Nemohoucí krávy tahá na jatka naviják, veterináři se obrátí na policii

  15:36
Státní veterinární správa podá trestní oznámení na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku pro závažné týrání hospodářských zvířat. Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme. Spolek v pondělí zveřejnil záběry z jatek, na nichž jsou vidět nemohoucí kusy skotu tahané navijákem. Také uvedl, že firma vyváží krev ze zabitých zvířat na pole.

„Manipulování s nemohoucími zvířaty zachycené na záběrech je zcela v rozporu s platnou legislativou a jakýmikoliv etickými pravidly pro zacházení se zvířaty. Státní veterinární správa (SVS) v rámci svých kompetencí podnikne veškeré možné kroky, aby se podobné excesy neopakovaly. Budeme hledat řešení, které výrazně omezí, případně ukončí podnikání dotčených subjektů,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

ČTK firmu oslovila, její pracovník řekl, že jednatel firmy je nemocný. Žádost o vyjádření si nechal zaslat e-mailem.

Spolek zveřejnil šokující záběry z jatek ve Žlunicích. Firma vyváží krev ze zabitých zvířat na pole.

SVS měla záběry spolku k dispozici před jejich pondělním zveřejněním. Již minulý týden podala trestní oznámení na řidiče převážejícího zvířata na jatky.

„Zacházení s imobilními zvířaty zachycené na záběrech zveřejněných dnes spolkem Zvířata nejíme je zcela neakceptovatelné,“ uvedli veterináři.

Letos v červenci SVS také na žlunickou firmu podala trestní oznámení pro podezření z ohrožování veřejného zdraví. „Veterinárním dozorem bylo zjištěno nelegální porážení zvířat v době nepřítomnosti veterinárního dozoru a uvádění masa z neprohlédnutých zvířat na trh,“ uvedl mluvčí SVS Petr Majer.

Úřady prověří i chovatele

Spolek Zvířata nejíme uvedl, že záběry jsou výsledkem několikaměsíčního tajného natáčení. Na záběrech jsou například chůze neschopné krávy, které pracovníci tahají navijákem na vůz při jejich odvozu ze stájí. Zvířata jsou uvázaná za nohy nebo za hlavu. Obdobně je se zvířaty podle záběrů nakládáno v budově jatek před jejich porážkou.

„Takto týraná zvířata jsou na jatka přivážena v odpoledních až nočních hodinách, aby o tom vědělo co nejméně lidí,“ uvedla spoluzakladatelka spolku Michaela Vincourová. Spolek chce podle ní dosáhnout uzavření jatek. Z videa spolku vyplynulo, že žlunická jatka od chovatelů berou nemohoucí či zraněná zvířata, takzvané ležáky, po vzájemné dohodě.

Své jednání proto budou úřadům vysvětlovat i chovatelé, od nichž jatka zvířata odebírala. „SVS zároveň podává podněty příslušným obcím s rozšířenou působností pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání na chovatele, z jejichž hospodářství pocházela zvířata na záběrech,“ uvedl mluvčí veterinářů. Od obdržení podnětu se SVS podle něj případem intenzivně zabývá.

Firmu Jatky Jezdinský veterináři označili za problematický subjekt. „Jenom v letech 2021 až 2024 byly této firmě ze strany SVS uloženy pokuty v souhrnné výši 750 tisíc korun,“ uvedl mluvčí.

Firma Jatky Jezdinský o sobě na firemním webu uvádí, že její historie sahá do roku 1939 a že poráží zvířata výhradně z českých chovů. Maso rozváží řeznictvím, restauracím a jídelnám. Loni firma při tržbách 262 milionů korun vykázala zisk 4,2 milionu korun, vyplývá z výroční zprávy.

