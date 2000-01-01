Tři sta let od ulovení posledního medvěda se největší evropské šelmy vrací do Krkonoš. Tříleté sourozence z Vysokých Tater Michala a Alici uvidí návštěvníci stromové stezky pod Černou horou. Medvědi hnědí se už v přírodním výběhu zabydlují, samec si počíná jako ten odvážnější. Medvědárium se návštěvníkům otevře na Velikonoce v sobotu 4. dubna.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Návštěvníci budou moci pozorovat mladá zvířata z dřevěného chodníku ve výšce zhruba 20 metrů. Společnost Stezka korunami stromů Krkonoše výběh vybudovala ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku (KRNAP) a Safari Parkem Dvůr Králové nad Labem. Náklady se vyšplhaly na 15 milionů korun.
Až medvědárium oficiálně otevře první dubnovou sobotu od 9 hodin, zvýší se i vstupné na stezku v korunách stromů z nynějších 350 na 450 korun.
„Projekt stezky v korunách stromů je založený na tom, že ukazuje přírodu z jiné perspektivy. Živá zvířata nám dosud chyběla. Návštěvníky tu čeká autentický zážitek pozorování medvědů v horském lese, v téměř přirozených podmínkách,“ uvedl spoluautor projektu Medvědí stezka Jan Hřebačka (uprostřed vlevo) na úterním setkání pro média.
Slovenští ochranáři před třemi lety našli mláďata mezi Štrbským a Popradským plesem bez matky. Obě byla ve špatném zdravotním stavu.
Do Janských Lázní medvědi přicestovali v polovině března ze zoologické zahrady v Košicích. Transport zajistili pracovníci dvorské zoologické zahrady, uspaní medvědi cestu absolvovali v přepravních bednách pro šelmy.
Začátkem týdne chovatelé medvědy poprvé vypustili do přírodního výběhu pod stromovou stezkou, dosud byli ve vnitřních boxech.
Půlhektarový výběh se nachází v lese přímo pod stezkou, návštěvníci budou moci medvědy pozorovat z dřevěného chodníku vedoucího na vyhlídkovou věž vysokou 45 metrů. Součástí výběhu jsou brlohy, jezírko a krmeliště.
Výběh je zajištěný dvojitým masivním plotem a elektrickým ohradníkem. Pod dřevěným plotem je horizontální pletivo, aby se medvědi nemohli podhrabat. Výběh monitoruje několik desítek kamer. „Bezpečnosti jsme věnovali velkou pozornost, je zajištěna na víc než sto procent,“ poznamenal Jan Hřebačka.
Největší evropské šelmy se do Krkonoš symbolicky vracejí po 300 letech. „Medvědi byli přirozenou součástí zdejší krajiny do roku 1726, kdy byl prokazatelně uloven poslední jedinec nad Špindlerovým Mlýnem,“ sdělil Václav Jansa, náměstek ředitele Správy KRNAP.
V Krkonoších žije rys a v posledních letech jsou už běžná pozorování vlka, návrat medvěda je podle náměstka v nejbližších desetiletích, vzhledem k rozloze a charakteru pohoří, krajně nepravděpodobný. „Úloha medvěda v přírodě je stále poměrně málo známá. Otevření medvědária je pro veřejnost úžasnou možností, jak tato zvířata blíže poznat,“ dodal Jansa.
Královédvorský safari park nejen zajistil transport medvědů z Košic, ale také garantuje odbornou péči o zvířata. V Janských Lázních se budou o sourozence starat dva chovatelé. Aklimatizace zvířat na nové prostředí jde podle zooložky Gabriely Linhartové velmi dobře, zejména díky jejich povaze. „Zatím to probíhá nad očekávání hladce. Zvířata mají na medvědí poměry velice otevřenou a komunikativní povahu. Chovají se velmi bezprostředně, nezaznamenali jsme žádnou bázlivost. Samice je dominantnější, samec je naopak v novém prostředí průbojnější,“ sdělila.
Ošetřovatelé každému medvědovi servírují 15 až 20 kilogramů potravy denně, především zeleninu, ovoce, ořechy, vajíčka a maso. Do speciálních dřevěných špalků jim schovávají med, případně ho mažou na kmeny stromů.
Chov medvědů pod Černou horou je součástí evropského programu EEP, jeho cílem je ochrana ohrožených druhů a zachování jejich genetické rozmanitosti. Sourozenci do něj byli zařazeni, protože už se nemohou vrátit do volné přírody.
„Žádný chovatel nepřispěje k ochraně přírody, pokud není zapojený do mezinárodní spolupráce a chovných programů. Je důležité udržet určitou populaci divokých zvířat v lidské péči pro případ, že by z jakýchkoli důvodů došlo k ohrožení druhu ve volné přírodě, tak jak se to už mnohokrát stalo,“ upozornil Jaroslav Haimy Hyjánek, zoologický ředitel dvorského safari parku.
V mezinárodním chovném programu EEP, který zastřešuje Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií, je v současnosti registrováno 388 medvědů hnědých. Doporučeným stavem, aby byla zachována dostatečná genetická pestrost, je podle Jaroslava Hyjánka 500 jedinců. V janskolázeňském medvědáriu by v budoucnu mohly žít tři až čtyři šelmy.
Ochranáři ze Správy KRNAP zajišťují vzdělávací aktivity, které návštěvníkům přiblíží život velkých šelem. Medvědí stezka je součástí širšího vzdělávacího programu. Prostřednictvím informačních cedulí a interaktivních prvků se návštěvníci dozvědí více o roli velkých šelem v přírodě, o evropských chovných programech a ochraně ohrožených druhů. V plánu jsou komentovaná setkání u výběhu. „Pro větší skupiny a školy připravujeme speciální program,“ řekl Miroslav Matas, ředitel Stezky korunami stromů Krkonoše.
Stezka korunami stromů se na úpatí Černé hory otevřela v roce 2017. Stavba stála 170 milionů korun. Za první rok ji navštívilo přes 300 tisíc lidí, v posledních letech je zájem zhruba poloviční.
Více než 1 500 metrů dlouhou stezku zakončuje 45 metrů vysoká vyhlídková věž ve tvaru hořce. Na rozdíl od podobných stezek má i podzemní část, tvoří ji umělá jeskyně s 3D exponáty odhalujícími mikrosvět půdy.
Dosud největší investicí od otevření byla v roce 2024 prosklená vyhlídka, jakou turisté znají z Alp nebo z amerických národních parků. Umožňuje volný pohled do čtyřicetimetrové hloubky. U příležitosti letošní olympiády stezka na zimní sezonu připravila projekt Světelné zimní hry v Krkonoších. Návštěvnickou trasu doplnily desítky světelných instalací představující horská zvířata jako sportovce, vyhlídkovou věž ozvláštnily siluety zimních sportů.
