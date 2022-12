Náchod chce stavět vilu Platýz od Kaplického, rozhodne debata architektů

Zastupitelé v pondělí odhlasovali, že město uzavře memorandum s nadačním fondem, který spravuje odkaz architekta i jeho rodičů.

Nejprve se na Náchod obrátila vdova po architektovi Eliška Kaplický Fuchsová, která chce připomenout, že se v Náchodě v roce 1901 narodila Kaplického matka akademická malířka Jiřina Kaplická.

Prvním počinem spolupráce by se tak měla stát výstava malířčiných prací v muzeu, v debatě je i pojmenování některého místa.

„Vše se odvíjelo od úžasné ilustrátorky Jiřiny Kaplické, o které se v Náchodě většinou neví. Slovo dalo slovo, začalo to dávat smysl, protože je to uvěřitelný příběh: světově uznávaný architekt, žádné realizace v České republice a vznikající lázně v Náchodě,“ vysvětluje ve zkratce starosta Jan Birke (ČSSD), kde se vzal záměr postavit Kaplického vilu právě zde.

„Bude ještě záležet na tom, zdali získáme licenci na Platýze, což ale již máme předjednáno, a také, zda architekti doporučí umístění vily. Vše má svůj čas a postupy. Je za tím půl roku práce. Jsem si i po konzultacích s odborníky stoprocentně jist, že stavbu uskutečníme,“ tvrdí starosta.

Hodlá spolu s nadačním fondem Kaplicky Centre uspořádat začátkem roku seminář s architekty a odbornou veřejností. Budou řešit umístění vily na náchodském předměstí Běloves. Radnice předpokládá, že poté u renomované kanceláře zadá uspořádání soutěže o návrh. Pak by se mohlo projektovat.

Ředitel nadačního fondu Kaplicky Centre Jozef Lucák podotýká, že ohledně spolupráce na podobě lázeňské stavby platí již pevně daný itinerář kroků. Po memorandu se bude konat veřejná debata odborníků a po jejím vyhodnocení ještě případná navazující jednání a pak už dohoda o převodu licence.

„Teprve následně lze očekávat řadu kroků města Náchod, které realizaci přiblíží skutečnosti. Jejich popis by však v této chvíli působil spíše jako spekulace, proto si počkejme,“ požádal ředitel Jozef Lucák.

V Bělovsi město loni koupilo za 40 milionů korun 2,5 hektaru starých lázní i se zbytky budov. Letos tam již radnice nechala vykácet nebezpečné stromy a nálety a připravuje nový park, který se svou podobou vrátí do roku 1930.

Platýze asi čekají úpravy

Kaplického vila měla původně stát na Konopišti, autor ji navrhl jako obytný dům. V Náchodě je tak možné, že by se uvnitř Platýze měnily dispozice právě vzhledem k lázeňskému provozu.

Radnice už jedná se třemi provozovateli a zná jejich požadavky. V Bělovsi uvažují o lázeňské rehabilitaci pro děti a dospělé, stačit mají menší prostory. Novostavba by měla vzniknout v místě stržených budov, sousedila by tak se zachovanou budovou Helena a starou kolonádou, které město chce opravit.

Lázně by tvořily tyto tři budovy, přibude ještě „krček“ a součástí bude i nedávno zakoupená zanedbaná vila Panzinka.

„Licence na vilu Jana Kaplického stojí řádově stovky tisíc korun. Náklady na Platýze v cenách roku 2017 dosáhly 50 milionů korun, tedy nyní to bude dvojnásobek. Přesnou částku budeme znát až s hotovým projektem. Již po jednání s naší mateřskou bankou předpokládám, že se nám podaří u některé banky získat úvěr. Stavbu na třicet let pronajmeme, pak ji ponecháme v majetku města,“ plánuje starosta.

Našli vodu a koupili i torzo lázní Lázně v Bělovsi zavřely roku 1996 po nevydařené privatizaci. Poté byly v rukou spekulantů a jen chátraly. Město však roku 2016 získalo vlastní vrty minerálek a poté otevřelo Malé lázně s kolonádou. Loni koupilo i areál, jejž nyní nazývá Velkými lázněmi. V něm jsou i původní zdroje minerálky Ida. Letos v létě ministerstvo zdravotnictví povolilo městu využívat všechny čtyři léčivé zdroje (Běla, Jan, IDA I, IDA II) pro pitné kůry, balneoprovoz a získávání léčivého plynu. Oslovení politici před posledními volbami slibovali, že budou usilovat o kompletní renovaci běloveských lázní a získají k tomu investora.

„Pro Náchod to bude mít mimořádný význam. Kaplického realizace jsou v New Yorku či Londýně, turisté za nimi cestují. Nevidím překážku, proč by vila nemohla být v Náchodě,“ říká starosta Birke.

O lázních nic nevíme, zní z opozice

Opoziční zastupitel Michal Kudrnáč (Zelení) se však ohradil na sociálních sítích. Podle něj nelze tvrdit, že by již byla stavba Platýze na pořadu dne, jak vyznělo ze starostových prohlášení v České televizi v pondělí večer.

„Ano, je pravda, že pan starosta nás v rámci projednávání memoranda informoval, že o této možnosti (stavby) s vdovou po Janu Kaplickém již delší dobu jedná. Nicméně text memoranda opravdu nic takového neobsahuje a rozhodnutí o tom, zda takovýhle krok dává smysl, je teprve věcí budoucnosti,“ napsal Michal Kudrnáč poté, co mu po celkem nenápadném bodu na zastupitelstvu začali volat známí s dotazy na lázeňský pavilon.

Podle něj zastupitelé dosud ani nic netuší o tom, jak by měla vypadat koncepce samotných lázní.

Starosta však výhrady odmítá s tím, že jde o promyšlenou věc, s jejímž zveřejněním pouze čekal až na dobu po komunálních volbách.

Nadace míří do České Skalice

Kaplického nadace si však připravuje i vlastní zázemí v regionu. V sousední České Skalici již podle katastru nemovitostí Eliška Kaplický Fuchsová vlastní architektonicky ceněnou vilu Čerych, kterou loni nabídla k prodeji Nadace rozvoje občanské společnosti.

Podle nadace tam v budoucnu vznikne Kaplicky Creative Centre, které se chce stát významným kulturním hybatelem na úrovni kraje. Podle memoranda by se i Náchod měl zapojit do jeho činnosti, mohou se tam konat rezidence, sympozia či debaty. Dům, v němž Václav Havel točil film Odcházení, bude sloužit návštěvníkům, obyvatelům i odborníkům.

Jan Kaplický zemřel v lednu 2009. Vdova po něm vlastní značku Future Systems, což byl i název jeho slavného ateliéru. Architekt odešel roku 1968 do Anglie, v závěru kariéry se inspiroval přírodními tvary.

Podle jeho návrhu vznikl například obchodní dům Selfridges v Birminghamu, oceněné tiskové centrum na londýnském kriketovém stadionu či pontonový Docklands Floating Bridge. Až posmrtně se připravovalo a pak i otevřelo muzeum Enza Ferrariho v Modeně.

V Česku se po řadě peripetií neprosadila budova knihovny ani koncertní a kongresový sál Rejnok.