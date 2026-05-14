Úředníkovy černé stavby. Zastupitelé mu vstříc nevyšli, územní plán nemění

Tomáš Hejtmánek
  16:04
Zastupitelé v Jičíně odmítli změnit územní plán na pozemcích nedaleko hvězdárny. Stojí tam pět načerno vybudovaných domů, které patří bývalému úředníkovi radnice. Stavby si sám dříve povolil, jenže nezákonně, takže za to dostal pokutu i zákaz činnosti. Nyní se je snaží legalizovat.

Coby vlastník za projektem domů stojí Jiří Šulc, bývalý referent jičínského stavebního úřadu. Aby mu úřady stavbu dodatečně povolily, potřeboval dosáhnout změny územního plánu.

Pozemky u hvězdárny v Jičíně jsou vymezeny pro rekreaci a zahrádkaření. Územní plán tu dovoluje jen sklady nářadí, altány nebo parkovací stání. (14. května 2026)
Domky i pozemky na okraji Jičína vlastní někdejší úředník radnice potrestaný za to, že stavby povolil sám sobě. (14. května 2026)
Za obchvatem Jičína postavili pět domků, které jsou černými stavbami. (14. května 2026)
V současnosti totiž v lokalitě vymezené jako plocha rekreace a zahrádkářských osad mohou stát jen objekty s plochou 12 metrů čtverečních, které slouží jako zázemí pro zahrádkaření či rekreaci. Například sklady nářadí, altány nebo parkovací stání.

Šulc proto žádal změnu územního plánu, jak upozornila Česká televize. Zastupitelé Jičína však na středečním jednání změnu odmítli. Proti bylo všech 21 členů zastupitelstva.

„Pan Šulc si povolení podepsal sám. To je určitě špatně a také za to dostal trest. I kdybychom tu plochu změnili na něco jiného, stále by to byly černé stavby, které vznikly v rozporu se zákonem,“ zdůvodnil jednoznačné rozhodnutí radní Jičína Miroslav Kodydek (ANO).

Podnět vyřadili k zamítnutí

„Zastupitelé již dříve zadali ke zpracování změnu územního plánu. Úřad pro územní plánování podněty předběžně prošel a doporučil městu některé zamítnout. Proto se nyní zastupitelé změně znovu věnovali a vyškrtli z ní devět podnětů, včetně případu pana Šulce, o kterém se teď hodně hovoří. Mimo jiné jeden nový podnět přidali,“ upřesnil procesní postup mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

V případu jde o pět domků v Raisově ulici na Holínském Předměstí, nedaleko městského obchvatu. V katastru nemovitostí jsou zapsané jako stavby pro rodinnou rekreaci a mají plochu 57 či 58 metrů čtverečných. Pětinásobně tak překračují povolenou velikost.

Majitel okolo vlastní přes půl hektaru parcel zapsaných převážně jako zahrady. Nejméně ve třech domech se již bydlí. V jednom z nich žije podle katastru nemovitostí i sám Šulc. Redakce se ho snažila kontaktovat, nebyl však v práci ani doma. Hovořit s novináři odmítli i sousedé, které redaktor doma zahlédl okny při zatahování rolet.

„Šlo o jednoznačné pochybení zaměstnance. Zneužil všechno, co zneužít jde. Vydal souhlas se stavbou, přestože ostatní odbory byly proti. Vnitřní kontrola poté odhalila, že to povolil sám sobě. Úřad proto podal trestní oznámení. Během vyšetřování došlo k ukončení pracovního poměru,“ doplnil místostarosta Jičína Petr Hamáček (KDU-ČSL).

Trest vypršel, už je na jiném úřadu

Šulc nakonec uzavřel dohodu o vině a trestu. Zaplatil pokutu 250 tisíc korun a dva roky nesměl pracovat jako úředník. Lhůta mu však vypršela a nyní už je opět referentem v jiném městě.

Žádost o dodatečné stavební povolení teď řeší stavební úřad v Nové Pace.

„Bylo nám to přiděleno, protože v Jičíně by v tomto případě mohla být podjatost. Řízení je nyní přerušené pro doplnění podkladů. Pokud nebude zakončeno kladně, budeme pokračovat řízením o odstranění stavby,“ uvedla vedoucí stavebního úřadu v Nové Pace Petra Ježová.

Policie už ví, kdo je mrtvá žena z Labe. Doposud ji nikdo nepohřešuje

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

Kriminalisté ve středu 13. května oznámili, že už znají totožnost ženy, jejíž tělo se našlo koncem dubna v Labi ve Vrchlabí na Trutnovsku. Koroner tehdy na místě nezjistil podezřelé okolnosti úmrtí a...

„Připomíná kužely na silnici, ne Rumcajse.“ Logo pohádkového festivalu budí vášně

Premium
Festival Jičín - město pohádky má nové logo a vizuál.

Festival Jičín – město pohádky představil nové logo. Mění jej po třinácti letech. Autorka Alžběta Dvořáková vyšla z původního obrázku ořechové skořápky a města, který přehlídku reprezentoval v letech...

Obec se pustila na nákladné rekonstrukce, teď má dluhy a je na hraně bankrotu

Rekonstrukce obecního úřadu, kde by měla vzniknout dětská skupina, Tetín,...

Královéhradecký kraj poskytne Tetínu na Jičínsku návratnou finanční výpomoc 18 milionů korun na dokončení rekonstrukce objektu, ve kterém vzniknou prostory pro skupinu 12 dětí. I přes ostrou kritiku...

Požár bateriového úložiště. Šíří se toxické zplodiny, nevětrejte, doporučují hasiči

V Nové Pace hoří baterie v kontejnerovém úložišti. (14. května 2026)

V Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči, kteří kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem v okolí Komenského ulice nevětrat. Místo události je uzavřeno.

Středisko ve Špindlerově Mlýně letos propojí areály Svatý Petr a Medvědín

Jarní lyžování ve Špindlerově Mlýně (13.března 2026).

Největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně letos jednosměrně propojí areály Svatý Petr a Medvědín. Umožní to nová lanovka, most a terminál. V lyžařské sezoně 2026/2027 se lyžaři z Medvědína...

