Mladí kriminálníci přepadli taxikáře, pak jeden z nich zbil obuškem známého

První loupež se odehrála 21. prosince kolem druhé hodiny ráno. Dva muži ve věku 24 let a 21 let tehdy nastoupili v Jičíně do vozu taxislužby. Když dojeli na určené místo, vyzval mladší z dvojice staršího kumpána slovy: „Vem mu tu peněženku.“

Sám pak řidiče několikrát zezadu udeřil do hlavy, takže mu způsobil bolestivý otok a krvácení z nosu. Starší z pachatelů pak vytáhl taxikáři z bundy peněženku, ze které vzal tři tisíce korun. Kromě hotovosti ukradl i mobilní telefon uložený v přihrádce u řadicí páky.

Násilníci mají dohromady dvanáct záznamů v trestním rejstříku

Druhé loupežné přepadení se odehrálo 4. ledna brzy ráno před obchodním domem v Jičíně. K poškozenému devětačtyřicetiletému muži přistoupil čtyřiadvacetiletý mladík se slovy: „Poznáváš mě?“ a z kapsy vytáhl teleskopický obušek, který si přehazoval z ruky do ruky. Jak se později ukázalo, oba se z minulosti skutečně znali.

Podle policie pak útočník poškozeného opakovaně silně udeřil do hlavy. Napadený se snažil utéct, ale násilník mu strhl z ramene batoh, který prohledal, a chtěl, aby mu napadený dal svůj mobil. Přitom ho bil teleskopickým obuškem do nohou a vyhrožoval mu, že pokud mu mobil nevydá, tak jej zabije i jeho rodinu. Útočník zmizel až poté, co poškozený vešel do restaurace, odkud zavolal na linku 155. Pak ho ošetřili v nemocnici v Jičíně.

Policistům už se podařilo oba pachatele dopadnout. Jde o recidivisty, kteří byli v minulosti již několikrát soudně trestáni, a také nyní už policie zahájila jejich trestní stíhání.

„Starší z obviněných má už osm záznamů v rejstříku trestů za majetkovou a násilnou trestnou činnost. Mladší obviněný má již tři záznamy za majetkovou trestnou činnost,“ uvedla mluvčí jičínské policie Martina Jandová.

Na oba obviněné muže byla 9. ledna uvalena vazba. Jsou obviněni ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež, v prvním případě ve spolupachatelství, v druhém figuruje starší z dvojice.