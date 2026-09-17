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Muž zkolaboval před nádražím. Zatímco ho zachraňovali, někdo mu ukradl batoh

Autor:
  9:35
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: David Taneček, ČTK

Terčem zloděje se v Jaroměři na Náchodsku nejspíš stal muž v bezvědomí, který zkolaboval před vlakovým nádražím. Zatímco jiní lidé poskytovali první pomoc, kdosi odcizil jeho batoh. Policisté batoh našli a podle kamerových záběrů i čtyřiačtyřicetiletého muže, který jej zřejmě odnesl. Uvnitř však chybělo 600 eur, které tam poškozený údajně měl. Podezřelému hrozí dvouletý trest.

Případ krádeže se stal ve čtvrtek 3. září. Prověřují ho jaroměřští policisté, policie o něm informovala nyní.

Tehdy krátce po 20:40 se před vstupem do nádražní budovy zhroutil muž a zůstal ležet na zemi. Dva pohotoví svědci mu okamžitě začali poskytovat první pomoc a přivolali zdravotnickou záchrannou službu.

Kolem 21:00 jela okolo policejní hlídka a přispěchala na pomoc. Muž byl v bezvědomí, ale dýchal a reagoval na bolestivé podněty. Do příjezdu zdravotníků policisté monitorovali jeho zdravotní stav a zůstali na místě i po jejich příjezdu.

Když se muž probral, začal se shánět po batohu, který měl předtím těsně vedle sebe. Policisté obhlédli okolí a za nedalekou autobusovou zastávkou našli batoh, který odpovídal popisu. Místo ohledali, zdokumentovali a pak zjišťovali, kdo batoh mohl přenést.

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„Významnou roli sehrála také spolupráce s Městskou policií Jaroměř. Díky kamerovým záznamům se podařilo zjistit, že neznámý muž z místa, kde probíhala záchrana poškozeného, odešel s batohem směrem do Nádražní ulice. Policistům se následně podařilo podezřelého muže vypátrat. Ten se na místě přiznal, že batoh od místa události odnesl a ukryl za autobusovou zastávku. Důvod svého jednání však nevysvětlil,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Hynková.

Poškozenému pak sice nalezený batoh vrátili, ale když kontroloval, co je uvnitř, zjistil, že postrádá 600 eur, tedy téměř 14 500 korun. Další věci z batohu podle jeho vyjádření nezmizely.

„Policisté podezřelého 44letého muže na místě zadrželi a pokračují v prověřování všech okolností případu. Zajišťují další kamerové záznamy, vyslýchají svědky a ověřují získané poznatky. V době zadržení u sebe podezřelý odcizenou hotovost neměl,“ sdělila mluvčí.

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Muž zkolaboval před nádražím. Zatímco ho zachraňovali, někdo mu ukradl batoh

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Terčem zloděje se v Jaroměři na Náchodsku nejspíš stal muž v bezvědomí, který zkolaboval před vlakovým nádražím. Zatímco jiní lidé poskytovali první pomoc, kdosi odcizil jeho batoh. Policisté batoh...

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