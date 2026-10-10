Festival si dal v létě pauzu, poslední koncert byl v květnu. Podzimní část nabídne rozmanitý mix českého a světového jazzu. Gerald Clark vystoupí s českým kytaristou Jiřím Maršíčkem. Dvouhodinový koncert nabídne směs rokenrolu, folku a blues.
„Gerald Clark si z každého žánru bere něco a zároveň umí improvizovat. Po dlouhé době bude na Jazzinci koncert čistě kytarového dua bez rytmiky,“ říká hlavní organizátor Tomáš Katschner.
Ve své zemi Jihoafričan získal několik titulů a cen za nejlepší živé vystoupení a multižánrovou hudbu. Velký komerční úspěch mu zajistila skladba As Crow Flies, kterou Volkswagen použil do reklamní kampaně na model Amarok.
Sorry, Miles! jako pocta
Oslavou velikána Milese Davise bude vystoupení českého kytaristy Libora Šmoldase, které je na programu 22. října. Šmoldas se svým kvartetem představí letošní album Sorry, Miles! Deska vznikla jako pocta k nedožitým stým narozeninám amerického trumpetisty. Obsahuje skladby, které Davis proslavil, protkané autorskými kompozicemi inspirovanými jeho hudbou.
„Před několika lety jsem slýchal zvěsti, že některé slavné Milesovy skladby, které hrajeme, nenapsal on. Zaujalo mě to a začal jsem pátrat. To nás nakonec přivedlo k nahrání tohoto alba,“ vysvětluje.
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V jeho kvartetu se potkávají jeden z nejlepších evropských kontrabasistů Tomáš Baroš, vycházející hvězda jazzového piana Mikuláš Pokorný a vynikající americký bubeník Jesse Simpson.
Sto let od narození jazzové ikony si festival připomněl už na jarním finále, kde sestava brněnských jazzmanů s bratry Kotači přehrála slavnou Davisovu desku Kind of Blue z roku 1959.
Návrat hvězdy světového jazzu
Pouze jediný z podzimních koncertů se uskuteční v kulturním centru Uffo. Ve čtvrtek 12. listopadu tu zahraje uznávaná newyorská saxofonistka a skladatelka Lakecia Benjamin. Na cenu Grammy šestkrát nominovaná hudebnice je známá strhujícími vystoupeními, hraje R&B, několik stylů jazzu a funku.
„Je to hvězda světového jazzu. Když jsme se dozvěděli, že pojede evropské turné, hned jsme promotéra oslovili. Odpověděl, že bude hrát jen v metropolích. Trochu drze jsme odepsali, že Trutnov je hlavním městem jazzu, a ono to dopadlo,“ líčí Katschner.
Lakecia Benjamin se na Jazzinec vrátí po třech letech, tentokrát přiveze čerstvé album We Dream. Není obvyklé, aby zahraniční muzikanti na trutnovském festivalu vystupovali opakovaně.
„Přijede s úplně jiným repertoárem, ale opět to bude s její pověstnou nesmlouvavostí a divokostí, se kterou svůj hudební i životní názor křičí do světa. Rozhodně to není pohodový interpret, který si stoupne na pódium a chce se zalíbit,“ naznačuje zakladatel festivalu.
Tečku za 28. ročníkem udělá na konci listopadu kvartet polského trumpetisty Filipa Žoltowského z Gdaňska, který kombinuje tradiční jazz s moderními elektronickými zvuky a polským folklorem. Více na webu festivalu.