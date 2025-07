Po letech, kdy přes Jaroměř proudila veškerá doprava z Hradce Králové do Krkonoš a hlavně na Náchod a do Polska, zažívají obyvatelé dvanáctitisícového města další dopravní zátěž.

Silničáři přistoupili ke kompletní opravě vozovky. Ta je na mnoha místech popraskaná a jsou v ní vyjeté koleje. Kompletní rekonstrukci vyžaduje také most přes Labe poblíž náměstí.

„Vozovka má za sebou téměř 15 let provozu. Vozovkový svršek je degradovaný těžkým provozem. Půjdeme do hloubky minimálně 20 centimetrů. Nová vozovka bude mít životnost minimálně 15 let,“ slibuje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Podle projektu měly práce trvat až 250 dní. ŘSD však zakázku soutěžilo kromě ceny také takzvaně na termín, a práce tak budou hotové už za čtyři měsíce. Přijdou na 132 milionů korun, z toho 10 miliony přispěje město. Nepůjde jen o nový povrch. Stavbaři vymění všechny tři vrstvy vozovky, která měří 4,8 kilometru. Přeskládají také 1 500 metrů čtverečních zámkové dlažby, 3 kilometry obrubníků nebo 6 kilometrů vodicích proužků.

„Máme před sebou odfrézování, studenou recyklaci, nové asfaltové vrstvy a především rekonstrukci mostu. Opravuje se předpolí, odhaluje izolace, udělá se nová spřažená konstrukce, římsy, zábradlí a tak dále. Budeme dělat vše pro to, abychom ulehčili městu a podařilo se čas zkrátit, nicméně už teď jsou čtyři měsíce malé vítězství,“ říká technický ředitel hradecké pobočky Strabag Radek Novotný.

Po dálnici bez poplatku

Aktuálně stroje pracují na frézování vozovky. Řidiči se musejí připravit na dopravní komplikace. Měli by sledovat hlavně dopravní značení, protože pracovní místa se budou v průběhu času měnit. Ačkoliv průjezd po průtahu není možný, staveniště lze na několika místech přejíždět. Na křižovatkách řídí kyvadlový provoz semafory a tvoří se tam kolony.

„Myslím, že místní si určitě najdou cestičky, kudy se vyhnout inkriminovaným místům, kde jsou semafory a kde se čeká. Ty tranzitující prosím, aby využili dálnici a obchvat,“ vyzývá starosta Jaroměře Jan Borůvka (ANO).

Vzhledem k opravám mohou i řidiči bez dálničních známek jezdit po dálnici. Bez poplatku jsou kvůli třem stavbám v Jaroměři, v Plotištích nad Labem a v Hradci Králové úseky D11 a D35 od Jaroměře až po Opatovice nad Labem. Z Hradce do Opatovic je to kvůli přestavbě křižovatky Mileta na hradeckém městském okruhu.

Opravené silnice stát předá kraji a městu

Opravy průtahu souvisejí nejen se špatným stavem, do jakého se silnice dostala po desetiletích používání coby hlavní tepna do Polska, ale stát k nim přistoupil také kvůli tomu, že silnici po zprovoznění obchvatu chce předat do majetku kraje a města.

Od křižovatky u Teska po výjezd na Nové Město nad Metují půjde o krajskou silnici druhé třídy. Husova ulice a další ulice se promění v místní komunikaci. Radnice v Jaroměři chce v Husově ulici v příštích letech změnit organizaci provozu na smíšenou zónu pro chodce, cyklisty a motoristy.

„Je to takové širší centrum. Mohlo by k tomu dojít asi do čtyř let,“ míní Borůvka. Starosta chce také opět oslovit ministerstvo dopravy, aby část dálnice mezi sjezdy Jaroměř-sever a Jaroměř-jih osvobodilo od poplatku. Dálnice totiž plní roli obchvatu města. Navazující severní obchvat od Náchoda ústí u nájezdu na dálnici D11. Auta bez dálničních známek se pak musejí vracet zpět do Jaroměře.