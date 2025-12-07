Revitalizace vyjde na 170 milionů korun, potrvá tři roky. Místním podnikatelům však vadí, že se omezí parkování.
Ředitelství silnic a dálnic v Jaroměři dokončilo investice za stovky milionů: loni na podzim se dvanáctitisícové město dočkalo otevření šestikilometrového obchvatu, který z centra odvedl kamionovou dopravu, před několika dny skončila rekonstrukce průtahu městem za 132 milionů.
Příští rok spustí velkou investici také město. Záchranný archeologický průzkum v Havlíčkově ulici u kostela sv. Mikuláše odstartuje rekonstrukci náměstí Československé armády a přilehlých ulic Na Valech, Sladovna a Kostelní. Bude to jedna z největších městských investic za poslední roky.
Syndrom prázdných výloh
Dnes je náměstí hlavně parkovištěm, pro setkávání není příliš atraktivní. Přestože tady ve všední dny žádná procesí lidí nechodí, většina parkovacích míst je obsazena.
„Zajímalo by mě, kde jsou všichni lidi, kteří tady parkují. Připadá mi, že chodí hlavně na městský úřad, jinak to tady nežije,“ říká Zora Zajíčková, když ukazuje z podloubí na prořídlé náměstí.
Jsou tu sice potraviny, pekárna, kavárna, dvě optiky, banka i butiky, ale přitom si nelze nevšimnout mnoha zavřených krámků a provozoven včetně hotelů i restaurací.
Z prostranství, kterému dominuje barokní morový sloup z dílny Matyáše Bernarda Brauna, Jaroměř má ambici vytvořit místo, kde se místo aut budou opět potkávat hlavně lidé.
„V Jaroměři je možná až příliš obchodních domů a supermarketů, i to je pravděpodobně důvod, proč je náměstí vylidněné. Věříme, že úpravy povedou k tomu, že se znovu stane místem setkávání,“ doufá jaroměřský starosta Jan Borůvka (ANO).
Auta sice do historického centra budou moci dál jezdit, ale počet stání se sníží ze stávajících 280 na 230. Zachována budou v přední části náměstí směrem od Tyršova mostu, například parkovací místa před městským úřadem zaniknou. Na volných plochách vzniknou odpočinková místa s pítky, mlhovišti a lavičkami. Nová parkovací místa naopak přibudou v ulici Na Valech.
Pobřežní korzo podél Labe
Dojde k obnově inženýrských sítí a rekonstrukci povrchu, dlažba je na řadě míst viditelně propadlá. V plánu je také výsadba zeleně, která v historickém centru chybí.
Náměstí a okolní ulice jsou sevřené v meandru Labe, a tak projekt počítá s větším zpřístupněním řeky. Z ulice Na Valech do Sladovny povede náplavka, na březích řeky budou zřízeny pobytové schody a mola.
„Jaroměř je městem tří řek, ale lidé se k nim nikde pořádně nedostanou. Důležitou myšlenkou celého projektu je více propojit náměstí s okolím a řekou. Samotná rekonstrukce náměstí by sama o sobě nedávala smysl. Zpřístupnění Labe by mohlo být pro obyvatele i návštěvníky velmi atraktivní,“ míní starosta.
Město se snaží život v centru podpořit akcemi, každý měsíc jsou na náměstí trhy, nedávno tam byl 3. ročník Svatomartinských slavností. O revitalizaci centra se v Jaroměři mluví řadu let.
V roce 2021 radnice uspořádala dotazníkové šetření, následovala územní studie. V současnosti se dokončuje projektová dokumentace pro stavební povolení, na začátku příštího roku chce město soutěžit dodavatele.
„Na přelomu května a června by měl začít archeologický průzkum. Trochu nám to narušuje program oslav 900 let od první písemné zmínky o Jaroměři, ale věřím, že to půjde skloubit. Revitalizace potrvá do roku 2028,“ naznačuje Borůvka.
Náklady město odhaduje na 170 milionů korun, má přislíbenou 70milionovou dotaci a podle starosty je ve hře možnost, že by byla ještě vyšší.
„Pro podnikatele to bude horší“
Rekonstrukci náměstí a její dopady však někteří podnikatelé vyhlížejí s obavami. S úbytkem parkovacích míst podle nich klesne i množství zákazníků.
„Chápu, že se náměstí musí předělat, je to samá díra, ale pro nás podnikatele to bude horší. Až to udělají, nebude tu moci stát tolik aut jako dnes. Lidi nechodí pěšky, spěchají, potřebují se zastavit, vyběhnout do krámu a zase odjet. Určitě to bude znát,“ upozorňuje majitelka butiku na náměstí, která si nepřála uvést jméno.
Vytvoření nových parkovacích míst v širším okolí podle ní nic neřeší. „Parkovat se dá i dole pod náměstím, ale když přijedu v půl deváté do práce, tam není ani jedno volné místo. Bylo by potřeba parkovací místa na náměstí zachovat,“ dodává.
Vedení města plánuje schůzku s podnikateli, na které představí harmonogram prací.