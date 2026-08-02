Závod Kolem Irska i jachta jako učebna. Student sbíral zkušenosti na moři

Pobyt na jachtě si mladý muž, jenž má české i irské občanství, ještě o několik týdnů prodloužil. Vyzkoušel si vzdělávací program Spirit of Shackleton, který má podpořit osobnostní rozvoj mladých lidí a používá oceánskou jachtu jako plovoucí učebnu.
Jeho otec Enda O'Coineen, významný irský podnikatel a investor, patří mezi špičkové oceánské jachtaře. V roce 2017 absolvoval extrémní sólový závod kolem světa Vendée Globe. Cormac Bruncvik Buk přesto k plavení po moři dlouho neměl příliš silné pouto. To se změnilo až letos v červnu.
Na lodi panuje striktní režim, každá hodina je rozplánovaná. Máte přesně vymezený čas na práci a na odpočinek. Navíc tahle jachta je navržená tak, že se na ní musí spolupracovat. Musíte se naučit pracovat v týmu, komunikovat a říct si o pomoc.