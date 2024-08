Hradec jako Havaj. Startuje slavný Ironman, z nábřeží Labe je sportovní park

V mezinárodním triatlonové sérii Ironman 70.3, jejímž vrcholem v Hradci Králové bude hlavní nedělení závod, čeká sportovce plavání, jízda na kole a běh. Centrem dění bude okolí labských nábřeží a Masarykova náměstí, kde se plánuje cíl hlavního závodu.

V centru budou platit uzavírky pro auta, místy i pro pěší a cyklisty. Prestižnímu závodu město přizpůsobilo provoz městské hromadné dopravy.

Hradec Králové bude na světovou triatlonovou mapu patřit tři roky, kdy se bude slavná značka Ironman vracet.

„Velice mě těší, že se v Hradci tato významná sportovní událost odehraje. Do našeho města přivede řadu výjimečných sportovců i tisíce sportovních fanoušků. Ironman je značkou, kterou jsem si k nám přála přivést podobně jako třeba vystoupení globální hudební hvězdy. Úspěšnou organizací dvojkoncertu Eda Sheerana jsme společně dokázali, že Hradec patří mezi města, která umí hostit významné akce světového formátu, k nimž můžeme počítat také značku Ironman,“ řekla primátorka města Hradce Králové Pavlína Springerová (HDK).

Běh po lávce, noční běh, Food Truck Festival

Program začíná v pátek odpoledne. Olympijská triatlonová distance odstartuje v neděli 18. srpna v 7:55 hodin. Hlavní závod na polovině ironmanské distance nese označení Ironman 70.3 a odstartuje v 9.30 hodin. Tento závod tvoří úsek plavání v délce 1,9 kilometru, devadesátikilometrová cyklistická trasa a běžecký půlmaraton.

„Lákáme i na další zážitky, například páteční přeběh Labe po Trubačově lávce či rodinnou Family zónu a Food Truck Festival, který potrvá celý víkend,“ uvedl ředitel závodu Ironman 70.3 v České republice Roman Šinkovský.

V pátek odpoledne otevírá sportovní městečko a hlavním lákadlem večerního programu bude City Lights Run, běh na 5,8 kilometru centrem města pro veřejnost.

A kde se místní s Ironmanem potkají? Akce se konají u Hotelu Aldis, na Eliščině nebo Smetanově nábřeží, v parku 5. května či Masarykově náměstí. V těchto lokalitách a některých přilehlých ulicích až do neděle není možné parkovat.

„Řadu měsíců konzultujeme s pořadateli závodu možnosti, jak naše město může v případě konání takové akce vyjít vstříc, jak pomáhat. Pro bezpečnost a pohodlí občanů i závodníků jsme se snažili udělat maximum. Stejně jako v jiných případech se ani tato akce neobejde bez několika uzavírek a dopravních omezení. Veřejnost proto prosíme o toleranci, ohleduplnost a respektování dopravního značení,“ poznamenal náměstek primátorky pro oblast dopravy Miroslav Hloušek (ODS).

Linky MHD s číslem 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 27 a 33 budou vedeny po objízdných trasách. Omezení budou platit celý den od 4 hodin ráno do konce provozu denních linek. Zcela bez obsluhy bude městská část Slatina.

Více se dozvíte na stránkách Dopravního podniku Hradec Králové. Podrobný přehled o dopravních opatřeních je možné nalézt také na webových stránkách závodu. Pro dopravní informace bude rovněž do neděle fungovat speciální infolinka, a to v čase od 9 do 18 hodin na telefonním čísle 776 447 344. Další informace jsou v aplikaci Munipolis, přes kterou lze také hlásit komplikace.

Na mimořádnou akci se připravuje také policie a hradečtí strážníci. „Budeme monitorovat dopravu a minimalizovat vznik dopravních kolizí, které by mohly kvůli závodu nastat. Žádáme hlavně řidiče, aby byli k sobě maximálně ohleduplní a tolerantní a aby respektovali dopravní značení a dbali pokynů policistů, strážníků a pořadatelů. Návštěvníkům doporučujeme, aby cestu do města plánovali s dostatečnou rezervou, a běžným řidičům, aby se pokud možno oblasti konání závodů zcela vyhnuli,“ uvedla mluvčí krajské policie Iva Kormošová.

„Chceme oslovit masy“

Program zahrnuje kromě hlavního závodu Ironman 70.3 také klání jednotlivců i štafet na kratší olympijské distanci. Tyto obtížnosti mohou oslovit nováčky, kteří by si triatlon chtěli vyzkoušet.

„Cílem není uspořádat závod jen pro úzkou špičku elitních sportovců. Chceme oslovit masy, aby s námi sportovaly. Ironman je něco světového, na co si může v Hradci každý sáhnout a nemusí nikam jezdit. Proto je akce koncipována široce tak, aby nadchla i naprosté amatéry,“ uvedl pořadatel a známý extrémní závodník Šinkovský.

Start plavecké části nedělního Ironmana bude z mola na levém břehu Eliščina nábřeží a navede plavce po proudu až k historické budově Labské vodní elektrárny, obrátkou proti proudu sportovci dorazí až k nové lávce přes Labe.

Trasy závodu Ironman v Hradci Králové

Cyklistická část vyvede závodníky na severovýchod od Hradce k Novému Městu nad Metují. Běžecká část se celá odehraje v centru města. Po náplavce doběhnou závodníci do Jiráskových sadů, odkud přes univerzitní kampus přeběhnou podél Orlice opět k Labi. Účastníci hlavního závodu trať absolvují ve čtyřech okruzích, v olympijské distanci poběží okruhy dva. Běžecký úsek vyvrcholí na Masarykově náměstí.

Dětské závody

Předpremiérou hlavního Ironmana budou sobotní dětské závody Ironkids. Mladší děti, rozdělené do kategorií podle věku, čeká běh. Starší si vyzkoušejí trať aquatlonu, tedy disciplínu, která spojuje plavání a běh.

Na start láká premiérový Ironman početné pole amatérů i elitních sportovců. Představí se současní závodníci Barbora Besperát, Pavel Hradil a Pavel Wohl, dále legenda českého triatlonu Petr Vabroušek nebo vítěz prestižního triatlonu Roth z roku 2019 Andreas Dreitz z Německa.

Start si nenechá ujít ani vítěz hokejového Stanley Cupu, bývalý slovenský reprezentant Zdeno Chára, který se po profesionální kariéře věnuje triatlonu a vytrvalostnímu běhu. S 206 centimetry bude na startu nepřehlédnutelný. Další výraznou tváří je slovenský hudebník a influencer Michal Novotný alias YAK.SHA.

Ve sportovním městečku bude prodejně-výstavní Ironman Expo zóna, chybět nebude ani zážitková mapa, díky níž návštěvníci lépe poznají pořadatelské město.

Sbírka na nemocného chlapce

Ironman také pomáhá. Výtěžek ze sbírky na Doniu půjde na pořízení speciálního vozu Volkswagen Caddy Maxi pro Lukáše. Chlapec se narodil jako plně zdravé dítě, ale po čtyřech týdnech skončil v nemocnici s diagnózou Coxsackie-encefalitida.

Tento virus způsobuje krvácení do celého těla, což v jeho případě vedlo ke krvácení do mozku a zažívacího traktu. Důsledkem je poškození mozku a přidružené zdravotní problémy. Lukáš je zcela imobilní, po tělesné stránce na úrovni tříměsíčního miminka, plně odkázán na péči maminky, babičky a dědy.

I přes zhoršující se stav zvládá rodina mnoho činností – jezdí na hipoterapii, do stacionáře, kde má hoch kamarády, či na výlety. Patronkou sbírky je reprezentantka v běhu na lyžích Tereza Beranová.

Slavnostní vyhlášení výsledků Ironmana 70.3 bude v neděli po 18 hodině.