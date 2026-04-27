Vysoká cena neodrazuje. Jičín dává do dražby přes 30 pozemků pro domky

Tomáš Plecháč
  10:30
Na přelomu května a června spustí Jičín elektronickou dražbu 34 pozemků pro stavbu rodinných domů v nové čtvrti Kasárna u Valdštejnovy lipové aleje. Minimální cena je 6 560 korun za metr čtvereční. Prvních pět parcel se prodalo už v únoru. V září navíc půjdou do dražby čtyři pozemky pro stavbu bytových domů.
Jičín v bývalých kasárnách staví infrastrukturu pro novou obytnou čtvrť. (2. června 2025) | foto: David Taneček, ČTK

18 fotografií

Zastupitelé v březnu souhlasili s dražbou dalších pozemků a podmínkami prodeje, radní zkraje dubna schválili vzorovou dražební vyhlášku. Pro každý pozemek bude vydána dražební vyhláška.

„Každý pozemek se bude dražit zvlášť. Očekáváme, že denně se vydraží čtyři až pět pozemků,“ sdělil starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Dražba začne 29. května a potrvá do konce prvního červnového týdne. Zájemci tak budou mít víc než měsíc na to, aby se seznámili s podklady a do dražby se přihlásili.

Částka za metr čtvereční vychází ze znaleckého posudku. V prvním kole prodeje parcel, které proběhlo obálkovou metodou, se ukázalo, že ani na místní poměry vysoká cena není překážkou. U některých pozemků se vyšplhala i na více než devět tisíc korun za metr čtvereční. Prodalo se pět ze sedmi parcel, město obdrželo 34 nabídek.

V podobně vysoký zájem radnice doufá i tentokrát. Na rozdíl od prvního kola, které bylo určeno pouze pro fyzické osoby, se do elektronické dražby mohou přihlásit rovněž firmy.

V lokalitě Kasárna dá Jičín do dražby v druhém kole 34 pozemků (červeně označeno), dražit se bude na přelomu května a června 2026. V prvním kole obálkovou metodou už Jičín prodal pět parcel (zeleně označeno).
18 fotografií

„Jsem optimistou, věřím, že se podaří prodat maximum pozemků. Pokud se některé neprodají, ještě na podzim bychom uspořádali další kolo,“ naznačil Jan Malý.

Stavebníci si vyberou z katalogu domů

Platí stejné podmínky jako v prvním kole. Majitelé pozemků musejí při stavbě rodinných domů vycházet z územní studie a z katalogu domů. Město se jejich podobu rozhodlo regulovat, aby obytná zóna navazovala na zástavbu ve čtvrti Čeřovka, jejíž urbanistické řešení navrhl prvorepublikový architekt Čeněk Musil.

„Díky katalogu bude zachován architektonický ráz lokality a kvalitní architektonické řešení,“ řekl mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Od uzavření kupní smlouvy budou mít majitelé 24 měsíců na získání stavebního povolení a 48 měsíců na získání kolaudačního rozhodnutí. Další z podmínek je, že musí mít na adrese zkolaudovaného domu minimálně pět let trvalý pobyt.

Dražebníkem bude pražská společnost iderea Asset Management. Radnice jí kontrakt zadala přímo jako zakázku malého rozsahu, aby prodej urychlila. Maximální odměna pro dražebníka budou tři miliony korun.

V září Jičín plánuje stejným způsobem prodat čtyři ze sedmi parcel pro stavbu bytových domů. Nejprve se je pokusí developerům nabídnout jako celek. Pokud by se to nepovedlo, vydraží je v další fázi po jednom.

„Postup nám doporučila dražební kancelář. Bylo by ideální, kdyby se bytové domy povedlo vystavět rychle a najednou,“ řekl místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Vznikne až 150 bytů

Po vydražení největšího souboru pozemků bude mít město k dispozici ještě devět parcel pro rodinné domy a tři pozemky pro bytovky. „V letošním roce s největší pravděpodobností do prodeje nepůjdou,“ uvedl starosta.

Na sedmi parcelách má vyrůst dvanáct čtyřpatrových domů, v každém bude devět až třináct bytů. Celkem by tak v lokalitě mělo vzniknout kolem 150 bytových jednotek.

Město do vybudování infrastruktury v nové čtvrti pod Čeřovkou investovalo 274 milionů korun, vzalo si kvůli tomu úvěr na 180 milionů.

Stavba inženýrských sítí, chodníků a komunikací začala na jaře 2022, skončila v závěru loňského roku. Obytná zóna vznikla na místě bývalých kasáren z roku 1887. Město bývalý armádní areál získalo mezi lety 2000 až 2006. V letech 2012 a 2013 šla většina budov k zemi, rok nato radnice vypsala urbanisticko-architektonickou soutěž na podobu nové čtvrti.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Demolice čeká také poslední dvě zbývající budovy, místo nich vznikne domov pro seniory se 140 lůžky. Projekt, který před lety rozjela a kvůli finančním potížím nedokončila nadnárodní skupina SeneCura, převzala společnost Senior Properties. Firma je součástí holdingu Penta.

Demolice má začít ještě letos, centrum by mělo zahájit provoz v roce 2029. Jeho součástí bude také 20 lůžek odlehčovací služby.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.