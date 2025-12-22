„Na stavbě práce neutichá, tak si alespoň trochu naladíme vánoční atmosféru,“ komentovali počin stavbaři na Facebooku.
Jeden z pracovníků firmy, který se specializuje na výškové práce a sestavuje jeřáby na stavbách, vylezl na výložník, což je horizontální část jeřábu, a rozvěsil na něj světýlka.
„Použil k tomu servisní koš, který se používá při sestavení jeřábu a k jeho údržbě. V něm mohl dojet až na konec ramene a postupně světelný řetěz navěšoval. Na vertikální části navěšoval osvětlení v lezecké soupravě. Celá práce mu zabrala asi dva dny,“ popsal stavbyvedoucí Lukáš Dyntar.
Stavbaři chtěli lidem zpříjemnit advent. Nové bytové domy totiž vznikají hned vedle sídliště. Stavební ruch v lokalitě probíhá už dva roky. Další tři se ještě budou stavět.
Jeřáb sklidil velký ohlas nejen na sociálních sítích, ale i mezi místními obyvateli.
„Bydlíme tady hned naproti a koukali jsme, jak se postupně rozsvěcel. Ten stožár přidali teprve před pár dny,“ říká Petr, kterého redaktor zastihl na procházce s rodinou přímo u jeřábu.
„Díky moc za každodenní pohled z okna mého bytu. Při pohledu na rameno mi to hodně připomíná buď Hvězdné války anebo most pro cestu na druhou stranu, po které odcházejí ti, kteří nás opustili a kteří nám v tento krásný adventní čas moc chybí,“ napsal na Facebooku Vladislav Nosek.
„Je vidět, že v dnešní době má ještě pár lidí snahu,“ kvitoval nápad i Vítek Peňáz.