Akademická bouře mezi Brnem a Hradcem. Hrozbou není, hájí vyhozeného profesora

Příchod profesora Ivana Folettiho, jehož v únoru vyloučili z brněnské Masarykovy univerzity pro údajné hrubé porušení etického kodexu, každopádně vyvolává kontroverze, v akademické sféře naprosto výjimečné.
Masarykova univerzita se ostře ohradila proti některým tvrzením špiček UHK, pětačtyřicetiletý historik mezitím bojuje za očištění svého jména a podal na minulého zaměstnavatele žalobu kvůli výpovědi.
V Hradci podepsal vědecký úvazek na tři roky a povede nově vytvořené vědecko-výzkumné centrum filozofické fakulty CENT:RE. Jeho angažmá probírala nejen interní Rada pro vnitřní hodnocení UHK, ale také studenti, kteří se před rektorátem sešli s transparenty a poukazovali na výroky zpochybňující vyšetřování a protestovali proti působení Ivana Folettiho na UHK.
Případ má kořeny již v roce 2017, kdy Ivan Foletti zorganizoval dvanáctičlennou čtyřměsíční pěší expedici po středověkých památkách čítající 1 540 kilometrů napříč Švýcarskem a Francií. Někteří poutníci s odstupem několika let promluvili o psychickém nátlaku, ponižování a šikaně.