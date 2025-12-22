Jako z Hvězdných válek. Stavbaři vánočně nazdobili jeřáb, místní žasnou

  16:21
Netradiční vánoční kulisu mají obyvatelé sídliště Mírová a okolních ulic v Rychnově nad Kněžnou. Noční dominantou se stal vánočně nasvícený stavební jeřáb, který je vidět ze širokého okolí. Stroj je součástí developerské výstavby Resortu Mírová. Dělníci nejprve ozdobili jeho rameno, později přidali i světla na vertikální část konstrukce.

„Na stavbě práce neutichá, tak si alespoň trochu naladíme vánoční atmosféru,“ komentovali počin stavbaři na Facebooku.

Vánočně ozdobený jeřáb na stavbě nové části sídliště v Rychnově nad Kněžnou (19. prosince 2025)
V Rychnově nad Kněžnou září vánočně nazdobený jeřáb
Vánočně ozdobený jeřáb na stavbě nové části sídliště v Rychnově nad Kněžnou (19. prosince 2025)
Vánočně ozdobený jeřáb na stavbě nové části sídliště v Rychnově nad Kněžnou (19. prosince 2025)
Jeden z pracovníků firmy, který se specializuje na výškové práce a sestavuje jeřáby na stavbách, vylezl na výložník, což je horizontální část jeřábu, a rozvěsil na něj světýlka.

„Použil k tomu servisní koš, který se používá při sestavení jeřábu a k jeho údržbě. V něm mohl dojet až na konec ramene a postupně světelný řetěz navěšoval. Na vertikální části navěšoval osvětlení v lezecké soupravě. Celá práce mu zabrala asi dva dny,“ popsal stavbyvedoucí Lukáš Dyntar.

Stavbaři chtěli lidem zpříjemnit advent. Nové bytové domy totiž vznikají hned vedle sídliště. Stavební ruch v lokalitě probíhá už dva roky. Další tři se ještě budou stavět.

Jeřáb sklidil velký ohlas nejen na sociálních sítích, ale i mezi místními obyvateli.

„Bydlíme tady hned naproti a koukali jsme, jak se postupně rozsvěcel. Ten stožár přidali teprve před pár dny,“ říká Petr, kterého redaktor zastihl na procházce s rodinou přímo u jeřábu.

„Díky moc za každodenní pohled z okna mého bytu. Při pohledu na rameno mi to hodně připomíná buď Hvězdné války anebo most pro cestu na druhou stranu, po které odcházejí ti, kteří nás opustili a kteří nám v tento krásný adventní čas moc chybí,“ napsal na Facebooku Vladislav Nosek.

„Je vidět, že v dnešní době má ještě pár lidí snahu,“ kvitoval nápad i Vítek Peňáz.

