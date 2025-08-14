V Jaroměři někdo zapálil mateřskou školu, policie zadržela podezřelého

Mateřskou školu v Jaroměři na Náchodsku někdo ve středu v noci zapálil. Uvnitř se našlo několik ohnisek, od nichž vzplála herna v přízemí. Škoda předběžně přesahuje 1,5 milionu korun. Policisté zadrželi dvaačtyřicetiletého muže, je podezřelý z poškození cizí věci.
Hasiči vyjeli k požáru vily v Lužické ulici na Ptákách po nahlášení ve 22:54.

„Požár způsobil rozsáhlé škody – došlo k vykouření celého prostoru mateřské školy, k poškození veškerého majetku nacházejícího se v dětské herně a zároveň byly výrazně poničeny zdi a strop této místnosti,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Policisté zadrželi podezřelého. Zda ho ke školce pojí nějaký vztah, nechtěla mluvčí sdělit. Nikdo se při požáru nezranil.

V Teplicích hořela bývalá škola, oheň byl večer vidět na kilometry daleko

Podle starosty Jaroměře Jana Borůvky (ANO) byla školka během prázdnin mimo provoz, protože se v jedné místnosti rekonstruoval strop. Děti tak chodily do dalších tří zařízení ve městě.

„Nejvíc poškozená místnost potřebuje opravu, kvůli dýmu bude třeba i vše ostatní omýt, vymalovat. Co jsem se dozvěděl, provoz školky od 1. září by neměl být ohrožen,“ řekl starosta. Škodu podle něj nyní řeší likvidátor pojišťovny s odborem majetku.

