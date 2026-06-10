Polské jahody vyjdou výrazně levněji, nápor Čechů čekají stánkaři o víkendu

Pro jahody nemusejí turisté až na polskou tržnici. Stánkaři jsou i podél rušné silnice od hranic ke Kudowě-Zdróji. Hned u první směnárny Kopiejka po pravé straně v úterý otevřel svůj stánek Jan z polského Těšína, ale nad plnými bedničkami je zatím poněkud nešťastný. Prodává kilo za 80 korun, plody jsou z polí od Strzegomi. Jedna Češka se jen přeptá na cenu a hned sedá do auta, místní Polák ochutná jahodu a bere dvě kila.
„Češi mají zatím jen malý zájem, je všední den, vždyť to vidíte. Lepší to asi bude v pátek nebo sobotu. Aby si lidé koupili hodně jahod na marmeládu, to si dnes každý rozmyslí. Ale tyhle jahody jsou pěkné, suché, delikátní,“ láká prodejce.
Zato hned vedle u zahradnictví Pan Kosiarka - Pan Sekačka se přece jen otočí víc aut, na obslužné silničce je také víc místa k zaparkování. Z dodávky tu prodávají odrůdu Rumba za 79 korun.
„Loni jsme začínali 20. května, letos až 6. června, ani konkurence okolo nespěchala. Před rokem tu dva týdny byl kvůli jahodám opravdu nápor, ani tu zákazníci neměli kde zaparkovat. Teď to jde pomalu. Otvíráme už v 6 hodin, zatím přišly desítky zákazníků, ale na ten pořádný ruch, kdy bude stát dvacet lidí ve frontě, zatím pořád čekáme,“ popisuje majitelka Natalia Korecka, která zahradnictví otevřela před šesti lety v místě, kde se léta prodávaly zahradní sochy a trpaslíci.
Jahody vozí z okolí Vratislavi, někdy je nakupují až od Varšavy.
„Možná, že teď nejezdí tolik Čechů i kvůli tomu, že jahody dostanou v marketech nebo u stánkařů,“ říká zahradnice. Odhaduje, že cena asi klesat příliš nebude, naopak když bude deštivo, jahody zdražují.
Čeští zákazníci si zahradnictví oblíbili a vracejí se. „Vezmu si tu dva košíky jahod, beru i pro rodiče, o které se starám. V Náchodě byly kolem 120 korun, tady to je výhodnější. Spojím to i s nákupem v Biedronce. Možná Náchoďáky odrazují kolony, které se dělají před hranicí při stavbě kruháku. Teď jsem projela bez problémů, ale z druhé strany stály kamiony až k bývalé celnici,“ všímá si Karin Umlaufová z Náchoda, která jezdí do polského pohraničí na nákupy i výlety.
Denně přijede 150 Čechů
Brůhovi z Červeného Kostelce opouštějí zahradnictví s letničkami na hřbitov i jahodami. „Vzali jsme čtyři košíky na zavaření. Jezdíme sem opakovaně, tady jsou tak příjemní majitelé, vždycky si popovídáme. Teď ještě nabereme benzin a máme hotovo,“ smějí se.
Sto padesát metrů odtud je oblíbený stánek s ovocem a zeleninou. I tady stojí dodávka, tentokrát prodejce navezl jahody na 750 košíků a dopoledne zbývají už jen čtyři. I když tu zaparkuje jen asi deset aut, zákazníci se točí. Jahody za 85 korun jsou od Vratislavi.
Paní Helena z Náchoda si kupuje dva košíky jen na jídlo a pro vnoučata, marmeládu kvůli jiným starostem ani neplánuje. Prodejce, kterému končí dopolední směna, je spokojen.
„Prodáváme dva týdny, denně přijede tak sto nebo sto padesát Čechů. Navážím necelou dodávku, radši míň než víc. Večer jedu pro nové, druhý den je rozprodám, nemá cenu brát na sklad. K nám jezdí stálí klienti, zanedlouho budu vozit ty nejmenší nakladačky široko daleko,“ směje se Jerzy z Kudowy.
Cena jahod tu byla i 130 nebo 120 korun. „Letos je málo jahod, rané odrůdy pomrzly, levněji než teď nebude,“ tvrdí.
Samosběr i za 150 korun
Polské jahody lze za obdobné ceny koupit také u stánků ve 25 kilometrů vzdálené Jaroměři. V nedalekých Černožicích mezi Jaroměří a Hradcem Králové je při samosběru cena 85 korun za kilo. Blíž ke krajskému městu jsou jahody dražší.
Ve Lhotě pod Libčany na Hradecku pěstují jahody na vyvýšených stolech s kapkovou závlahou. Plody jsou čisté a sběrači se k nim nemusejí ohýbat, protože stoly jsou zhruba v metrové výšce. Kilogram tam však vyjde na 150 korun.
„Letošní cenu ovlivnilo nepříznivé počasí a vyšší náklady na pěstování. I přesto jsme se snažili zachovat vysokou kvalitu jahod a komfort při sběru,“ uvedli ovocnáři na svém webu.
V Pileticích u Hradce Králové se na začátku sezony prodávaly natrhané jahody za 200 korun za kilo. Při samosběru je cena nižší a odvíjí se i od toho, na kterém poli se sbírá. Starší plantáž u Piletic nabízí jahody za 99 korun za kilo, nová u Pouchova za 120 korun.
Na východě Čech provozuje samosběr ještě Ovocnářství Hlaváček v Domašíně u Rychnova nad Kněžnou. Tam plánují spustit prodej v příštím týdnu.