Past na cyklisty u super drahé lávky zmizí do léta, slibuje radnice

Spadne do ní kolař, který na lávku vjede ve směru od Aldisu a chce pokračovat dál do centra města. Bezpečnou stezku vedoucí až od Staré nemocnice přes Kubištovy a Šimkovy sady zlomyslně utíná s koncem lávky Škroupova ulice. Nejenže žulové kostky mají nejlepší léta dávno za sebou a jízda po nich dostává příchuť nechtěného adrenalinového zážitku, ale za křižovatkou s Průmyslovou ulicí všechny cyklisty posílá ze sedla jednosměrka. Kvůli rozbitým kočičím hlavám však téměř nelze jet ani opačným směrem, a tak lávka vytvořila jeden z nejhorších cyklistických špuntů v celém Hradci Králové.

Náprava má být hotova do letních prázdnin, a biti však budou motoristé. Ve Škroupově ulici se zruší všechna podélná parkovací stání, ubude i těch šikmých, vznikne tu komfortní obousměrný cyklopruh a centrum se stane výrazně dostupnější.

Toto konkrétní opatření má být přitom jen první v řadě cyklistických novinek, ke kterým se ostatně v programovém prohlášení zavázala koalice. Hradecká vláda by kromě jiného ráda podpořila takzvanou udržitelnou formu dopravy v okolí historického centra, zmínila i budování dalších cyklostezek nebo parkovacích věží.

Město štve řidiče i cyklisty

„Máme novou lávku, která budí rozpaky, jakým způsobem je navázána na cyklistické trasy, hlavně pak na Škroupovu ulici. Hledali jsme řešení, které umožní obousměrný průjezd cyklistů až k Centrálu. Vybírali jsme ze dvou variant a rada se přiklonila k té, která je pro cyklisty komfortnější. Prozatím to bude opatření nestavební, ale v další fázi se bude projektovat i stavební úprava celé ulice. Do prázdnin bude vše hotové, aby cyklisté buď nemuseli jezdit v protisměru, anebo vést kolo po chodníku,“ řekl náměstek primátorky pro oblast životního prostředí a územního plánování Adam Záruba (Změna a Zelení). Podle něj se také chystají rozsáhlé úpravy třídy Karla IV. anebo stavba dalšího parkovacího domu.

Minusem je, že přímo ve Škroupově ulici, kde je již nyní velký problém zaparkovat, ubude 22 míst pro auta.

„Na mnoha místech ve městě se uplatňují řešení, která ve skutečnosti štvou řidiče i cyklisty. Pokud bychom si nevybrali jednu z cest, neustále budeme při snaze o kompromis dál štvát obě tyto skupiny. My jsme se rozhodli podle našeho programového prohlášení jasně preferovat udržitelné formy dopravy, především neautomobilovou individuální. Celkem logicky se tedy musíme zabývat veřejným prostorem. Ten ze 30 procent vytvářejí auta, která však po 95 procent času pouze stojí. Je přirozené, že tato místa někde potřebujeme využít pro cyklodopravu. Kvůli lávce jsme vybrali jedno z prvních míst. Ano, dojde tu k omezení parkování, ale dojde také k tomu, že cyklisté budou mít daleko komfortnější a bezpečnější možnosti,“ vysvětlil problém náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Problém ve Škroupově ulici, na který MF DNES upozornila hned po otevření lávky, má být jen začátkem hradeckých cyklozměn. Podle stavu mnoha stezek, nenavazujících pruhů nebo dalších jednosměrek to však bude úkol nejspíš na mnoho let. Radnice sice vidí Hradec jako město cyklistů, má svého cyklokoordinátora a existuje i speciální web cyklohradec.cz, ale sednout na kolo a přepravit se z jednoho konce města na druhý někdy bývá nepříjemným zážitkem.

Vzniká klíčový koncepční dokument Plán udržitelné mobility města Hradce Králové, který má nastavit cíle pro pěší, cyklistickou, automobilovou i hromadnou dopravu. V zásobníku plánů do roku 2040 je prozatím kolem 200 konkrétních projektů, existuje i seznam úseků, které neprodleně potřebují opravu, a město zná i objem potřebných financí. Na ty nejhorší úseky prý bude stačit kolem 20 milionů korun.

Podle informací MF DNES se Hradec chce pustit do oprav stezek na Smetanově i Eliščině nábřeží, na druhém břehu se opraví úsek od Hučáku k mostu u soutoku. V seznamu je také třebešská hráz a kritický úsek od fakultní nemocnice do Třebše, na pravém břehu Labe se zpevní koruna hráze Plácky, zrekonstruuje se úsek při severní straně druhého silničního okruhu i kratší úseky v Baarově ulici. Na třídě Československé armády a v Pouchovské ulici se radnice zaměří na cyklopruhy a na několika dalších místech upraví nájezdy na stezky a obrubníky.

„Máme i další nápady, s kolegy připravujeme jejich soupis a budeme to řešit. Půjde o cykloobousměrky, nové cyklopruhy i opravy stávajících stezek. Jde nám o to, aby stezky na sebe navazovaly a už se nestávalo, že skončí a najednou se vytratí. To se děje na více místech a hlavně pro děti a starší cyklisty je to velmi nepříjemné,“ upozornila šéfka komise pro dopravu a podporu cyklistiky Eva Vortelová (ODS).