Jazzinec bude plný premiér, ozdobí jej americký kytarista Bill Frisell

Tomáš Plecháč
  9:56
Organizátoři trutnovského festivalu Jazzinec i letos překvapí publikum řadou premiér. Osmadvacátý ročník v sobotu 21. února zahájí britský saxofonista Gilad Atzmon. Headlinerem finálového večera v dubnu bude čtyřiasedmdesátiletý kytarista Bill Frisell, dojde na poctu Milesi Davisovi i na spojení šestistrunné baskytary s cimbálem.
Hlavní hvězdou festivalu Jazzinec bude americký jazzový kytarista Bill Frisell.

Hlavní hvězdou festivalu Jazzinec bude americký jazzový kytarista Bill Frisell. | foto: Monica Jane Frisell

Britský saxofonista s izraelskými kořeny Gilad Atzmon
Vibrafonista Radek Krampl
Americká kapela Sex Mob
Bubeník Kahil El’ Zabar
Na rozdíl od jiných festivalů se v historii Jazzince stávalo jen výjimečně, že by se stejný muzikant vrátil se stejnou sestavou nebo repertoárem.

„Proto se v posledních letech hodně orientujeme na zahraničí, kde je stále tolik úžasných hudebníků, kteří na Jazzinci ještě nikdy nehráli. Často mi volají muzikanti z Čech a Slovenska, které jsme tu už měli, že chtějí zase přijet, protože mají pocit, že na festivalu dlouho nebyli. Je těžké jim vysvětlovat, že to nejde. Nechceme se opakovat,“ vysvětluje zakladatel Jazzince Tomáš Katschner. Výjimkou není ani letošní dramaturgie.

Hlavní hvězdou festivalu Jazzinec bude americký jazzový kytarista Bill Frisell.
Britský saxofonista s izraelskými kořeny Gilad Atzmon
Vibrafonista Radek Krampl
Americká kapela Sex Mob
Přehlídka potrvá do podzimu, nejnabitější bude duben se čtyřmi večery. Nejznámějším jménem letošního ročníku bude bezpochyby americký kytarista Bill Frisell, v kulturním centru Uffo zahraje na festivalovém finále 18. dubna.

„Je to další ze splněných snů. Bill Frisell je legendární kytarista, patří mezi muzikanty, které když slyšíte, hned je poznáte. Má naprosto osobitý styl,“ říká Tomáš Katschner.

Na Jazzinci se představí v neobvyklém spojení se zámořským violistou Eyvindem Kangem. Bill Frisell má překvapivou vazbu na českou hudební scénu. V 70. letech se během studií na Berklee College of Music v Bostonu potkal s Emilem Viklickým a společně dokonce natočili desku Okno & Dveře.

Hranice v hudbě opravdu žádné nemám, říká jazzman Emil Viklický

Na finálovém večeru si Jazzinec připomene 100 let od narození legendárního Milese Davise. Sestava brněnských jazzmanů s bratry Kotačovými přehraje Davisovu slavnou desku Kind of Blue z roku 1959.

Jedna z nejlepších českých jazzových zpěvaček Marta Kloučková se představí s polskými muzikanty a se speciálním repertoárem ušitým na míru pro finále. Součástí bude také vyhlášení vítězů doprovodné fotografické soutěže Jazz World Photo.

Silný moment na úvod

Ostatní zimní a jarní koncerty se uskuteční v komornější Síni Bohuslava Martinů. V sobotu 21. února od 19 hodin v ní nadcházející ročník zahájí britský saxofonista s izraelskými kořeny Gilad Atzmon. Doprovodí ho převážně česká sestava v čele s klavíristou Danielem Bulatkinem.

Program Jazzinec Trutnov

21. 2. – Gilad Atzmon European Quartet

12. 3. – Vibe Fantasy Trio

16. 3. – Sex Mob

21. 3. – Stefan Orins New Trio

30. 3. – Kahil El’Zabar’s Ethnic Heritage Ensemble

9. 4. – Miro Herák & Atlantic Road Trip

15. 4. – House Of Waters

18. 4. – Festivalové finále v Uffu: Kind of Blue – Tribute to Miles Davis, Voicingers 2026 – Marta Kloučková, Grzegorz Karnas and others, Bill Frisell and Eyvind Kang Duo, Jazz World Photo

22. 4. – Shai Maestro The Guesthouse Quartet

19. 5. – Tom Skinner & Voices of Bishara

Podzimní koncerty dosud pořadatelé nezveřejnili.

Více na www.jazzinec.cz

„Gilad Atzmon v Anglii hrál s těmi nejlepšími, ať už to byl Paul McCartney, Robbie Williams, Sinéad O'Connor nebo skupina Pink Floyd, se kterou natočil jejich poslední desku. Má hodně nahráno a jeho koncerty jsou strhující. Bude to hodně silný moment hned na začátku,“ prozrazuje hlavní organizátor.

„Atzmon posílá svůj soprán saxofon a klarinet do složitých rytmů ze všech koutů světa s poezií, která nikdy neztrácí kontrolu,“ napsala o saxofonistovi britská kritička Nina Caplanová.

Nejlepší český vibrafonista Radek Krampl oslaví v březnu na Jazzinci třicet let na scéně. Žák pionýra českého jazzu Karla Velebného a dlouholetý člen ASPM Jana Spáleného, jenž spolupracoval s Meky Žbirkou, Lubošem Andrštem i kapelou Monkey Business, se představí s projektem Vibe Fantasy. Kombinuje prvky soulu, blues a latinskoamerických rytmů.

„Vibrafon je úžasný nástroj s kouzelným zvukem, hraje na něj jen pár lidí. Na Jazzinci ho letos budeme mít hned dvakrát, chceme ukázat nádheru tohoto nástroje,“ uvádí šéfdramaturg.

Exkurzi do elitní newyorské jazzové scény nabídne vystoupení americké kapely Sex Mob. Jejím lídrem je trumpetista Steve Bernstein. Také on spolupracoval s velkými jmény světové hudby, jako jsou Leonard Cohen, Lou Reed nebo Lauree Anderson.

Neméně zajímavý životopis má třiasedmdesátiletý bubeník Kahil El' Zabar. Rodák z Chicaga si zahrál i se Stevie Wonderem. V Trutnově vystoupí s kapelou Ethnic Heritage Ensemble, s níž vydal už patnáct alb.

Jimi Hendrix cimbálu

Velká očekávání vzbuzuje dubnový koncert americké sestavy House of Waters. V jejím čele je v New Yorku usazený japonský mistr šestistrunné baskytary Moto Fukushima.

„Když jsem si House of Waters pustil poprvé, byl jsem z toho úplně vedle a vůbec jsem nechápal, že jsem to ještě nikdy neslyšel. Říkal jsem si, že je nemožné, abychom je někdy přivedli na Jazzinec. Trvalo to pár let a je to tady,“ přiznává Tomáš Katschner.

Kapela s neobvyklou kombinací basy, cimbálu a bicích vydala jedenáct desek a získala nominaci na cenu Grammy. Na jejím posledním albu nehostuje nikdo jiný než velikán jazzové kytary Mike Stern. Cimbalista Max ZT s českými kořeny studoval hudbu v Senegalu a Indii, náročná hráčská technika mu vynesla přezdívku Jimi Hendrix cimbálu.

S novou kapelou The Guesthouse Quartet se na trutnovskou přehlídku vrátí izraelský pianista Shai Maestro.

Poslední koncert před letními prázdninami bude patřit bubeníkovi Tomu Skinnerovi, který už dvě dekády patří k hlavním postavám londýnské jazzové scény. Člen experimentální rockové formace The Smile přijede se sólovým projektem Voices of Bishara a s novým albem Kaleidoscopic Visions. Skinner zkoumá hranice jazzu, propojuje ho s elektronikou a africkými vlivy.

Čtveřici koncertů si Jazzinec schovává na podzim, dva z toho budou v Uffu. Program druhé části organizátoři zatím nezveřejnili.

Jazzinec bude plný premiér, ozdobí jej americký kytarista Bill Frisell

