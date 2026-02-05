Hádka mužů v Jaroměři se zvrhla, útočník třikrát bodl muže kuchyňským nožem do zad

Rozepře dvou mužů v Jaroměři na Náchodsku ve středu večer eskalovala až v násilí. Jeden vzal na druhého kuchyňský nůž, policie podezřelého zadržela. Incident prověřuje jako pokus o vraždu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

„Od včerejších večerních hodin prověřujeme násilný útok mezi čtyřiačtyřicetiletým a osmadvacetiletým mužem, ke kterému došlo v jednom z bytů v Jaroměři,“ uvedla ve čtvrtek náchodská policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Podle dosud zjištěných skutečností vnikl mladší muž do bytu staršího muže a jeho družky. „Mezi oběma aktéry následně došlo ke slovní rozepři, která přerostla ve fyzický konflikt. Podezřelý měl při potyčce poškozeného napadnout kuchyňským nožem a způsobit mu tři bodnořezná poranění v oblasti zad,“ doplnila Macháčková.

Prostitutku zardousil a posypal žíravinou, přesto vrah uspěl s žádostí o nižší trest

Zraněný osmadvacetiletý muž z místa utekl a následně ho se závažným poraněním záchranáři převezli do Fakultní nemocnice Hradec Králové. Čtyřiačtyřicetiletého muže jaroměřští policisté zadrželi.

Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro možné spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu. Případ je nadále ve fázi prověřování. Další informace policie poskytne, jakmile to bude možné.

Podle zmínek na sociálních sítích zasahovali policisté a zdravotníci na náměstí Československé armády.

Poklad ze Zvičiny na Trutnovsku je zlatý. Cena mincí a šperků jde do milionů

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Mimořádný poklad, který před rokem našli dva turisté na úbočí vrchu Zvičina u Dvora Králové nad Labem, je podle Puncovního úřadu skutečně zlatý. Depot zlatých předmětů obsahuje 598 mincí a více než...

Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural

Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

OBRAZEM: Krásy ledopádu a přírody v Labském dole přitahují lezce z celé země

Ledopád v Labském dole v Krkonoších.

Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách....

Bezdomovci jim sloužili jen za stravu a nuzný nocleh, soudí otce se synem

Dvojice mužů se u hradeckého krajského soudu zodpovídá z obchodování s lidmi...

Z obchodování s lidmi se u Krajského soudu v Hradci Králové zodpovídají otec a syn Bradáčovi z Jičínska. Podle spisu nejméně od roku 2017 do března 2025 systematicky zneužívali pět sociálně slabých...

Zloděj věděl o úkrytu klíčů, majiteli z domu nadvakrát ukradl půl milionu

ilustrační snímek

Čtyřiadvacetiletý muž z Jičínska patrně opakovaně chodil bez pozvání do cizího domu a kradl v něm. Podle kriminalistů využil toho, že znal místo, kam majitel ukrývá klíče. Na pozemek a do domu se...

4. února 2026  15:01

Místo smažáku příběh Sněžky. Bistro na lanovce v Peci čeká proměna

Premium
Výhled od Horních Míseček na Sněžku

Velkou proměnou projde vstup do dolní stanice lanovky na nejvyšší českou horu. Na místě původního bistra vznikne expozice věnovaná příběhu nejvyšší české hory. Informační panely představí...

4. února 2026

OBRAZEM: Krásy ledopádu a přírody v Labském dole přitahují lezce z celé země

Ledopád v Labském dole v Krkonoších.

Lezecká sezona na ledopádu v Labském dole je v plném proudu. Ráj pro lezce leží na ikonickém místě, kam se lze v tuto dobu dostat ze Špindlerova Mlýna ideálně na skialpech nebo na běžkách....

4. února 2026  5:30

Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural

Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...

3. února 2026  14:56,  aktualizováno  16:28

Domov seniorů vybuduje místo města investor, Hradec mu prodá pozemky

Nový domov pro seniory na Sychrově

Obrovskou poptávku po místech v domovech pro seniory v Hradci Králové má uspokojit soukromý projekt. V okrajové části Slatina vznikne do roku 2030 zařízení pro seniory s kapacitou asi 150 lůžek....

3. února 2026  12:30

Řidič autobusu v Hradci Králové naboural pět aut, patrně měl zdravotní potíže

Nehoda linkového autobusu a pěti osobních vozidel v Hradci Králové (2. února...

Řidič linkového autobusu v pondělí před 17:30 v Hradci Králové v ulici Víta Nejedlého naboural do pěti osobních aut. Zřejmě měl zdravotní indispozici.

2. února 2026  18:26

Bezdomovci jim sloužili jen za stravu a nuzný nocleh, soudí otce se synem

Dvojice mužů se u hradeckého krajského soudu zodpovídá z obchodování s lidmi...

Z obchodování s lidmi se u Krajského soudu v Hradci Králové zodpovídají otec a syn Bradáčovi z Jičínska. Podle spisu nejméně od roku 2017 do března 2025 systematicky zneužívali pět sociálně slabých...

2. února 2026  16:14

Na čtyřproudovce do Pardubic je 32 děr, silničáři použijí mikrovlnnou technologii

Oprava výtluků na silnici I/37 v úseku mezi Opatovicemi nad Labem a Pardubicemi...

V silných mrazech čtyřproudovka vedoucí z Hradce Králové do Pardubic kolem opatovické elektrárny neobstála. Podél krajnice silnice I/37 ve směru na Pardubice se na úseku dlouhém dva kilometry...

2. února 2026  16:06

Potravinová banka pomáhá potřebným už deset let, ochota dárců roste

Příprava balíčků pro lidi v nouzi v Potravinové bance v Hradci Králové.

Osamělí důchodci, samoživitelé nebo rodiny v nouzi. Ti, kteří mají hluboko do kapsy a jsou ohroženi potravinovou chudobou, mohou už 10 let získat pomoc od potravinové banky, kterou v Hradci Králové...

2. února 2026  11:55

Přehrada i kostel. Dronem skenují ikonické stavby, pak tisknou model

Lukáš Malý (vpravo) s Otou Černým ze Dvora Králové nad Labem se věnují...

Jeden je expert na výpočetní techniku, druhý architekt a středoškolský pedagog. Svedl je dohromady zájem o dronové snímkování či o vytváření a tisknutí modelů významných staveb. Lukáš Malý s Otou...

1. února 2026  14:23

Po sjezdovce chodili jako mravenci, teď vlekaři zasněžování řídí počítačem ze židle

Premium
Sněžná děla vstřikují vodu do proudu studeného vzduchu. Na vrcholu Černé hory...

Minulostí je pohyb po svahu i ruční ovládání. Všechny úkony při práci s nejmodernějšími typy zasněžování již dělají technici v kanceláři na počítači nebo na telefonu. Jak velkou proměnou obor u nás...

31. ledna 2026

