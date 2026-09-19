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Křivá jabloň u hostince se utká o další titul, jde o Strom čtvrtstoletí

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  7:02
Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě soutěží tentokrát o titul Strom...

Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě soutěží tentokrát o titul Strom čtvrtstoletí. (červen 2026) | foto: MAS Stolové hory

Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě soutěží tentokrát o titul Strom...
Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě soutěží tentokrát o titul Strom...
Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě soutěží tentokrát o titul Strom...
Stromolezec Václav Štojdl ošetřil Strom roku 2020, jabloň U Lidmanů v Machovské...
25 fotografií
Skoro osmdesátiletá jabloň v Machovské Lhotě na Náchodsku bojuje znovu v celostátní anketě. Před šesti lety vyhrála soutěž Strom roku, letos nadace Partnerství vrací do hry třináct z dřívějších vítězů v klání Strom čtvrtstoletí. Hlasovat je možné do 28. září. Do superfinále poté postoupí pouze pět stromů a hlasovat se bude znovu, již tajně.

„Za pětadvacet let se anketa Strom roku stala kronikou lidských příběhů, místních tradic i vztahu lidí ke krajině. Strom čtvrtstoletí proto není jen soutěží nejkrásnějších stromů, ale především oslavou všech výjimečných příběhů, které se k nim vážou,“ vysvětluje Kateřina Bolečková z pořadatelské nadace.

Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě soutěží tentokrát o titul Strom čtvrtstoletí. (červen 2026)
Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě soutěží tentokrát o titul Strom čtvrtstoletí. (červen 2026)
Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě soutěží tentokrát o titul Strom čtvrtstoletí. (červen 2026)
Jabloň u Lidmanů v Machovské Lhotě soutěží tentokrát o titul Strom čtvrtstoletí. (červen 2026)
25 fotografií

Už v červnu se konala „stromojízda“. V hostinci U Lidmanů, na jehož zahradě Blenheimská reneta roste, se potkali školáci i zdejší patrioti se zástupci nadace a Místní akční skupiny Stolové hory, která původně jabloň do soutěže přihlásila.

U jabloně změřili obvod kmene, což nebylo u křivě rostlého stromu snadné. Ochutnávaly se také různé druhy štrúdlu.

Tento měsíc patří doprovodným akcím. V pátek 18. září od 17 hodin pod jabloní vystoupily country muzikantky ze skupiny Damtrio, vstup byl zdarma. Ve středu 23. září od 18 hodin v sále hostince promluví sadař Jan Kačer o ovocných stromech, vstupné je dobrovolné. Od 23. do 28. září bude v otvírací době hospody k vidění putovní výstava o všech vítězných stromech ankety.

Jabloň vyhrála jako vůbec první ovocný strom. Díky výhře získala ošetření od arboristů, další nadační peníze putovaly na nové výsadby v okolí i na pozdější péči o stromy.

Strom čtvrtstoletí

Průběžné výsledky hlasování k 16. září:

  1. Popovský jasan, Karlovarský kraj – 570 hlasů
  2. Hruška v širém poli, Pardubický kraj – 333
  3. Zpívající lípa, Pardubický kraj – 1319
  4. Dub ochránce ve Višňové, Liberecký kraj – 622
  5. Buk u kostela v Jihlavě, kraj Vysočina – 643
  6. Šestikmenná lípa v Zámrsku, Pardubický kraj – 426
  7. Opatovická borovice, Jihomoravský kraj – 1728
  8. Chudobínská borovice, kraj Vysočina – 1697
  9. Jabloň u Lidmanů, Královéhradecký kraj – 992
  10. Lukavický dub, Pardubický kraj – 376
  11. Oldřichův dub, Ústecký kraj – 1079
  12. Pernštejnský tis, Jihomoravský kraj – 528
  13. Dub z aleje ve Skaličce, Olomoucký kraj – 853

Podle pamětníků byly ve 20. letech minulého století na místě u hostince vysazeny čtyři jabloně. Když poslední z nich začala chřadnout, zachráněná větev dala život té současné. Stromy se tehdy vozily z druhé strany hranice ze vsi Kaltwasser (Studená Voda), protože byly odolnější vůči zdejšímu počasí.

Plodí díky hřebíkům?

Hostinec v Machovské Lhotě existuje od druhé poloviny 19. století. Jabloň tam roste od roku 1945.

„Kdysi rostla, ale nerodila. Nějaký kamarád otci poradil, že jí chybí železo, tak on pod ni zakopal dva kbelíky hřebíků nebo čeho, ale jestli je to pravda, nevím,“ vyprávěl bývalý hostinský Jaroslav Lidman.

V domě se narodil, jeho rodiče si pronajali hostinec po druhé válce a pak ho i koupili, jenže o něj při znárodnění přišli. Rodina hospodu vedla i v socialistických časech a po revoluci ho Jaroslav Lidman restituoval.

Teď hostinec s penzionem provozuje Petr Šturm. Všímá si, že na jabloň coby vítězku soutěže se čas od času návštěvníci přijedou podívat, zvláštní marketing na tom ale nestaví. Hospoda v pohraniční vesnici přitahuje turisty, zčásti i z Polska, i místní štamgasty a spolky či svatby.

Hlasovat se dá na webu Strom čtvrtstoletí. Vítěz vzejde z dalšího kola hlasování, které se koná od 29. září do 5. října.

21. dubna 2021
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