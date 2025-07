Záchranáři dostali výzvu k výjezdu v neděli před 19:00. Vstup do Klausového dolu je už tři roky zavřený kvůli kamení padajícímu na stezku, místy tam leží pokácené či vyvrácené stromy. Záchranáři ze základny v Temném Dole tam museli pěšky i s vybavením.

„Muž utrpěl otevřenou zlomeninu nohy. Kvůli náročnému terénu na místo operační středisko vyslalo i leteckou záchrannou službu, která pacienta evakuovala pomocí lanového podvěsu. Poté ho sanita převezla do trutnovské nemocnice,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Hanušová.

To, zda se úraz stal přímo na uzavřené stezce, nechtěla mluvčí záchranky komentovat. Ani horská služba se tím nezabývá a odkazuje na Správu krkonošského národního parku (KRNAP).

„Naše práce je, že kdekoli se cokoli stane, my to vyřešíme co nejšetrněji pro pacienta. V tomto případě by byl pěší transport nešetrný a trval by dlouho. Naši členové po dohodě s dispečinkem umístili pacienta do sítě a vrtulník ho vyzvedl z místa,“ řekl mluvčí Horské služby Krkonoše Marek Fryš.

„Naše doporučení na cesty je dobře naplánovat túru s využitím všech možných mapových podkladů, v kterých jsou vyznačena i omezení na cestách nebo uzavírky, aby se lidé nedostali do situace, že dojdou například na zavřenou cestu po kalamitním stavu a něco se jim tam stane,“ poznamenal Fryš.

Hrozí samovolné sesuvy

Stezka v Klausovém (Těsném) dolu je zavřená od července 2022 kvůli padajícímu kamení a strženému chodníku. Figuruje na seznamu, který má KRNAP na webu.

„Cesta je uzavřená z důvodu aktuální hrozby samovolného sesuvu svahu na turistickou trasu. Vzhledem k existujícímu akutnímu nebezpečí není možné cestu ponechat přístupnou. Hledáme možnosti, jak tuto oblíbenou trasu v údolí Černohorského potoka v budoucnu zabezpečit a znovu zpřístupnit. Než však bude možné jakékoli řešení navrhnout, je nezbytné provést odborný geotechnický průzkum a lokalitu delší dobu sledovat,“ sdělil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Potrvá to podle něj nejméně další dva roky.

Klausovým dolem (červené značky) protéká Černohorský potok. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Za porušení zákazu vstupu na uzavřenou cestu hrozí v příkazním řízení na místě pokuta do 10 tisíc korun, při zahájeném správním řízení až do 100 tisíc.

Klausový důl dostal jméno po vybudovaných přehradách, klauzách. V Krkonoších je stavěli těžaři od 16. století kvůli splavování dříví. Nad Janskými Lázněmi jsou dvě kamenné hráze z let 1900 až 1901, které vystavěli italští kameníci. Černohorský potok tehdy regulovali po ničivé povodni.