Jaroměř odmítá zvěsti, že v pevnosti už nechce festival Brutal Assault

Když se v roce 2007 tehdy již jedenáctiletý metalový festival Brutal Assault stěhoval ze Svojšic do josefovské pevnosti, mezi místními obyvateli zavládla panika. Mnoho Romů kvůli obavám z neznámého se na několik dnů přestěhovalo. Ti, kteří zůstali, raději příliš nevycházeli z domů a někteří obchodníci raději zavřeli své krámky.

O šestnáct let později tu všichni vždy na pár srpnových dnů žijí v dokonalé metalové symbióze. Přesto po loňských komunálních volbách začaly kolovat zvěsti, že Brutal to má u radnice polepené kvůli živelnému parkování, stanování nadivoko a nočnímu hluku. Brzy se dokonce rozkřiklo, že festival v Josefově končí.

Poplašná zpráva se naštěstí nepotvrdila, ale dál žije svým životem. Jak se ve čtvrtek přímo v pevnosti přesvědčil i redaktor MF DNES, už se dostala i mezi metalovou komunitu.

„Co je pravdy na tom, že se příští rok stěhujete?“ ptal se jednoho z brigádníků u vstupu do hororového podzemí fanoušek ze Slovenska. „Doufám, že to jsou jen drby, Brutal by bez pevnosti byl jen poloviční. To kouzlo cítí kapely i my pod pódiem. Také my jsme zaslechli něco o konci, ale nevěříme tomu,“ řekl za partu metalistů z Prostějova fanda v plyšovém oblečku.

Určité problémy připouštějí i pořadatelé. „Po změně na radnici přišla znatelná změna přístupu. Nové vedení jakoby začalo bojovat. Třeba si na sebe zvykneme. A když ne, potom volební období také není nekonečné,“ upozornil jeden z nejužšího organizačního týmu, který si raději přál zůstat v anonymitě.

Nerozumím tomu, říká starosta

Řeči o festivalovém konci v Josefově se donesly i ke starostovi Janu Borůvkovi (ANO). Připustil, že zaznamenal několik stížností k Brutalu, radnice se také pro letošní rok rozhodla zpřísnit systém parkování i stanování, strážníci v terénu kontrolují dodržování všech vyhlášek a předpisů, ale starosta velmi důrazně popřel, že on sám nebo kdokoli jiný z jaroměřského vedení by usiloval o vypuzení festivalu z pevnosti.

10. srpna 2023

„Po městě skutečně běží teze, že Brutal nebude. Mělo se to týkat už letošního ročníku, a když bylo zřejmé, že ten se konat bude, hned se to přehodilo na příští rok. Každopádně já nevěřím tomu, že by to pořadatelé vyhodnotili tak, že to pro ně v Josefově ztrácí význam. Za město můžu říct jedině to, že uděláme všechny kroky pro to, aby se festival uskutečnil i v budoucnu. Je to výhodné pro město i pořadatele. Jsou to fámy, které asi přinesla změna na radnici. Snažím se tomu porozumět a je mi to líto,“ ubezpečil Jan Borůvka, že město považuje Brutal Assault za svůj.

Podle exstarosty Josefa Horáčka (Jaroměřáci a STAN) byli odpůrci vždy ve výrazné menšině a místní velmi rychle pochopili, jaké příležitosti jim festival nabízí.

„Místní si přejí, aby tady festival zůstal. Vědí, že pro město je to obrovský přínos,“ zdůraznil bývalý starosta a vyzdvihl hlavně práci mnoha desítek metalových dobrovolníků, kteří si pevnost oblíbili natolik, že každoročně jezdí pomáhat pořadatelům při projektu Brutal sobě.

„Bez dobrovolníků by tato pevnost byla v ještě daleko horším a zchátralejším stavu a možná by došlo k sesuvu některých hradeb,“ tvrdí Horáček.

8. srpna 2023

Právě díky partě dobrovolníků se letos podařilo vyčistit bývalou dehtovou kotelnu, která několik desítek let jen pustla vedle obřího buzerplacu někdejších kasáren dělostřelců. Brigádníci pomáhali také s proměnou Bastionu IV na šatny, Bastionu X na výstavní prostory a hospodu i s náročnou údržbou někdejšího obranného pásma Ravelin XIV.

Strach místních je dávno pryč

Dávno už si zvykla i početná romská komunita. Místní omladina má sice úplně jiný hudební vkus, ale mezi metalisty naprosto přirozeně zapadla.

„Máme rádi, když je tu živo. Jinak totiž v Josefově chcípl pes,“ řekl před trafikou u náměstí asi osmnáctiletý Rom, který se představil jako Patrik a z bluetooth reproduktoru mu mezi vyznavači tvrdé muziky jakoby natruc hrál čistokrevný hiphop.

Spojení Josefova s festivalem Brutal Assault se navzdory fámám zdá být skutečně pevné. Věří tomu i starosta.

„Ano, zaznamenal jsem nějaké stížnosti, ani nejsem příznivcem této hudby, ale festival se tu již ukotvil a vnímám ho veskrze pozitivně. Pro podnikatele to je možnost příjmu a pro Josefov celkově to současně znamená reklamu jako turistické lokality. A protože plusy převažují, potom věřím, že i ti nejzarytější odpůrci mohou přimhouřit oko,“ řekl starosta.

Podle něj se město zabývalo možností zavedení zóny se zákazem stání, ale od nápadu nakonec upustilo a vše nakonec nechalo na vyhláškách a předpisech:

„Na téma parkování jsme diskutovali s dopravními experty i policií. Hledali jsme různá řešení včetně zóny, kde by byl zákaz stání, ale bylo by velmi komplikované z toho vyjmout místní obyvatele. Proto jsme udělali kompromis a nechali to na vyhlášce o silničním provozu. S pořadateli si v září dáme schůzku a uvidíme.“

Milion pro kasu města

Jaroměřská radnice prý bude usilovat o oboustranně komfortní východisko. „Organizátoři už také nejsou za zelena utržení. Řešení musí být oboustranně rozumné. Komfortní pro Brutal a s plusy pro město, abychom mohli umlčet odpůrce. Každopádně festival nám do městské pokladny přinese asi jeden milion, který můžeme investovat zpět do Josefova například do oprav chodníků a komunikací. A to je velké plus,“ uzavřel dohady o stěhování festivalu starosta.

Čtyřdenní svátek metalu končí v pevnosti v neděli nad ránem. Dnešním vrcholem bude vystoupení dravé britsko-americké formace Napalm Death, která se na vrcholu drží už přes čtyřicet let. Začínala jako hardcore punková kapela, postupně přibrala žánr deathmetal, nakonec dala vzniknout grindcoru a také díky své „nasákavosti“ dalších hudebních stylů se stala legendou.