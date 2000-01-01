náhledy
Mnozí lyžaři už letos pověsili lyže na hřebík, ale pro jiné je to teprve nyní ten správný zážitek. Ve Špindlerově Mlýně spojili jarní lyžovačku pod modrou oblohou s menším hudebním festivalem. Rekreanti se vlní přímo u sjezdovek.
Počasí je skoro dokonalé. Pod sjezdovkami se dá opalovat v tričku, nahoře postačí mikina. Na obloze není pomalu ani mráček.
Turisté se povzbuzují, jak jen to jde. Okolo hudebních pódií lze občas ucítit známou vůni marihuany.
Na Pláni se snaží ve svém setu plném Drum´n´ Bassu roztancovat lyžaře DJ Don Hoblinon.
Součástí programu jsou denní DJ sety na venkovních pódiích přímo ve skiareálu a večerní show v restauraci Stadion ve Svatém Petru. Muzika zní přes den ve Svatém Petru, na Hromovce i na Medvědíně.
Na Hromovce přistavili auto s velkými reprobednami. DJ ladí muziku na korbě vozu.
„Gopass Festival Špindl představuje jeden z hudebních vrcholů konajících se v našem skiareálu. Zájem o festival je velký, každý fanoušek elektronické hudby si najde pro sebe tu pravou,“ říká René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn.
Lyžařské podmínky jsou v této části Krkonoš stále velmi dobré. Po ránu jsou sjezdovky tvrdé a upravené, povrch měkne a kazí se až před polednem. Sníh je místy namrzlý, lyžaři si musí dát pozor na plotny.
V Krkonoších je znát, že ještě poslední týden pokračují jarní prázdniny, turistů je na svazích stále dost. Na konec sezony to na horách zatím vůbec nevypadá. Slušně zaplněné jsou i restaurace a bary.
Gopass Festival Špindl se koná v pátek a v sobotu. Akce propojuje jarní lyžování s programem elektronické hudby a nabídne vystoupení domácích i zahraničních DJs. Hlavními hvězdami jsou DJs Kanine, Grafix, SOTA a DELTA HEAVY.
Mladí se nejraději baví ve snowparku. Jednomu ze snowboardistů se právě podařil flip.
Pivo, koktejly, pizza, špagety, jen co je libo. V Krkonoších už se víc relaxuje na slunci, než lyžuje.
Na Svatém Petru jsou ještě okolo poledne fronty, ale na Hromovce už se lyžaři čekání bát nemusí.
Tento týden mají volno například v okresech Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Kladno, Kutná hora nebo Žďár nad Sázavou. Tím jarní prázdniny končí. V některých skiareálech se přesto díky dobré zásobě sněhu bude lyžovat až do Velikonoc.
