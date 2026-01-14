Řidič při kontrole přiznal vodku. Druhý den ji před jízdou dopil a zas ho chytli

  11:35
Pětapadesátiletý řidič v Jaroměři na Náchodsku přišel během dvou dnů o řidičský průkaz i auto. Dvakrát ho ve městě zastavila policejní hlídka, dvakrát nadýchal přes 1,5 promile alkoholu. Jen neochotně se přiznával, že si před jízdou dával vodku.

Hlídka dálniční policie zastavila řidiče s vozem Dacia Sandero nejprve ve středu 7. ledna v Jaroměři-Josefově na náměstí Boženy Němcové. Podle záběrů, které policisté zveřejnili, muž napřed hlídce tvrdil, že nic nepil. Když přístroj ukázal 1,89 promile, připustil, že si dal asi dvě piva.

„Ale jsou to skoro dvě promile,“ divil se policista.

„Vodka. Chlapi, já si takhle běžně nedám. Říkám, jak to je,“ poznamenal šofér ve videu.

Opakovaná dechová zkouška pak ukázala hodnotu 1,98 promile. Muž tehdy připustil, že kromě dvou půllitrových piv si dal i čtvrt litru vodky.

Z firmy odjíždí opilý šofér, znělo oznámení. Kamioňák pak zkoušel policii ujet

O den později se týž řidič v Jaroměři chystal vyjet z ulice Na Cihelnách na hlavní silnici I/37, ale když si všiml policejního auta, snažil se zacouvat. Stejná hlídka ho pak znovu zkontrolovala.

„Teď jsem opravdu nikam nechtěl jet,“ vymlouval se řidič sedící v autě. Dechová zkouška na alkohol u něj ukázala nejprve 1,42 promile, o šest minut později 1,51 promile.

„To je smůla na entou... No měl jsem zbytek tý vodky,“ přiznal muž. Podle policie šlo zase asi o čtvrt litru.

Šofér s pěti promile naboural vystavený vozík. Přiznal pálenku a fernet

Policisté mu na místě zabavili řidičský průkaz. Poté ho zadrželi a eskortovali na jaroměřskou služebnu do cely předběžného zadržení. „Po vystřízlivění policisté řidiči ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky,“ řekla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Muž ani v jednom případě nepožádal o lékařské vyšetření. Jaroměřští policisté jej vyzvali k vydání vozidla, čemuž vyhověl. Za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí až rok vězení, zákaz řízení a peněžitý trest.

14. ledna 2026  11:35

