OBRAZEM: Hektary bledulí na zámku Františka Kinského, za fotkami se honí davy
V obležení výletníků je v těchto dnech zámecký park v Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku. Tisíce lidí sem míří obdivovat lány bledulí, stráně poseté žlutými talovíny i fialové krokusy. Největší nápor...
Nepřehlédnutelné sousoší od Michala Gabriela zdobí od pondělka jeden z parků v Hradci Králové. Tři modří koně kráčejí po hladině jezírka v Šimkových sadech. Za zpestřením veřejného prostoru je...
Ředitel Krkonošského národního parku Böhnisch končí, ministr ho odvolal
Ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch končí, ministr životního prostředí Igor Červený ho odvolal, stalo se tak po vzájemné dohodě, uvedl KRNAP. Böhnisch stál v čele nejstaršího...
Zemřel cestovatel Leoš Šimánek, po stopách Jacka Londona objevoval svět
Klidný, vyrovnaný a neokázalý chlap, vypravěč i dobrodruh, s nímž bylo bezpečno. Vždy budil dojem, že všechno zařídí. Cestovatel a fotograf Leoš Šimánek v noci zemřel. Bylo mu devětasedmdesát let....
Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály
Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...
Hradec - Baník 1:0, úspěšná odveta za vyřazení v poháru, rozhodl Mihálik
Fotbalisté Hradce Králové porazili ve 26. ligovém kole ostravský Baník 1:0 a vrátili soupeři nedávné vyřazení z domácího poháru. O jedinou trefu se postaral v 61. minutě Mihálik.
Jezírko v zahradě znamená riziko, říká šéf veterinářů. Ptačí chřipka je agresivnější
Letošní průběh ptačí chřipky je plíživější a agresivnější, říká v rozhovoru pro iDNES.cz ředitel Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj Aleš Hantsch. Pod jeho vedením funguje v Hradci...
Po srážce s rychlíkem zemřel v Trutnově člověk. Provoz byl na tři hodiny přerušen
Po srážce s rychlíkem zemřel v sobotu ráno v Trutnově člověk. Provoz na trati je v úseku mezi trutnovským hlavním nádražím a Teplicemi nad Metují byl na více než tři hodiny přerušen. Obnoven byl v...
Hradec vyhlásil soutěž na pamětní desku lékaři. Soutěž na kašnu budí odpor
Čtvrtou architektonickou soutěž za pouhých 14 měsíců vyhlásil Hradec Králové. Nejen v hradeckých poměrech jde o novinku. Zatímco chystanou proměnu někdejší komunistické galerie cti u křižovatky...
OBRAZEM: Jarní lyžovačka ve Špindlu vrcholí, DJ pod modrou oblohou mixuje muziku
Mnozí lyžaři už letos pověsili lyže na hřebík, ale pro jiné je to teprve nyní ten správný zážitek. Ve Špindlerově Mlýně spojili jarní lyžovačku pod modrou oblohou s menším hudebním festivalem....
Kraj rozšířil průmyslovou zónu u automobilky, většinu pozemků koupila Škoda Auto
Královéhradecký kraj dokončil u Solnice na Rychnovsku infrastrukturu pro novou průmyslovou zónu Solnice-jih. Navazuje na průmyslovou zónu Solnice-Kvasiny, kde má závod Škoda Auto. Práce začaly na...
Pouť hokejového Hradce extraligou: mrzutý start, tvárnění posil, eso Škorvánek
Od pondělí čekají na soupeře pro čtvrtfinále, aby se na něj mohli dobře připravit. Pro hokejisty hradeckého Mountfieldu jde o přípravu na play off v sezoně, která od příchodu do Hradce znovu...
Posun v případu ukradených motorů za 35 milionů. Část se jich našla v Německu
Loňský případ krádeže skoro stovky motorů za 35 milionů korun má pokračování. Asi pětinu zboží se kriminalistům podařilo najít v Německu. Jednapadesátiletý cizinec coby šofér na Trutnovsku nahlásil,...
„Dělá se mi z vás nevolno.“ Doksanský čelil výzvám k rezignaci, své řekli i rodiče
Dalšímu „grilování“ čelil na zastupitelstvu v Hradci Králové poslanec za hnutí ANO Denis Doksanský. V únoru kvůli pracovnímu vytížení rezignoval na členství v komisi městské rady pro výchovu a...
Trávník na stadionu v Hradci je na odpis. Klub patrně pořídí hybrid za miliony
Už ne pouhá výměna poničeného trávníku, ale sázka na moderní technologii za miliony korun. Fotbalový klub v Hradci Králové chce pořídit hybridní trávník. Hráči musejí přežít zdejší oraniště ještě dva...
Proslul koncerty i večírky, teď oblíbený klub končí. Bývalou kotelnu čeká demolice
Velkou kulturní ztrátu utrpí poslední květnový víkend Hradec Králové. Za dva a půl měsíce definitivně zavře oblíbený klub MOOD, který v bývalé mazutové kotelně u dopravního podniku otevřel v prosinci...