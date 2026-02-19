„Proti lidem nepůjdeme.“ Rychnov přispěje na záchranu Ivanského jezera

Tomáš Hejtmánek
  17:21
Zástupci Povodí Labe i ministerstva zemědělství na setkání s občany přislíbili zachování Ivanského jezera u Rychnova nad Kněžnou. Povodí ho dosud plánovalo zrušit kvůli špatnému stavu hráze. S financováním obnovy zřejmě vypomůže i město. Starosta slíbil zřízení fondu, kam radnice pošle možná i desítky milionů korun. Náklady na novou hráz se odhadují na 98 milionů.
V hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou se uskutečnila debata o budoucnosti...

V hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou se uskutečnila debata o budoucnosti Ivanského jezera. (19. února 2026) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Hráz Ivanského jezera potřebuje opravu. (26. července 2025)
Hráz Ivanského jezera potřebuje opravu. (26. července 2025)
V hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou se uskutečnila debata o budoucnosti...
V hotelu Studánka v Rychnově nad Kněžnou se uskutečnila debata o budoucnosti...
18 fotografií

Do zcela zaplněného sálu hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou dorazili ve čtvrtek odpoledne generální ředitel Povodí Labe Marián Šebesta, zástupci města, kraje i ministerstva zemědělství, pod které státní podniky povodí spadají. Veřejná debata k budoucnosti Ivanského jezera se konala v oblíbeném letovisku jen půl kilometru od vodního díla.

Na úvod setkání Marián Šebesta představil historii i současný stav Ivanského jezera. Sondy už v roce 2015 prokázaly nestabilitu hráze z roku 1907, která se podle stáního podniku blíží konci své životnosti.

Na hráz nemáme, uděláme mokřady. Nutná přeměna oblíbeného jezera budí vášně

Šebesta nastínil, že podnik pracuje s několika variantami řešení. Jde o sanaci odhadem za 30 milionů korun, stavbu zcela nové hráze za 67 milionů nebo revitalizaci území a návrat meandrů Javornického potoka. Ke všem variantám je třeba připočíst 31 milionů za odbahnění jezera, nový most a opravu přístupové komunikace.

„Tyto náklady jsou pro všechny varianty stejné, protože silnici i most musíme udělat, abychom se s těžkou technikou k jezeru vůbec dostali. U sanace je však až poloviční pravděpodobnost, že náklady vzrostou,“ uvedl Šebesta.

Sanace podle něj prodlouží životnost hráze o 20 let, zatímco zcela nová hráz by měla vydržet celé další století. Podnik počítá se zachováním historického rázu, byť hráz by byla betonová a kamenem by byly obložené jen pohledové části. Nově by se měly injektáží zpevnit také základové konstrukce. Alternativou je zrušení jezera a náhrada meandrujícím potokem s tůněmi a mokřady.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Chodili jsme sem sami bruslit na ten Ivaňák, chodili jsme sem s dětmi a teď sem chodíme s vnoučaty. Doufám, že se ve svém chatrném zdraví dožiju toho, že tam zase budeme bruslit,“ řekl starší muž z publika.

„Ivanské jezero si vytvořilo za sto let vlastní ekosystém. Pokud ho budete likvidovat, abyste obnovili přírodu, tak nic neobnovíte, jen ten ekosystém zničíte,“ uvedl další diskutující.

Původně měl na setkání dorazit i ministr zemědělství Martin Šebestyán (nestr. za SPD), kterého nakonec nahradil náměstek Oldřich Černý (SPD).

„Přijel jsem o hodinu dřív, abych se na Ivanské jezero mohl podívat. Chtěl jsem nasát atmosféru a ta procházka mi dala hodně. Myslím, že každý z nás tady chápe, že je potřeba s tím něco dělat,“ řekl Černý, načež se ze zadních řad zaplněného sálu ozvalo „to jsou kecy.“

Otrávené výrazy však brzy vystřídal nadšený potlesk, když náměstek ministra slíbil podporu zachování hráze. „Jezero má svoji historii. Za ministerstvo můžu říct, že uděláme všechno pro to, abychom tu hráz zachovali,“ řekl Černý.

Na obnovu přispěje radnice

Obyvatelé Rychnova nad Kněžnou sepsali za záchranu jezera petici, která za poslední týdny sesbírala už čtyři tisíce podpisů. Pod tlakem veřejnosti otočila i radnice.

„Troufnu si říct, že vůle většiny je jasná,“ řekl starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov). Slíbil, že příští týden zastupitelům navrhne zřízení fondu na záchranu jezera.

„Očekávám, že do června uzavřeme s Povodím Labe dohodu, jak se bude město na obnově jezera podílet. Máme nemalý přebytek rozpočtu z roku 2025, proto budu požadovat nalití těchto peněz do tohoto fondu, abychom nezatěžovali rozpočty budoucímu zastupitelstvu, které přijde po volbách,“ řekl Skořepa. Podle něj městský příspěvek může být v milionech až nízkých desítkách milionů.

Místo Ivanského jezera mokřad. Ochranáři záměr podpořili, petice je proti

„To je ale otočka. No jo, komunální volby se blíží. Pan starosta sice říkal, že nebude kandidovat, ale to říkal před minulými volbami taky,“ komentovala jeho slova paní Marcela a připomněla, že před půl rokem Skořepa kvůli vysokým nákladům podpořil zrušení jezera.

„My Ivanské jezero vnímáme jako veřejný statek. Je to majetek nás všech Rychnováků a obyvatel Rychnovska. Mnoho generací tady vyrostlo. Věřím, že se najde řešení, aby bylo zachováno,“ prohlásil hostitel setkání, majitel letoviska Studánka a rychnovský podnikatel Libor Burian.

Šéf povodí připustil, že státní podnik bude respektovat dohodu s městem. Pokud Rychnov chce zachovat hráz, Povodí Labe podle toho zvolí další postup. Očekává, že z potřebných 100 milionů by vodohospodáři mohli získat 70 procent z dotace ministerstva zemědělství. Hledat tak bude chybějících asi 30 milionů korun.

3. srpna 2025

„Zatím nemáme hotovou dokumentaci. Předpokládám, že zakázku na realizaci budeme vypisovat do konce listopadu, až budeme mít dohodu o způsobu financování a příslib profinancování projektu,“ uvedl Šebesta. S opravou silnice se počítá v příštím roce, odtěžení bahna je v plánu na rok 2028 a nová hráz se má stavět v letech 2028 a 2029.

Na setkání vystoupil také náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jiří Štěpán (Hlas samospráv), který přislíbil, že na financování se bude podílet i Královéhradecký kraj. Jak velká částka to bude, je však zatím předmětem diskusí v radě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Už nejsem hranatej, jsem kulatej. Lidi bavil falešný Turek, podobnost překvapila

Jan Hábl jako Filip Turek při setkání v Novém Městě nad Metují (15. února 2026)

Falešný Filip Turek vystoupil v neděli na demonstraci za prezidenta v Novém Městě nad Metují. Za politika se převlékl komeniolog a profesor etické výchovy Jan Hábl. Při svém vystoupení připomněl,...

Dlužníci znají z internetu kličky, v závodě s nimi nemůžeme uspět, popisuje exekutor

Premium
Exekutor Martin Štika

Pryč jsou doby, kdy zlý exekutor udeřil na chudáka dlužníka. Díky rozsáhlým návodům z internetu se dnes drtivá část dlužníků exekuci vyhne, upozorňuje hradecký exekutor Martin Štika. V Česku se tak...

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

Olympijská šampionka Maděrová kvůli nemoci mění plány. MČR vynechá

Olympijská vítězka Zuzana Maděrová na Krajském úřadu Libereckého kraje. (12....

Olympijská vítězka v paralelním obřím slalomu Zuzana Maděrová se o víkendu nezúčastní mistrovství republiky ve snowboardingu na Dolní Moravě. Potýká se s respiračním onemocněním, informoval na webu...

Z náklaďáků padal led a autům rozbil čelní skla. Po jednom řidiči pátrá policie

Při nehodě v obci Verdek led padající z náklaďáku zasáhl osobní auto Dacia,...

Dvě nehody zaviněné ledem padajícím z nákladních aut se staly na Jičínsku a Trutnovsku. Ledové projektily zasáhly čelní skla u projíždějících osobních aut, jednomu řidiči kusy skončily až na palubní...

De Sciglio do Hradce nepřijde. Nebyl by okamžitou pomocí, řekl klub po prohlídce

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Potvrdili, že o něj měli zájem. Zkušený italský obránce Mattia De Sciglio se dokonce v Hradci Králové podrobil zdravotním testům, ale fotbalový klub z východu Čech nakonec neposílí. „Po zvážení všech...

19. února 2026  14:06

Ministerstva navrhla, jak si má KRNAP poradit s plánovanými škrty

Na Sněžce je ve všední den jen pár lidí. (9. února 2026)

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) obdržela dopis od svého zřizovatele, ministerstva životního prostředí, který ji informoval, že ministerstvo financí správě parku navrhlo snížit počet...

19. února 2026  11:48

Jazzinec bude plný premiér, ozdobí jej americký kytarista Bill Frisell

Hlavní hvězdou festivalu Jazzinec bude americký jazzový kytarista Bill Frisell.

Organizátoři trutnovského festivalu Jazzinec i letos překvapí publikum řadou premiér. Osmadvacátý ročník v sobotu 21. února zahájí britský saxofonista Gilad Atzmon. Headlinerem finálového večera v...

19. února 2026  9:56

Budování turistické infrastruktury je v ohrožení, říká k vládním škrtům šéf KRNAP

Ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch promluvil k...

Méně peněz na turistické chodníky, strážce i osvětové programy. Tak se během dalších měsíců může projevit rozpočet navržený novou vládou, který oproti loňsku zkrátí Krkonošskému národnímu parku...

18. února 2026  15:41

Pohřešovanou seniorku z Jičínska našli mrtvou, odešla bez nezbytných léků

ilustrační snímek

Smutný konec má pátrání po sedmasedmdesátileté ženě, která se ztratila v Nové Pace na Jičínsku. Policisté ve středu kolem poledne oznámili, že pohřešovanou našli mrtvou. Dezorientovaná seniorka...

18. února 2026  9:20,  aktualizováno  14:33

Na polské straně Krkonoš stouplo lavinové nebezpečí, varuje horská služba

Výhled ze Sněžky (9. února 2026)

V Krkonoších v lavinových oblastech na polských svazích hor platí od středy druhý stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Na druhý stupeň stouplo z prvního, nejmírnějšího, po...

18. února 2026  12:28

Vlak na trati u Dvora Králové srazil ženu, ta byla v kolejišti mimo železniční přejezd

Ilustrační snímek

Střet s vlakem v úterý večer nepřežila žena na trati mezi Dvorem Králové nad Labem a Bílou Třemešnou na Trutnovsku, řekla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

17. února 2026

Z náklaďáků padal led a autům rozbil čelní skla. Po jednom řidiči pátrá policie

Při nehodě v obci Verdek led padající z náklaďáku zasáhl osobní auto Dacia,...

Dvě nehody zaviněné ledem padajícím z nákladních aut se staly na Jičínsku a Trutnovsku. Ledové projektily zasáhly čelní skla u projíždějících osobních aut, jednomu řidiči kusy skončily až na palubní...

17. února 2026  16:23

Pro Hradec je lepší stavět nový hokejový areál než pořád opravovat, říká studie

Vpravo je malá hala hradeckého zimního stadionu, vlevo velká hala.

V Pardubicích je stavba nejmodernější evropské hokejové haly pro více než 22 tisíc diváků tématem číslo jedna. A také v Hradci Králové se čím dál hlasitěji mluví o nutnosti postavit zcela nový...

17. února 2026  10:21

Už nejsem hranatej, jsem kulatej. Lidi bavil falešný Turek, podobnost překvapila

Jan Hábl jako Filip Turek při setkání v Novém Městě nad Metují (15. února 2026)

Falešný Filip Turek vystoupil v neděli na demonstraci za prezidenta v Novém Městě nad Metují. Za politika se převlékl komeniolog a profesor etické výchovy Jan Hábl. Při svém vystoupení připomněl,...

16. února 2026  14:08

Advantage Consulting, s.r.o.
EMC TESTER (40-50.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

V Německu jsem Daridu sledoval, hlásí Neto. Teď se s ním sejde v Hradci

Elione Fernandes Neto poprvé v královéhradeckém dresu

V neděli vpodvečer sice ještě v Praze na Letné v zápase se Spartou v kádru týmu nebyl, ale přesto si od něj ve fotbalovém Hradci hodně slibují. Pokud byste totiž hledali překvapivý zimní nákup do...

16. února 2026  13:56

Policie na D11 dopadla muže v kradeném audi, zachytila ho automatická kamera

Dopadení kradeného vozu Audi Q5

Koordinovaná akce několika policejních jednotek vedla na dálnici D11 u Hradce Králové k zajištění kradeného luxusního vozu Audi Q5. Řidič ho převážel do Polska, avšak na registračních značkách, které...

16. února 2026  10:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.