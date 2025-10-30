Bydlení pro movité. Jičín prodává parcely v nové čtvrti i za 4,5 milionu

Sen o dostupném bydlení v Jičíně se rozplývá. Pokud se někdo rozhodne postavit dům v nově vznikající čtvrti Kasárna pod vrchem Čeřovka, musí jen za stavební pozemek městu zaplatit i více než 4 miliony korun. Cena vychází ze znaleckého posudku, který stanovil 6 560 až 7 300 korun za čtvereční metr. Je to přibližně dvakrát víc než v okolí.
Prvních sedm parcel město dalo do nabídky v polovině října, dalších více než čtyřicet půjde v první polovině příštího roku do elektronické dražby.

V prvním kole město prodává sedm parcel v různých částech obytné zóny. Zájemci mohou nabídky zasílat do 9. ledna. Zastupitelé schválili minimální cenu 6 560 korun za metr čtvereční. Účastnit se mohou pouze fyzické osoby, jeden člověk získá pouze jednu parcelu.

Sítě v nové čtvrti mají skluz, Jičín začne prodávat parcely až příští rok

„První v pořadníku bude žádost, která nabídne nejvyšší cenu za konkrétní pozemek,“ sdělil mluvčí radnice Jan Jireš. Prodej každé parcely bude schvalovat zastupitelstvo.

Rozloha pozemků se pohybuje od 560 do 687 metrů čtverečních. Při minimální ceně 6 560 korun za metr, kterou schválili zastupitelé, zájemci za parcely zaplatí 3,6 až 4,5 milionu korun.

V okolí parcely za polovic

Stavební pozemky na Jičínsku se přitom prodávají za poloviční až třetinovou částku. V Popovicích, Robousech i ve městech, jako je Nová Paka nebo Lázně Bělohrad, jde v průměru kolem dvou až tří tisíc korun za metr.

„Koupit si pozemek za čtyři miliony a pak teprve začít stavět, je už trochu vyšší dívčí. Cena je na místní poměry rozhodně vysoká, na obranu města je potřeba říci, že v Jičíně stavební parcely téměř nejsou a nabídka je velmi nízká,“ řekla iDNES.cz ředitelka jičínské realitní kanceláře, která si nepřála být jmenována.

Podobný názor má i vedoucí jičínské pobočky M&M reality Martin Jičínský: „Je pravda, že to je v lukrativní lokalitě, ale pro běžné smrtelníky hodně vysoká částka. Za takovou cenu pozemku se koupí už hodně hezký byt. Nevidím v tom příliš úmysl zajistit obyvatelům dostupné bydlení. Město se musí chovat jako správný hospodář, ale tady to už hraničí se snahou na tom vydělat.“

Výjimečná lokalita, říká starosta

Podle města cena odpovídá lokalitě, která z hlediska urbanismu patří k výkladním skříním Jičína. Osmihektarová obytná zóna naváže na stávající vilovou čtvrť pod Čeřovkou, za první republiky ji navrhl architekt a urbanista Čeněk Musil.

15. února 2025

„Znalecký posudek jsme nechali zpracovat renomovanou kanceláří z Hradce Králové. Nechtěli jsme nikoho z Jičína, aby nevzniklo podezření z podjatosti. Lokalita pod Čeřovkou je výjimečná a prestižní,“ uvedl jičínský starosta Jan Malý (ANO).

Zbylých 41 parcel pro stavbu rodinných domů půjde v příštím roce do elektronické dražby, zúčastnit se jí mohou rovněž právnické osoby s možností koupit i více pozemků najednou. Také v tomto případě bude město vycházet z cen stanovených znaleckým posudkem. Prodej zahájí pravděpodobně na jaře.

Podzim bude testem zájmu

Podzimní prodej obálkovou metodou bude testem zájmu o lukrativní parcely.

„Může se stát, že se některé pozemky v prvním kole neprodají. Potom bychom je posunuli do veřejné dražby. Pokud by se za tuto cenu nevydražily, budeme se tím už muset zabývat. To je ale zatím předčasné,“ naznačil starosta.

„Pro snížení ceny teď nemáme žádný důvod,“ doplnil místostarosta Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Jičín také schválil klíčové dokumenty, jako jsou podmínky pro prodej pozemků, vzor plánovací smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí. Aby čtvrť měla jednotný charakter a navázala na okolní zástavbu, vypracovalo město s architekty katalog s podobou rodinných a bytových domů, ze kterého si kupující vybírají.

Od uzavření kupní smlouvy budou mít 24 měsíců na získání stavebního povolení a 48 měsíců na získání kolaudačního rozhodnutí. Mezi další podmínky patří, že musí mít na adrese zkolaudovaného domu minimálně pět let trvalý pobyt.

Pro Jičín jde o největší investici

Výstavba infrastruktury mezi Valdštejnovou lipovou alejí a čtvrtí Čeřovka začala v roce 2022. Poslední práce skončí v listopadu. Za inženýrské sítě, chodníky, komunikace, parkoviště a nová veřejná prostranství radnice zaplatí 274 milionů korun. Město tu chce postavit také mateřskou školu.

Jde o největší investici v novodobé historii Jičína. Radnice si na to vzala úvěr ve výši 180 milionů, splácí přibližně dvanáct milionů korun ročně. Náklady se z velké části vrátí prodejem pozemků.

Kromě parcel pro rodinné domy Jičín prodá také dvanáct pozemků pro stavbu čtyřpatrových bytových dvojdomů, v nich bude devět až třináct bytových jednotek.

Původní kasárna byla dostavěna v roce 1887. Chátrat začala po sametové revoluci. Město bývalý armádní areál získalo mezi lety 2000 a 2006. Původně ho měli přestavět soukromí investoři, ze záměrů však sešlo. V letech 2012 a 2013 šla většina budov k zemi, rok nato radnice vypsala urbanisticko-architektonickou soutěž na podobu nové čtvrti.

Bydlení pro movité. Jičín prodává parcely v nové čtvrti i za 4,5 milionu

