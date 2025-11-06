Na evropské poháry chceme útočit do pěti let, líčí Ivo Ulich, nový spolumajitel Hradce

V ní má někdejší hráč Hradce Králové, Slavie Praha či Borussie Mönchengladbach a nynější úspěšný podnikatel podíl s dalšími čtyřmi společníky včetně bývalého skvělého reprezentanta Pavla Nedvěda či investora a miliardáře Ondřeje Tomka.
O akcie hradeckého klubu se ucházel již v roce 2017, ale tehdejší zastupitelstvo jeho plánu neuvěřilo. Po osmi letech se před zastupitele postavil znovu a tentokrát je přesvědčil zcela jednoznačně.
Společnost Fotbal HK 1905 se od ledna stane majoritním vlastníkem klubu, za který utratí celkem skromných 40 milionů korun, ale hlavně z radnice sejme obrovskou finanční zátěž. Ostatně primátorka Pavlína Springerová (HDK) odhadla, že město Hradec Králové v následujících pěti letech ušetří 229 milionů korun.
Chystá se nějaká spolupráce s renomovaným klubem z top pěti evropských soutěží.