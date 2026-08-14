Po městě už jsou v pátek po poledni k vidění desítky triatlonových kol, běžci, cyklisté i plavci při tréninku.
Na start závodu se postaví 1 750 triatlonistů, kteří změří síly na jedné z nejrychlejších a divácky nejatraktivnějších tratí evropského kalendáře. Slavná značka, která má původ na Havaji, se v Česku těší čím dál větší popularitě. Zatímco ještě loni tvořilo soupisku jen necelá polovina českých závodníků, v neděli bude česká vlajka zastoupena ze 75 procent.
Mezi největší domácí hvězdy bude patřit česká reprezentantka a olympionička Petra Kuříková, která se po roce vrací na domácí závod.
Závodníci, kteří zdolají 1,9 kilometrů plavání, 90 kilometrů na kole a 21,1 kilometrů běhu, dostanou novou sadu medailí s tradičním cibulákovým motivem.
Devět stovek triatlonistů se představí také v závodě na olympijské distanci 5150, jehož součástí bude i stovka štafet. V neděli vyrazí dohromady na trať 2 650 závodníků.
Program závodního víkendu doplní City Lights Run s přibližně pěti stovkami běžců a dětské závody Ironkids, do nichž se zapojí okolo 350 dětí.
„Každý rok se snažíme posunout závod zase o krok dál. Letošní ročník nabídne mimořádně kvalitní profesionální startovní pole, rekordní účast napříč všemi závody i bohatý doprovodný program pro veřejnost. Chceme, aby si závod užili sportovci, obyvatelé Hradce Králové i návštěvníci z celé země. Jsme hrdí na to, že právě Hradec Králové je jediným městem u nás, které může hostit závod světové série Ironman,“ uvedl ředitel závodu Roman Šinkovský.
Význam pro celý region
Ironman 70.3 Hradec Králové patří mezi nejvýznamnější sportovní akce ve východních Čechách. Do města každoročně přiváží tisíce sportovců a fanoušků. Akce podle organizátorů představuje přínos pro cestovní ruch, hotely a restaurace.
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„Ironman je pro Hradec Králové mnohem více než jen sportovní závod. Je to událost, která každoročně představuje naše město tisícům návštěvníků z celého světa a ukazuje Hradec Králové jako moderní, otevřené a živé krajské město. Těší nás, že se tato prestižní akce stala pevnou součástí našeho kalendáře,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).
„Sportovní akce světového formátu mají pro kraj mimořádný význam. Představují naše města a turistické cíle mezinárodnímu publiku a inspirují všechny ke sportu a zdravému životnímu stylu,“ doplnil hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta (ANO).
Program pro celou rodinu
Nejmladší sportovci si vyzkouší atmosféru velkého závodu v kategorii Ironkids, kde si děti všech věkových kategorií užijí vlastní běžecké závody v bezpečném prostředí.
V sobotu večer ožijí ulice historického centra při oblíbeném nočním běžeckém závodu City Lights Run, který je otevřen každému.
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Součástí programu bude multižánrový Den na Labi s programem zaměřeným na vodní sporty.
Novinkou je City Quest, interaktivní hra, která účastníky i návštěvníky provede zajímavými místy Hradce. Zájemce čeká série úkolů a zastavení. Poznají architekturu, historii i atmosféru města zábavnou formou.
Řidiče čekají do neděle uzavírky a zákazy parkování.