny Anděl Bára Poláková, bejbypanková kapela Kašpárek v rohlíku a V.O.S.A Theatre.

Předpremiéra Pohádky po babičce

V Biografu Český ráj bude k vidění pásmo zvířecích večerníčků, Svěrákův film Ropáci nebo seriál Můj dědeček zálesák. V jičínské předpremiéře návštěvníci zhlédnou snímek Pohádky po babičce natočené podle předlohy Arnošta Goldflama. V kině budou rovněž besedy od České koalice pro ochranu biodiverzity.

„Za program v biografu by se nemusel stydět leckterý dětský filmový festival, letos to máme opravdu hodně pestré,“ míní ředitelka.

Jezuitská kolej ožije tvůrčími dílnami a divadlem. Představí se zde například Víťa Marčík s netradičním pojetím pohádky Bajaja nebo divadelní soubory Kordula a Damůza. V sobotu dorazí kočovná herna Sládkovna.

Pohádkové dílny organizátoři připravují ve spolupráci s divadelním performance Hemžení, na jejich tvorbě se podílejí místní zájmové, školní a umělecké spolky.

„Všechny dílny spojuje křehký svět netradičního zahradníka, jenž využívá zdánlivě nepoužitelné materiály,“ podotýká Šárka Bekrová. Na šesti zastaveních v Jezuitské koleji, na Valdštejnově náměstí, v Masarykově divadle a na Farské zahradě si děti například vyrobí papír, z nápojových kartonů sestaví oděv, vytvoří igelitového strašáka či hmyzího přítele z hliníkového plechu.

Sobota se vstupným, jinak zdarma

Naprostá většina představení a atrakcí je zdarma, vstupné se bude vybírat pouze na sobotní program v parku.

Základní vstupenka v předprodeji stojí 250 korun, na místě 300. Děti od 6 do 18 let platí 100 korun, na místě 150. Děti do šesti let mají vstup zdarma. Předprodej vstupenek potrvá až do pátku.

Součástí pohádkového festivalu opět budou trhy, regionální výrobky si návštěvníci budou moci koupit od středy do neděle na Žižkově a Valdštejnově náměstí, v Husově ulici a stánky budou také v Zámeckém parku.

Pro návštěvníky festivalu bude připravené odstavné parkoviště u obchodního domu Maxi Hit v ulici Pod Koželuhy, vejde se tam zhruba 300 aut.

Rozpočet tři miliony korun

Festivalový rozpočet je podobný jako v loňském roce, kolem tří milionů korun. Z toho město Jičín dává 1,5 milionu, další milion tvoří příspěvek sponzorů, většina z nich je z Jičína.

9. září 2022

„Věřím, že 35. ročník festivalu nabídne bezvadný program a nic jiného než počasí by nemělo zabránit tomu, aby se na něj dobře vzpomínalo,“ říká starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Loni festival rozehnal déšť

Ústředním tématem loňského ročníku byla věda, pohádkové město se proměnilo v sídlo pokusů, divů, magie a kouzel. Poznamenal ho však silný déšť, organizátoři po dvou dnech museli zrušit venkovní produkce na Valdštejnově náměstí a v Zámeckém parku. Nedošlo tak ani na koncert Báry Polákové.

Hlavním pořadatelem festivalu se loni poprvé stalo město. Organizaci převzalo od nadačního fondu, který v roce 2023 oznámil, že na pořádání nemá dostatek energie ani financí. Jičínu, jenž byl do té doby partnerem nadačního fondu, předal všechny ochranné známky.

Loni na podzim zastupitelé schválili založení zapsaného ústavu Jičín – město pohádky. Jeho ředitelkou se stala dosavadní produkční festivalu Šárka Bekrová. Město do ústavu vložilo počáteční vklad půl milionu korun. V roce 2023 na festival zavítalo téměř 40 tisíc lidí, loni, navzdory nepříznivému počasí, 30 tisíc unikátních návštěvníků.

