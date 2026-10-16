Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Polovina parcel v nové čtvrti v Jičíně má majitele, stavět začnou letos

Tomáš Plecháč
  9:03
Pohled na budoucí čtvrť v Jičíně. Téměř polovinu pozemků v lokalitě Kasárna...

Pohled na budoucí čtvrť v Jičíně. Téměř polovinu pozemků v lokalitě Kasárna město již prodalo v dražbách, zájemci si tam postaví rodinné domy. Developer chystá stavbu bytových domů. (září 2026) | foto: Město Jičín

Zástupci soukromého investora Rezidence lipová alej s.r.o. podepsali plánovací...
Jičín v bývalých kasárnách staví infrastrukturu pro novou obytnou čtvrť. (2....
Chystaná zástavba osmihektarového areálu bývalých kasáren v Jičíně
V lokalitě Kasárna dá Jičín do dražby v druhém kole 34 pozemků (červeně...
20 fotografií
Necelou polovinu z 52 parcel pro stavbu rodinných domů v nové čtvrti Kasárna dosud ve veřejné dražbě prodalo město Jičín. Utržilo za ně téměř 91 milionů korun. První domy by se mohly začít stavět do konce roku. Podařilo se také vydražit čtyři pozemky pro bytové domy za 82,5 milionu. Dosavadní bilanci město hodnotí jako úspěch. Další kolo prodeje plánuje v příštím roce.

Letos šlo do nabídky 39 pozemků, v prvním a druhém kole se jich prodalo 22. V lednu Jičín obálkovou metodou prodal pět ze sedmi nabídnutých pozemků, v elektronické dražbě na přelomu května a června zájemci koupili 17 parcel. V září město nabídlo dalších 15 pozemků, ale nevydražil se už ani jeden.

Do dražby šly také první pozemky pod Čeřovkou, na kterých vyrostou bytové domy. Přihlásil se jediný zájemce.

„Soubor čtyř pozemků byl vydražen za vyvolávací cenu 82,5 milionu korun,“ informoval mluvčí městského úřadu Jan Jireš. Prodej parcel již schválilo zářijové zastupitelstvo.

Pohled na budoucí čtvrť v Jičíně. Téměř polovinu pozemků v lokalitě Kasárna město již prodalo v dražbách, zájemci si tam postaví rodinné domy. Developer chystá stavbu bytových domů. (září 2026)
Zástupci soukromého investora Rezidence lipová alej s.r.o. podepsali plánovací smlouvu na vydražené pozemky v jičínské lokalitě Kasárna, kde postaví bytové domy. Na čtyřech pozemcích bude vždy po dvou bytových věžích spojených společným zázemím, tedy osm menších bytových domů. Investor má kolaudovat za 60 měsíců, zaplatí městu 82,5 milionu korun. Smlouvu podepsal starosta Jan Malý (ANO, vpravo) a za investora jednatelé Marek Kubišta a Josef Buchta. (1. října 2026)
Jičín v bývalých kasárnách staví infrastrukturu pro novou obytnou čtvrť. (2. června 2025)
Chystaná zástavba osmihektarového areálu bývalých kasáren v Jičíně
20 fotografií

Do konce letošního roku se už další kolo dražby nejspíš neuskuteční. „Nové zastupitelstvo a rada budou muset posoudit, jak postupovat dál. Předpokládáme, že další kolo dražby by se mohlo uskutečnit na jaře,“ řekl končící starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Přestože zářijová dražba výsledek nepřinesla, hodnotí dosavadní bilanci pozitivně. „Je otázkou, zda to je tím, že se trh už částečně nasytil, nebo roli hrají vyšší sazby hypoték. Myslím, že celkově je letošní prodej pozemků úspěšný,“ uvedl starosta.

Není kam spěchat

Jak uvedl dosavadní místostarosta Jičína Petr Hamáček(KDU-ČSL) ještě před volbami, město ani nepočítalo s tím, že všechny pozemky prodá najednou:

„V rozpočtu na letošní rok jsme počítali s prodejem 19 parcel, povedlo se prodat o tři více, takže – myslím – je to velmi úspěšné. Nemusíme nikam spěchat. Pozemky mají svou hodnotu a budou se nabízet postupně.“

V nové obytné zóně město připravilo 52 pozemků pro rodinné domy, minimální vyvolávací cena 6560 korun za metr čtvereční vychází ze znaleckého posudku. Úspěšní zájemci s městem uzavírají plánovací smlouvu, musí se přihlásit k trvalému bydlišti v Jičíně a souhlasit se zákazem zcizení pozemku.

15. února 2025

Od uzavření kupní smlouvy mají majitelé 24 měsíců na získání stavebního povolení a 48 měsíců na získání kolaudačního rozhodnutí. Na adrese zkolaudovaného domu musí mít minimálně pět let trvalý pobyt.

Podoba domů vychází z územní studie a katalogu, který město pro novou čtvrť schválilo. „Dokumenty byly sestaveny proto, aby nová čtvrť svou kvalitou odpovídala dřívější zástavbě, zejména historicky a urbanisticky cenné čtvrti Čeřovka, která je dílem prvorepublikového architekta Čeňka Musila,“ poznamenal Jan Jireš.

Město chce v budoucnu nabídnout také pozemky, do kterých zasahuje podzemní bunkr. Podle mluvčího architektonická kancelář v současnosti posuzuje možnost zástavby nad bunkrem.

Bydlení pro movité. Jičín prodává parcely v nové čtvrti i za 4,5 milionu

Celkem sedm parcel je ve čtvrti Kasárna připraveno pro stavbu dvanácti čtyřpatrových domů s devíti až třinácti byty. Celkem by zde mělo vzniknout 150 bytů.

Jičín si vzal úvěr

Město do vybudování infrastruktury v nové čtvrti investovalo 274 milionů korun, vzalo si na to úvěr 180 milionů. Stavba inženýrských sítí, chodníků a komunikací začala na jaře 2022, skončila v závěru loňského roku. Obytná zóna vznikla na místě bývalých kasáren z roku 1887.

Město bývalý armádní areál získalo mezi lety 2000 a 2006. V letech 2012 a 2013 šla většina budov k zemi, rok nato radnice vypsala urbanisticko-architektonickou soutěž na podobu nové čtvrti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme....

Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší...

Každý nám uvidí do bytu. Usedlíky ve Špindlu nová lanovka u sídliště nenadchla

Premium
Vizualizace nové lanovky na Medvědín přes sídliště v Bedřichově ve Špindlerově...

Kabinovou lanovku už příští jaro začne stavět skiareál ve Špindlerově Mlýně. Završí tím lyžařské propojení Svatého Petra s Medvědínem. Lanovka bude unikátní. Jednak to bude první desetimístná lanovka...

Už se to rýsuje. Ve Špindlerově Mlýně zaplétají lana nové šestimístné lanovky

Zaplétání lan na lanovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně (8. října 2026)

Technici už zaplétají lana nové šestisedačkové lanovky Přehradní ve Špindlerově Mlýně. Provoz se na ní má spustit 12. prosince se zahájením zimní sezony. Lanová dráha je jedním z klíčových prvků...

Pohublého Huberta chytili až šestý den. Erdelteriér utíkal v lesích před majiteli

Premium
Rodina Daniela Rychlého si dovezla ze Slovenska desetiměsíčního erdelteriéra, k...

Pátrání se šťastným koncem se odehrálo minulý týden v rozlehlých lesích kolem Hradce Králové. Majitelům se na vycházce utrhlo z vodítka desetiměsíční štěně, následovala pátrací akce s nasazením...

K smrtelnému pobodání muže ve Dvoře Králové se přiznalo dítě

ilustrační snímek

Ze smrti třicetiletého muže ve Dvoře Králové podezírají kriminalisté nezletilého. K činu z úterní noci se přiznal. Muž zemřel na bodná zranění.

Ježkovy výkony překvapily i nás. Přestup do UAE jsme podporovali, zní z Hradce

Český cyklista Václav Ježek

Před dvěma lety současný slovenský šampion Lukáš Kubiš do druhodivizní stáje Unibet Rose Rockets, v jejíchž barvách úspěšně objíždí i velké světové závody. Loni Tomáš Přidal, pro změnu šampion český,...

16. října 2026  9:30

Polovina parcel v nové čtvrti v Jičíně má majitele, stavět začnou letos

Pohled na budoucí čtvrť v Jičíně. Téměř polovinu pozemků v lokalitě Kasárna...

Necelou polovinu z 52 parcel pro stavbu rodinných domů v nové čtvrti Kasárna dosud ve veřejné dražbě prodalo město Jičín. Utržilo za ně téměř 91 milionů korun. První domy by se mohly začít stavět do...

16. října 2026  9:03

Litvínov - Hradec 1:4. Premiérová trefa posily Svozila, pak zářili Škrovánek a Radil

Lukáš Radil využívá ve 14. minutě přesilovku Hradce Králové.

V předehrávce jedenáctého kola hokejové extraligy porazil Hradec Králové po obratu Litvínov 4:1. Domácí poslal do vedení premiérovým gólem Svozil, přesilovku však poté využil Radil a ještě v závěru...

15. října 2026  17:30,  aktualizováno  20:28

Starostkou Rychnova bude Drejslová, stávající koalice přibírá TOP 09

Jana Drejslová

Rychnov nad Kněžnou po volbách povede stávající koalice doplněná o uskupení 21 pro město, které tvoří nestraníci a TOP 09. V čele radnice stane dosavadní první místostarostka Jana Drejslová (Rychnov...

15. října 2026  13:21,  aktualizováno  17:53

Nůž ženě přeťal tepnu, partner místo pomoci uklízel. Za její smrt dostal tři roky

ilustrační snímek

Na tři roky a sedm měsíců půjde do vězení cizinec za nepřivolání pomoci partnerce, které se při rozepři v Jičíně zabodl nůž do stehna. Ženu s tepenným krvácením uložil do postele a uklízel, zatímco...

15. října 2026  15:33

Exhejtman podruhé vyhrál, znovu ho mohou obejít. Zvažuje přepočítat lístky

Jiří Štěpán

Výsledek voleb v Rokytnici v Orlických horách jako by město vrátil o čtyři roky nazpět. Kandidátka Rokytnice PRO současného starosty, náměstka hejtmana a někdejšího hejtmana Královéhradeckého kraje...

15. října 2026  8:30

ODS může do koalice v Hradci, musela by však obětovat funkce pro lídra

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních...

Programově i personálně už se v Hradci Králové shodla trojkoalice Hradeckého demokratického klubu, TOP 09, Kantorů - Pirátů a STAN - Změny, Zelených, KDU-ČSL. Zbývá snad poslední podstatná otázka:...

14. října 2026  16:34

Festival Obscene Extreme míří do Hradce. V Trutnově mu už bylo těsno

V Trutnově začal 26. ročník festivalu nejtvrdší muziky Obscene Extreme....

Po sedmadvaceti letech se festival extrémní hudby Obscene Extreme stěhuje z trutnovského Bojiště. V červenci se uskuteční v Parku 360 v Hradci Králové, kde už je doma Rock for People. Je tam lepší...

14. října 2026  16:08

Zákony se mění příliš rychle, říká Ceralová Petrofová, která zabojuje o Senát

Hrdost Zuzana Ceralová Petrofová zvládla krize a postavila firmu Petrof na nohy.

Podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová chce do Senátu přinést zkušenosti z praxe. Podle ní stát má být předvídatelný a neměnit, co funguje. Vystudovaná magistra farmacie působí od roku 2000 v rodinné...

14. října 2026  11:52

Premiéra jako hrom! Výhra pro mě hodně znamená, tvrdí hradecká posila Šinik

Marko Šinik z Hradce Králové brání v zápase s Děčínem, u míče Josef Gabriel.

Před více než rokem se Marko Šinik objevil v mistrovském Nymburku, ale pouze jako tréninkový partner kádru, kterému scházejí někteří hráči, a čekal na příležitost. Ta nepřišla. Když se ale srbský...

14. října 2026  10:31

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Chci vrátit do hry vysokorychlostní trať přes Hradec, říká Dvořák usilující o Senát

Bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák, který kandiduje na...

Exprimátor Hradce Králové, bývalý ministr pro evropské záležitosti ve vládě Petra Fialy (ODS) a diplomat Martin Dvořák (STAN) chce být v Senátu pojistkou demokracie. Nabízí zkušenosti z komunální...

14. října 2026  8:53

V Hradci vzniká trojkoalice s primátorkou Springerovou, jednají ještě s ODS

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová už slaví úspěch v komunálních...

V Hradci Králové povládne trojkoalice ve volbách vítězné koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Kandidátkou...

13. října 2026  23:11,  aktualizováno  14. 10. 7:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.