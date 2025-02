Seniorka krmila kachny a spadla z příkrého svahu k Labi, vytáhli ji policisté

Žena upadla na nábřeží v parku nedaleko městské knihovny v úterý 11. února kolem 16. hodiny. Její nehody si všiml mladý muž, který to osobně oznámil. Policisté jí pak pomohli.

„Podívá se na vás doktor. Kdybyste prochladla, mohlo by to mít nedozírné následky,“ uklidňovali zachránci ženu zabalenou do termofólie, než přijeli zdravotníci.

„Díky rychlému zásahu se podařilo předejít vážnějším následkům,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Na místě byli také hasiči, strážníci i zdravotničtí záchranáři. „Žena neutrpěla viditelná poranění, byla bez obtíží. Její zdravotní stav nevyžadoval převoz do zdravotnického zařízení,“ shrnula mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.