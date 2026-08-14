Čím jsou pro vás závody Ironman?
Je to nejprestižnější světová série středního a dlouhého triatlonu, záruka kvality a speciálního zážitku. V Hradci pojedeme Ironman 70.3, tedy poloviční vzdálenost. Doufám tedy, že to bude méně bolet. Mám za sebou už několik závodů Ironman včetně toho havajského. Dlouhý Ironman je moje hlavní disciplína. Poloviční vzdálenost moc často neabsolvuju, není to moje nejsilnější disciplína, ale protože ji teď máme v Česku, vnímám jako společenskou povinnost se zúčastnit.
Těšíte se?
Velmi, protože do Hradce přijede spousta kamarádů, se kterými se běžně na zahraničních závodech nepotkávám. Budu znát celou triatlonovou komunitu, tím je pro mě víkendový závod výjimečný.
Na vrcholové úrovni u největších vzdáleností u nás žádná tréninková skupina není, takže trénuju sama a na dálku pod vedením amerických trenérů.