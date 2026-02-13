Místo Ivanského jezera mokřad. Ochranáři záměr podpořili, petice je proti

Autor:
  9:42
Zatímco obyvatelé Rychnova nad Kněžnou bojují za záchranu Ivanského jezera v lese Včelný, které chce Povodí Labe zrušit, skupina východočeských přírodovědců podpořila záměr vodohospodářů. Povodí chce místo umělého jezera vybudovat mokřady a tůně, protože stávající téměř 120letá hráz je ve špatném stavu.
Hráz Ivanského jezera potřebuje opravu. (26. července 2025)

Hráz Ivanského jezera potřebuje opravu. (26. července 2025) | foto: Tomáš Hejtmánek, MF DNES

Hráz Ivanského jezera potřebuje opravu. (26. července 2025)
Ivanské jezero u lesa Včelný v Rychnově nad Kněžnou
Javornický potok pod Ivanským jezerem v Rychnově nad Kněžnou
Hráz Ivanského jezera potřebuje opravu. (26. července 2025)
12 fotografií

Vodní nádrž je nyní zanesena sedimenty. Podle plánu vodohospodářů by se mělo území revitalizovat, Javornický potok by se vrátil do původního koryta.

„Ivanské jezero je správcem toku klasifikováno jako místo omezující průtočnost vodních toků s negativním vlivem na průběh povodně. Tento stav považujeme nejen za dlouhodobě neudržitelný, ale zároveň za příležitost k systémovému a smysluplnému řešení,“ napsali ochranáři vedení Povodí Labe.

Hráz Ivanského jezera potřebuje opravu. (26. července 2025)
Hráz Ivanského jezera potřebuje opravu. (26. července 2025)
Ivanské jezero u lesa Včelný v Rychnově nad Kněžnou
Javornický potok pod Ivanským jezerem v Rychnově nad Kněžnou
12 fotografií

Mezi signatáři jsou pracovníci muzeí, předseda spolku Živá voda Jiří Malík, šéf východočeské pobočky České společnosti entomologické Tomáš Kopecký nebo krajinný ekolog a bývalý náměstek hradeckého primátora Martin Hanousek (Zelení).

Upozorňují, že navrhovaná revitalizace potoka nejlépe odpovídá současným požadavkům legislativy, která preferuje přírodě blízká řešení.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Chápeme, že část obyvatel Rychnova nad Kněžnou má k Ivanskému jezeru osobní vztah a spojuje si jej s vlastními vzpomínkami. Tyto vazby považujeme za legitimní. Právě proto je podle nás důležité, aby případný revitalizační projekt neznamenal zánik oblíbeného místa, ale naopak vznik nové, hodnotné a přístupné krajiny – s přirozeným tokem, mokřady a prostorem pro rekreaci i pobyt obyvatel,“ uvedli.

Chystají debatu

O variantách budoucí podoby místa se chystá veřejná debata. Uskuteční se ve čtvrtek 19. února od 13 hodin v hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou, který leží jen půl kilometru od Ivanského jezera. Setkání svolal starosta Jan Skořepa a účast přislíbili i zástupci státního podniku. Město chystá i online stream pro zájemce, kteří se nebudou moci zúčastnit.

Revitalizaci potoka už dříve podpořil i rychnovský starosta Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov), který upozornil, že rekonstrukce hráze odhadem za 100 milionů korun je neekonomická.

Jiní zástupci radnice se však postavili na stranu občanů, již koncem minulého roku založili spolek za záchranu jezera. Pod peticí jsou už tisíce podpisů.

Jezero bylo zřízeno v letech 1905 až 1907, aby při povodních zpomalilo příval vody do města.

Po úpravě koryta Kněžné v roce 1937 však původní účel pozbyl významu a z lokality se stalo spíše výletní místo, kde se výletníci v minulosti mohli projet i na lodičkách.

3. srpna 2025
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Mráz čaruje v Adršpachu a nikde nikdo. Na led se hodí nesmeky

Adršpašské skály v zimě (20. ledna 2026)

Zima, sníh a led čarují ve skalním městě v Adršpachu na Náchodsku. Tmavé pískovcové věže ční do stometrové výšky, dole bublá průzračná Metuje. Návštěvníci teď mají šanci zažít přírodu v tichu....

Lidí málo a pizza za tři stovky. Zimní pouť na Sněžku nadchne i provětrá peněženku

Premium
Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Ikonické stavby obalené sněhem, inverze a výhledy skryté v mlze, ale hlavně o poznání méně turistů než v létě. Zimní návštěva Sněžky má své kouzlo. Z vrcholu si návštěvníci kromě zážitků mohou odnést...

Nastávající matce selhalo srdce, zachránili ji i dítě. Teď Lucinku dojatě chovali

Lékař Ondřej Mrňávek se zachráněnou holčičkou

Žena z Hradce Králové sedm měsíců po unikátním zákroku přinesla ukázat záchranářům usměvavou dceru. V pokročilém těhotenství matce selhalo srdce a zachraňoval ji celý tým zdravotníků. Zástava srdce u...

Trať po srážce vlaku s náklaďákem v Železnici stála, policie vyšetřuje nedbalost

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

Kostru mořského ještěra vyjmuli na Sahaře do obvazů, k vidění je ve Dvoře

Kostra plesiosaura ve dvorské Galerii minerálů

Měří devět metrů, váží 150 kilogramů a je stará více než 70 milionů let. Galerie minerálů ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku vystavila téměř kompletní kostru pravěkého plesiosaura. Její majitel...

Místo Ivanského jezera mokřad. Ochranáři záměr podpořili, petice je proti

Hráz Ivanského jezera potřebuje opravu. (26. července 2025)

Zatímco obyvatelé Rychnova nad Kněžnou bojují za záchranu Ivanského jezera v lese Včelný, které chce Povodí Labe zrušit, skupina východočeských přírodovědců podpořila záměr vodohospodářů. Povodí chce...

13. února 2026  9:42

Primátorčino uskupení v Hradci posílí kantoři, náměstek ze Změny mění dres

Zástupci HDK, TOP 09 a kantorů v Pivovarských domech v Hradci Králové podepsali...

Na 25 procent hlasů a nejméně 10 zastupitelských mandátů míří v podzimních volbách v Hradci Králové nová koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků....

12. února 2026  16:15

Ze sousoší odnesl dva anděly, dalšímu ulomil hlavu. Policie pátrá po zloději

Ze sousoší Kalvárie ve Velké Vsi v Broumově zmizeli dva andělé, další nemá...

Neznámý zloděj ukradl sochy andělů z památného sousoší v Broumově na Náchodsku. Dvě pískovcové sošky zmizely zcela, další přišla o hlavu. Policie požádala o pomoc ty, kdo si v místě všimli pohybu aut...

12. února 2026  11:17

Muzeum krajky povede místní radní, jeho úkol je UNESCO i více návštěvníků

Muzeum krajky ve Vamberku povede Vladimír Sodomka.

Budoucnost Muzea krajky ve Vamberku dostává jasnější obrysy. Od 1. dubna ho povede Vladimír Sodomka, který je v současnosti radním Vamberka pro kulturu. Už na podzim Královéhradecký kraj rozhodl o...

12. února 2026  8:59

Rum, vaječňák i podivné odměny. Kontrola účetnictví školy odhalila milionové škody

Premium
Základní škola a mateřská škola na Novém Hradci Králové

Loňská hloubková kontrola hospodaření v Základní a Mateřské škole Nový Hradec Králové nejspíš ukazuje na systematické zneužívání. V účetnictví se objevily položky jako: sto lahví rumu a vaječného...

11. února 2026  14:26

Ubližoval mimořádně brutálně. Muž z Náchodska je podezřelý z týrání přítelkyně

Domácí násilí (ilustrační foto)

Vážný případ domácího násilí řeší kriminalisté na Náchodsku. Jednatřicetiletý muž je podezřelý z týrání partnerky. Podle vyšetřovatelů byla vystavena psychickému tlaku a surovému zacházení z jeho...

11. února 2026  10:15

První mládě po 12 letech. Ve dvorské zoo slaví přírůstek ohrožené žirafy

Malému samci žirafy síťované říkají chovatelé zatím Lenny. (2. února 2026)

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se po dvanácti letech narodilo mládě žirafy síťované, které jsou ve volné přírodě ohroženým druhem. Na svět přišlo 28. ledna a je to samec. Za poslední rok se v...

10. února 2026  16:45

Poslanec Doksanský z ANO rezignoval na místo ve školské komisi Hradce

Hradecký zastupitel Denis Doksanský (bezp. za ANO) (24. října 2022)

Opoziční zastupitel Hradce Králové a poslanec Denis Doksanský (ANO) v pondělí rezignoval na místo v komisi městské rady pro výchovu a vzdělávání. Potvrdila to mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková....

10. února 2026  15:34

Lidí málo a pizza za tři stovky. Zimní pouť na Sněžku nadchne i provětrá peněženku

Premium
Polská bouda s meteorologickou stanicí na Sněžce (9. února 2026)

Ikonické stavby obalené sněhem, inverze a výhledy skryté v mlze, ale hlavně o poznání méně turistů než v létě. Zimní návštěva Sněžky má své kouzlo. Z vrcholu si návštěvníci kromě zážitků mohou odnést...

10. února 2026  15:28

Sparta, moje druhá rodina. Vedoucí týmu o touze po titulu, profirežimu i utopencích

Adéla Pivoňková, bývalá fotbalistka, dnes vedoucí A-týmu žen Sparty.

Na obou kolenou má dodneška šlic. Dvakrát utržený stehenní úpon, dvakrát prasklá čéška... I kvůli zranění musela zabalit sen, že si jednou zahraje za svou milovanou Barcelonu. Ale jak říká její...

10. února 2026  13:48

Advantage Consulting, s.r.o.
HLEDÁME STAVBYVEDOUCÍHO (50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Středočeský kraj
nabízený plat: 45 000 - 52 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Senátor v Hradci obhajuje křeslo s Kubou v zádech, soupeřem je i exprimátor

Zastupitelé Hradce Králové se sešli v Adalbertinu na ustavujícím zasedání. (24....

Do letošních senátních voleb na Královéhradecku zasáhne nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. V jeho barvách chce senátní křeslo obhajovat Jan Holásek. Soupeřem mu bude hradecký...

10. února 2026  10:58

Památka na autora hymny půjde k zemi, k opravě Škroupova domu se nikdo nehlásil

Škroupův dům v obci Osice

Letité snahy o záchranu památečního Škroupova domu v Osicích na Hradecku jsou u konce. Kvůli vysokým nákladům na dříve plánovanou přestavbu objektu nechá Královéhradecký kraj kulturní dům...

9. února 2026  17:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.