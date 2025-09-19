Cenný objev. V trase budoucí D11 našli hromadný hrob vojáků z bitvy roku 1745

Tomáš Plecháč
  15:29
Na posledním úseku budoucí dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova začal archeologický průzkum. Odborníci už objevili stovky nálezů ze dvou bitev v 18. a 19. století. Raritou je podle nich hrob s těly několika vojáků, kteří bojovali v bitvě u Žďáru v roce 1745. V trase se očekává až několik tisíc nálezů.
Archeologové s detektory prozkoumávají trasu D11 u Stříteže na Trutnovsku. (19. září 2025)

Úsek dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova
Archeologický průzkum potrvá celý podzim, stavba téměř 20 kilometrů dlouhého úseku D11 za devět miliard korun pravděpodobně začne ještě do konce letošního roku. Řidiči se po nové dálnici svezou v roce 2028.

Mezi nejčastější nálezy v trase dálnice ve Stříteži u Trutnova patří projektily, dělové koule a knoflíky vojáků z bitev v roce 1745 a 1866.

„Brzy překročíme hranici tisíce nálezů. Na to, že jsme zatím odkryli jen zlomek, je to obrovské množství. Do konce roku se můžeme dostat až na deset tisíc artefaktů. Předměty jsou na těchto pastvinách zakonzervované pod drny, snižujeme úroveň terénu, tak abychom se k nim dostali v celém prostoru bojiště,“ uvedl archeolog Matouš Holas z Muzea východních Čech v Hradci Králové, které má na starosti práci s detektory kovů.

Archeologický průzkum u Stříteže zachytil stopy po bitvách v roce 1745 a 1866, nacházejí se tu projektily, dělové koule a knoflíky vojáků. (19. září 2025)
Zatím nejcennějším objevem je hromadný vojenský hrob s devíti mužskými těly z bitvy u Žďáru v roce 1745.

„Mají u sebe vojenské knoflíky a jsou tam i projektily z mušket. V České republice se vojenský hrob z této doby dosud nezkoumal. Ztráty v bitvě u Žďáru dosahovaly deseti tisíc padlých, dosud se přitom na žádné hroby nenarazilo,“ vysvětlil Matouš Holas.

Archeologický průzkum je rozdělený na tři části, začal zkraje září. Ve Stříteži u Trutnova hledá historické artefakty kolem patnácti pracovníků.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„V současnosti děláme detektorový průzkum. Pravidelně tu nacházíme doklady bitev, které zde probíhaly. Je možné, že se podaří objevit i části nějakého opevnění z této doby,“ uvedla Michaela Bartoš Dvořáková ze společnosti Samson, která v tomto úseku průzkum provádí.

Obě bitvy v podobných pozicích

V roce 1745 ve Stříteži proti sobě stála armáda Fridricha II. čítající 20 tisíc mužů a spojené síly rakousko-saské vedené Karlem Štěpánem Lotrinským. V téměř stejných pozicích se v roce 1866 odehrála bitva prusko-rakouské války.

„V místech, kde stojíme, byla dělostřelecká baterie rakouské armády, proti ní postupoval předvoj pruské gardové divize. Rakouská armáda se zde po vítězné bitvě u Trutnova snažila dostat z obklíčení,“ sdělil Matouš Holas.

Trutnovské muzeum rozšiřuje sbírky, nejhůř se shánějí památky na odsun

Nálezy odborníkům podle něj prozrazují přesné pozice tehdejších vojsk. „V případě bitvy z roku 1866 máme přesně lokalizovanou polohu dělostřelecké baterie, díky předmětům po pruské gardové divizi víme, kudy postupovala. U války z roku 1745 máme lokalizovaný prostor, kde byla zvýšená koncentrace střeliva a kde docházelo k valivé palbě z mušket,“ vysvětlil archeolog Muzea východních Čech. Pravěké nálezy podle něj v těchto místech nejsou příliš pravděpodobné.

Dálnice začne vznikat ještě letos

Soutěž na archeologický průzkum provázely problémy. Kvůli sporům, které řešil i antimonopolní úřad, se posunul začátek stavby dálnice.

Aby Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zadání výzkumu urychlilo, zakázku rozdělilo na tři úseky a dodavatele vybralo za využití dynamického nákupního systému. Podobným způsobem postupovalo také v případě nedaleké D35 u Jičína.

Silničáři odblokovali spor o D11 u Trutnova, archeologii zadali po částech

První a druhý úsek archeologického výzkumu provádí sdružení firem Eurovia CZ a Archaia, terénní práce potrvají čtyři měsíce. Třetí úsek prozkoumává sdružení Samson Praha a Labrys, má na to tři měsíce. V současnosti archeologové pracují v celé trase D11.

Za všechny tři zakázky stát zaplatí téměř 200 milionů korun, v původním tendru byla nejnižší nabídka 236 milionů.

„Archeologové mají přesně vytipované lokality, které chtějí v rámci přípravy stavby prozkoumat. U konkrétních lokalit je zároveň žádáme, aby začali s průzkumem jako první. Jsou to většinou klíčová místa pro celou stavbu, například zakládání velkých mostů, mimoúrovňových křižovatek nebo tunelu,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Úsek dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova

Téměř 20 kilometrů dlouhý úsek D11 z Trutnova do Jaroměře má pravomocné stavební povolení. Tendr vyhrálo sdružení firem Eurovia CZ, MI Roads, Metrostav TBR a M-Silnice s cenou 9,1 miliardy korun. Do výběrového řízení se přihlásili tři uchazeči, vysoutěžená cena je ve výši 70 procent předpokládané ceny podle projektové dokumentace.

„Zahájení stavby očekáváme ještě do konce letošního roku, tak abychom koordinovaně s navazujícím úsekem Trutnov – Královec měli dálnici kompletně v provozu v roce 2028,“ potvrdil Jan Rýdl.

Na trase bude 780 metrů dlouhý tunel, 25 mostů o celkové délce 2,5 kilometru, dvě mimoúrovňové křižovatky, sedmnáct protihlukových stěn o celkové délce dvanáct kilometrů a jedna oboustranná odpočívka. Už od loňského roku vzniká podobně dlouhý úsek dálnice od hranic s Polskem do Trutnova. Oba úseky chce ŘSD zprovoznit v roce 2028. Zbývající části dálnice z Prahy přes Hradec Králové do Jaroměře jsou hotové od prosince 2021.

Nekonečná pře o úklid listí z městských stromů. Manželé za něj chtějí 140 tisíc ročně

Spor o úklid listí na soukromé zahradě v Chlumci nad Cidlinou na Královéhradecku ani po osmi letech nebere konce. Případ se po zrušení předchozích rozsudků nyní točí kolem možnosti finanční náhrady....

16. září 2025  15:21

Rekordní zakázka. V novém pavilonu náchodské nemocnice bude urologie i interna

Roky připravovaná přestavba Oblastní nemocnice Náchod míří k dalšímu důležitému bodu. Kraj vypíše tendr na dostavbu za 1,5 miliardy korun. Horní areál zdravotníci do tří let zcela opustí. Už na jaře...

16. září 2025  10:10

