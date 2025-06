V nové čtvrti jsou položené sítě, postavené chodníky i komunikace, poslední dodělávky budou hotové na podzim. Původně to mělo být už v srpnu.

„Vyskytly se určité komplikace, které jsou u tak velké investiční akce přirozené. Proto jsme prodloužili termín dokončení stavby do závěru listopadu,“ potvrdil jičínský starosta Jan Malý (ANO).

Zdržení způsobila rekonstrukce Argonské ulice, kde je potřeba oproti původnímu plánu vyměnit vodovod.

„Pokud by se to neudělalo, v budoucnu by bylo nutné novou ulici rozkopat,“ řekl mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

Kvůli chladnému jaru nabrala skluz výstavba kanalizace v Sedličkách, zdržení přinesla i změna způsobu výstavby kanalizace ve Skautské ulici. U některých komunikací je navíc potřeba snížit výškový profil při křížení se stávajícími ulicemi, aby byl zajištěn odtok dešťových vod.

Uvažují o dražbě, opozice je proti

Prodloužení termínu má vliv na zahájení prodeje parcel, začne až v příštím roce. Město ještě neschválilo podmínky a způsob prodeje. Zastupitelé o tom mají rozhodnout na konci června. Koalice hnutí ANO, Sdružení pro Jičín a Volby pro město, která má v jednadvacetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu jedenácti politiků, preferuje veřejnou dražbu.

„Zastupitelé si vyžádali, aby rada města předložila další možnosti. V úvahu připadá prodej obálkovou metodou podle nejvyšší nabídky nebo adresný prodej podle předloženého záměru. Pro vedení města je prioritou veřejná dražba,“ uvedl Jan Malý.

Ke stanovení podmínek prodeje radnice založila pracovní skupinu. Komplikace způsobil nový zákon o veřejných dražbách, který začal platit v lednu. Město muselo podmínky přepracovat. Podle starosty si radnice nechala vypracovat stanoviska dvou advokátních kanceláří ve snaze zabránit tomu, aby pozemky ve velkém skoupili developeři a nemovitosti pak dál přeprodávali.

„Jedna z myšlenek byla, že se dražby budou moci účastnit pouze fyzické osoby. Podle vyjádření ministerstva pro místní rozvoj to však takto omezovat není možné. Musíme dát soutěži absolutní volnost,“ vysvětlil.

Opozice v jičínském zastupitelstvu je proti veřejné dražbě. Podle zastupitele Ladislava Bryknera (ODS) tak město ztratí kontrolu nad tím, kdo zasíťované parcely získá. Přednost by podle něj měli dostat místní.

„Navrhneme jiné řešení. Je tam riziko, že pozemky, které město zainvestovalo, skoupí developer. Do dražby se může přihlásit kdokoli, to jsme nechtěli. Od začátku bylo smyslem projektu, aby si pozemky mohli koupit hlavně lidé z Jičína. Měli bychom hledat způsob, jak Jičíňáky v prvním kole upřednostnit,“ řekl opoziční zastupitel.

Domy si vyberou z katalogu

Aby čtvrť měla jednotný charakter a navázala na okolní zástavbu, město ve spolupráci s architekty vypracovalo katalog s podobou rodinných a bytových domů, ze kterého si kupující budou vybírat.

„Pro rodinné domy či dvojdomy bude k dispozici 52 parcel, obytných domů bude dvanáct a vznikne více než sto bytových jednotek. Počítá se i s občanskou vybaveností včetně míst pro parkování nebo garáže, v budoucnu také s výstavbou mateřské školy,“ uvedl mluvčí Jireš.

Ve čtyřpatrových bytových domech bude devět až třináct bytů. Za vybudování infrastruktury v nové čtvrti město zaplatí 274 milionů korun, je to největší investice v novodobé historii šestnáctitisícového Jičína. Město si na projekt vzalo úvěr, ročně splácí 12 milionů. Náklady se radnici z velké části vrátí.

15. února 2025

S budováním inženýrských sítí, chodníků, komunikací, parkovacích ploch a veřejných prostranství v osmihektarové obytné zóně na místě bývalých kasáren Jičín začal na jaře 2022. Předcházel tomu výkup pozemků a změna územního plánu. Nová obytná zóna propojí čtvrť Čeřovka s Valdštejnovou lipovou alejí.

Původní kasárna vznikla v roce 1887. Chátrat začala po sametové revoluci. Město bývalý armádní areál získalo mezi lety 2000 až 2006. V letech 2012 a 2013 šla většina budov k zemi, rok nato radnice vypsala urbanisticko-architektonickou soutěž na podobu nové čtvrti.