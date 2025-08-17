Extrémní triatlon i vodní show na Labi. Druhý hradecký Ironman vrcholí

Ladislav Pošmura
  13:28
Závodníci jsou na trase, mají za sebou plavání v Labi a k úspěšnému zdolání jim zbývá ještě zvládnout cyklistickou část a závěrečný běh. Druhý ročník ze slavné série extrémního triatlonu Ironman 70.3 v Hradci Králové jde do finále. Tisíce fanoušků obsadily nábřeží od lávky u Aldisu až po Hučák. Vzpomínat se znovu bude na víkend plný sportovních klání a zábavy okolo nábřeží.

Po půl desáté se do vyhlášeného závodu pustilo 1 500 sportovců, kteří zdolají 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů na kole a 21 kilometrů běhu, aby odpoledne přeťali cílovou čáru na hradeckém Masarykově náměstí.

Fandí jim u toho tisíce diváků, kteří v neděli ráno obsadili nábřeží okolo Labe, odkud závodníci dlouhé minuty skokem do vody vyráželi na obtížnou trasu extrémní triatlonové výzvy, která má původ na Havaji, odkud se rozšířila do celého světa.

Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)
34 fotografií

Start závodu je impozantní, 1500 triatlonistů a triatlonistek se seskupí okolo startovacího mola a čekají, až budou moci v pětisekundových odstupech skákat do vody a plavat k elektrárně Hučák a zpět. Atmosféra graduje i díky euforickému projevu známého moderátora a novináře Daniela Stacha, který dělá z triatlonového klání po celé dopoledne famózní show.

Diváci si přinesli řadu transparentů, aby podpořili své kamarády a členy rodiny. „Já jsem babička Janičky Koubkový a přijela jsem ze Žďáru nad Sázavou. Vnučka tamhle drží českou vlajku,“ ukazuje k hloučku fotících se závodníků a drží transparent s vtipným sloganem „Plácni si, pokud jsi naostro.“

„Těším se, jsem připravená. Jsme z brněnského týmu Movement. Závodí nás tady asi 30. Chci si to užít a porazit co nejvíce holek,“ přidává se k hovoru její vnučka a triatlonistka zapsaná do hlavního závodu Jana Koubková.

Podpořit manžela přišla Barbora Vlčková s dcerou a dalšími přáteli. Jsou z Hradce Králové a mají připravené transparenty s nápisem „Táto do toho“ a „Vlčáku jsi nejlepší“, doplněné o červená srdíčka.

„Manžel už by měl brzo plavat. Je to Martin Vlček, říkáme mu Vlčáku. Účastní se poprvé. Snad ho poznáme, má výrazné vousy a týmovou kombinézu. Už se nemůžeme dočkat, až ho uvidíme. Chceme mu fandit hlavně při závěrečném běhu, dcera si s ním chce plácnout,“ vysvětluje.

Zatímco Ironman 70.3 teprve odstartoval, do cíle mezitím už dobíhají štafety a sportovci zapsaní do kratší olympijské distance.

Účastníci závodu Ironman 70.3. budou do cíle dobíhat celé odpoledne, na zdolání trasy mají 8 hodin.

Ambice pořadatelů je překonat loňskou úspěšnou premiéru a ještě více přiblížit sportování všem generacím. Změřit se to nedá, ale už teď lze říci, že i o druhém Ironmanovi v Hradci Králové se bude mluvit v superlativech.

Třetí díl slavné série se bude konat opět za rok. Hradecká radnice už nyní vysílá signály, že by to nemuselo být naposled. Mnozí tvrdí, že i když se letos akce koná na východě Čech teprve podruhé, už si na ni zvykli a jsou z ní nadšeni.

Užij si cílovou rovinku

Velký sportovní víkend začal už sobotními dětskými závody Ironkids, které působily podobně profesionálně jako ty pro dospělé. Běhy i duatlony v různých věkových kategoriích startovaly jeden za druhým. Děti se rozběhávaly a rozplavávaly, z obou stran nábřeží zněl klakson oznamující starty závodů.

„Pojď, jdeme fandit bráchovi do cíle,“ brala jedna z maminek menšího potomka a spěchala na Masarykovo náměstí, kde vyrostla tribuny, cílová rovinka, zázemí pro sportovce a pódium.

„Zpátky do depa, tady není start,“ nabádal pořadatel malé závodníky, co se nemohli dočkat a šli si krátce před startem vyzkoušet vodu v Labi.

„Užij si cílovou rovinku,“ křičí jeden z rodičů na zhruba desetiletou závodnici, která má před sebou poslední desítky metrů.

Okolo Labe lze celý víkend pozorovat, jak příchozí nosí úbory, trika, kšiltovky a batohy s logem a nápisem Ironman. Triatlonovými závody tu žije obrovské množství sportovců i fanoušků. Zkušení triatlonisté doporučují, aby děti zkusily všechny možné sporty a k triatlonu se časem dopracovaly.

Průvod vlajek

Den na Labi, který byl předskokanem hlavních závodů série Ironman, láká také na bohatý food fest. Hamburgery, lokální pivovary, pizzatini, tvarohové koblížky, stánek s low carb stravou, několik barů, vietnamská či americká kuchyně, sušené maso, stánky, mobilní kavárna, palačinkárna. Ironman znovu dokazuje, že hlavní závod není zdaleka jediný důvod, proč vyrazit o víkendu na hradeckou náplavku a okolí.

„Jsme pyšní, je to největší závod v historii Hradce a největší triatlonový závod v Česku,“ řekl ředitel závodu Roman Šinkovský v sobotu odpoledne při slavnostním zahájení.

Ironmana se účastní sportovci z mnoha evropských zemí, ale také například z Jižní Koreje, Indie, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Japonska, Malajsie, Mexika, Pákistánu, USA nebo Tchaj-wanu. Jen z Německa vyrazilo na trasu 202 triatlonistů, Rakousko tu má 60 účastníků, Anglie 93.

Městem prošel průvod všech 61 národních vlajek za doprovodu hradeckého dechového orchestru. Vlajkonošem české sestavy byl nejúspěšnější český triatlonista Petr Vavroušek.

V sobotu večer po setmění se konal také běh s čelovkami City Lights Run. Na start pětikilometrové trasy centrem města se postavily stovky nadšenců.

Vstoupit do diskuse

