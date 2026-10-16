Letos šlo do nabídky 39 pozemků, v prvním a druhém kole se jich prodalo 22. V lednu Jičín obálkovou metodou prodal pět ze sedmi nabídnutých pozemků, v elektronické dražbě na přelomu května a června zájemci koupili 17 parcel. V září město nabídlo dalších 15 pozemků, ale nevydražil se už ani jeden.
Do dražby šly také první pozemky pod Čeřovkou, na kterých vyrostou bytové domy. Přihlásil se jediný zájemce.
„Soubor čtyř pozemků byl vydražen za vyvolávací cenu 82,5 milionu korun,“ informoval mluvčí městského úřadu Jan Jireš. Prodej parcel již schválilo zářijové zastupitelstvo.
Do konce letošního roku se už další kolo dražby nejspíš neuskuteční. „Nové zastupitelstvo a rada budou muset posoudit, jak postupovat dál. Předpokládáme, že další kolo dražby by se mohlo uskutečnit na jaře,“ řekl končící starosta Jičína Jan Malý (ANO).
Přestože zářijová dražba výsledek nepřinesla, hodnotí dosavadní bilanci pozitivně. „Je otázkou, zda to je tím, že se trh už částečně nasytil, nebo roli hrají vyšší sazby hypoték. Myslím, že celkově je letošní prodej pozemků úspěšný,“ uvedl starosta.
Není kam spěchat
Jak uvedl dosavadní místostarosta Jičína Petr Hamáček(KDU-ČSL) ještě před volbami, město ani nepočítalo s tím, že všechny pozemky prodá najednou:
„V rozpočtu na letošní rok jsme počítali s prodejem 19 parcel, povedlo se prodat o tři více, takže – myslím – je to velmi úspěšné. Nemusíme nikam spěchat. Pozemky mají svou hodnotu a budou se nabízet postupně.“
V nové obytné zóně město připravilo 52 pozemků pro rodinné domy, minimální vyvolávací cena 6560 korun za metr čtvereční vychází ze znaleckého posudku. Úspěšní zájemci s městem uzavírají plánovací smlouvu, musí se přihlásit k trvalému bydlišti v Jičíně a souhlasit se zákazem zcizení pozemku.
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15. února 2025
Od uzavření kupní smlouvy mají majitelé 24 měsíců na získání stavebního povolení a 48 měsíců na získání kolaudačního rozhodnutí. Na adrese zkolaudovaného domu musí mít minimálně pět let trvalý pobyt.
Podoba domů vychází z územní studie a katalogu, který město pro novou čtvrť schválilo. „Dokumenty byly sestaveny proto, aby nová čtvrť svou kvalitou odpovídala dřívější zástavbě, zejména historicky a urbanisticky cenné čtvrti Čeřovka, která je dílem prvorepublikového architekta Čeňka Musila,“ poznamenal Jan Jireš.
Město chce v budoucnu nabídnout také pozemky, do kterých zasahuje podzemní bunkr. Podle mluvčího architektonická kancelář v současnosti posuzuje možnost zástavby nad bunkrem.
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Bydlení pro movité. Jičín prodává parcely v nové čtvrti i za 4,5 milionu
Celkem sedm parcel je ve čtvrti Kasárna připraveno pro stavbu dvanácti čtyřpatrových domů s devíti až třinácti byty. Celkem by zde mělo vzniknout 150 bytů.
Jičín si vzal úvěr
Město do vybudování infrastruktury v nové čtvrti investovalo 274 milionů korun, vzalo si na to úvěr 180 milionů. Stavba inženýrských sítí, chodníků a komunikací začala na jaře 2022, skončila v závěru loňského roku. Obytná zóna vznikla na místě bývalých kasáren z roku 1887.
Město bývalý armádní areál získalo mezi lety 2000 a 2006. V letech 2012 a 2013 šla většina budov k zemi, rok nato radnice vypsala urbanisticko-architektonickou soutěž na podobu nové čtvrti.