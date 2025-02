Domluvil si schůzku se starostou na radnici, tam ho napadl. Policie muže stíhá

Incident se stal ve středu 5. února okolo 8:00 na domluveném jednání se starostou Jarolímem v jeho kanceláři, informovala ve čtvrtek radnice na webu.

Podle Jarolíma byl útok nečekaný, útočníka neznal, viděl ho poprvé. „Chtěl jsem mu vyhovět, protože se podruhé ohlásil na schůzku. Napoprvé to nevyšlo, protože tehdy přišel se zpožděním a já v úřadu už nebyl,“ řekl Jarolím.

Muž zaútočil, když se s ním chtěl starosta přivítat. „Šli jsme se přivítat a on mě místo podání ruky praštil. Praštil mě vší silou několikrát pěstí do obličeje. Mám zlomený nos, natrhlý ret, monokl pod okem, napuchlou tvář a odřeninu na hlavě. Do nemocnice jsem si dojel sám. Byl to pro mě šok, nemám pro to vysvětlení. Proti takovým útokům nejde nic dělat. Nechci se ale přestat setkávat s obyvateli města,“ řekl Jarolím.

Není si vědom, že by muž útok doprovázel nadávkami či výpady na jeho politickou příslušnost. Za deset let působení v regionální politice se s něčím takovým dosud nesetkal, dodal.

„Došlo k napadení úřední osoby. Obviněný je stíhaný na svobodě,“ řekla bez bližších podrobností krajská policejní mluvčí Karolína Macháčková.

„Zaútočil na něj občan, jenž přišel na předem domluvené jednání, a způsobil mu zranění, která si vyžádala lékařské ošetření. Událost je nyní v šetření Policie ČR, policisté již zahájili trestní stíhání v dané věci a muž je obviněn z přečinu násilí proti úřední osobě,“ uvedli zástupci radnice.

Podle nich radnice Dvora Králové nad Labem udělá město ve spolupráci s bezpečnostními složkami vše pro to, aby byla zajištěna ochrana všech, kteří na radnici pracují.