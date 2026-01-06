Hradec bude hostit Ironmana i další roky. A chce nejnáročnější verzi jako na Havaji

  16:57
Od úterního odpoledne je jasné, že světoznámá značka závodů Ironman v Hradci Králové zůstane minimálně do roku 2030. A co víc: šéf prestižního podniku vůbec poprvé zmínil i touhu uspořádat tu nejdelší a nejsledovanější variantu, kterou proslavila Havaj - 3,8 kilometru plavání, 180 kilometrů cyklistiky a závěrečný maraton.
Vítěz závodu Ironman 70.3 Hradec Králové Michele Bortolamedi z Itálie...

Vítěz závodu Ironman 70.3 Hradec Králové Michele Bortolamedi z Itálie (17.8.2025). | foto: Ironman 70.3 Hradec Králové

Hradecký hejtman Petr Koleta (vlevo), hradecká primátorka Pavlína Springerová...
V Hradci Králové stvrdili memorandum o pořádání závodu Ironman 70.3 až do roku...
Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)
V Hradci Králové stvrdili memorandum o pořádání závodu Ironman 70.3 až do roku...
Primátorka Pavlína Springerová (HDK), hejtman Petr Koleta (ANO) a ředitel závodu Roman Šinkovský podepsali memorandum o spolupráci, které potvrdilo, že mezinárodní závod Ironman 70.3 se v Hradci Králové bude každoročně konat další čtyři roky.

Letošní třetí ročník se vyprodal za pouhé dva měsíce a organizátoři očekávají 2 350 borců z celého světa. Tato čísla znamenají, že hradecký Ironman se stal největším triatlonovým závodem v historii České republiky.

„První dva ročníky se velmi povedly a jsme moc rádi, že značka tu zůstává, protože díky tomuto závodu se Hradec dostává nejen na triatlonovou mapu Evropy, ale i na tu globální světového významu. Svědčí o tom obrovský zájem sportovců, ale i diváků a skvělá atmosféra. Je to pro nás obrovská příležitost i z pohledu turistického ruchu a lokální a komunální ekonomiky,“ řekla Pavlína Springerová.

„Tímto závodem se Hradec stává tradičním sportovním městem evropského měřítka. Když někdo ve světě slyší Hradec Králové, spojí si město nejen s kulturou, fotbalem a hokejem, ale i Ironmanem,“ doplnil Petr Koleta.

17. srpna 2025

Trasa hlavního závodu, který odstartuje v neděli 16. srpna, bude stejná jako loni. Plavání v Labi s atraktivním startem z náplavky, cyklistika směrem do podhůří Orlických hor a závěrečný běh Hradcem Králové s cílem na Masarykově náměstí. Do hlavního závodu odstartuje ještě o 250 závodníků více než loňských 1 500, dalších 600 vyrazí na trať takzvaného olympijského triatlonu a 300 účastníků má štafetový závod.

„Vyprodáno jsme měli za dva měsíce, nejvíce nás ale překvapilo, že jsme vytvořili úplně novou českou komunitu. Zatímco ve druhém ročníku jsme měli 48 procent závodníků z Česka, nyní už je jich 75 procent,“ potěšilo Romana Šinkovského.

Vítěz závodu Ironman 70.3 Hradec Králové Michele Bortolamedi z Itálie (17.8.2025).
Hradecký hejtman Petr Koleta (vlevo), hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK) a ředitel mezinárodního triatlonového závodu Ironman 70.3 Roman Šinkovský podepsali memorandum o spolupráci mezi krajem, městem a pořadateli. (6. ledna 2026)
V Hradci Králové stvrdili memorandum o pořádání závodu Ironman 70.3 až do roku 2030. (6. ledna 2026)
Ironman 70.3. v Hradci Králové je v plném proudu. (17. srpna 2025)
A právě díky české většině v úterý ředitel závodu poprvé zmínil myšlenku hradecký závod dostat až na úplný vrchol celé série Ironman.

„Dlouhý Ironman je svatý grál triatlonu a všichni volají po tom, aby v Česku jednou byl. A třeba tu opravdu ta ultimátní distance díky obrovskému zájmu jednou bude. Hradec se každopádně zabydlel mezi nejlepšími triatlonovými závody na celém světě, a to i v porovnání s lokalitami, kde Ironmana hostí přes 25 let,“ upozornil Roman Šinkovský.

Ten si nejprve chce dlouhého Ironmana vyzkoušet na vlastní kůži: „Hlavně abych viděl, co to obnáší pro chod takové akce. Hradec by to zvládl, ale jako největší problém nyní vidím ubytovací kapacity města. Na celém světě těch opravdových Ironmanů mnoho není a o to více přitahují pozornost zvlášť zahraničních závodníků. To všechno ale ukáže vývoj.“

