Ironman v Hradci si vyžádá dopravní omezení, zavřená bude část centra

  9:08
O víkendu 16. a 17. srpna odstartuje v Hradci Králové 2. ročník slavného triatlonového podniku Ironman. Do města přijedou tisíce závodníků i fanoušků, akce se uskuteční na mnoha místech v historickém centru, což se neobejde bez dopravních omezení. Některá už začala.
Slavný triatlonový závod Ironman 70.3 v Hradci Králové (18. srpna 2024)

Od úterka platí zákaz zastavení na Eliščině nábřeží od Divišovy ulice k budově Městských lázní.

Od čtvrtka nelze parkovat na Eliščině nábřeží před muzeem a v Palackého a Kotěrově ulici. Další omezení nastanou od pátku.

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

V neděli bude uzavřena ulice před budovou TJ Sokol na Eliščině nábřeží, část ulice Československé armády mezi Chmelovou a U soudu, dále Pospíšilova třída ve směru na Černilov, Divišova ulice, Kotěrova, Ľudovíta Štúra, Havlíčkova, Palackého, Mostecká, Kladská, V Kopečku, Rokitanského, Franušova, Šimkova ulice mezi kruhovým objezdem a Divišovou ulicí, Eliščino, Smetanovo a Tylovo nábřeží, Pražský a Tyršův most, Gočárova třída mezi Pražským mostem a Šafaříkovou ulicí a třída Karla IV. mezi Tyršovým mostem a Průmyslovou ulicí.

Závod omezí i provoz městské dopravy, což se dotkne 14 linek MHD, konkrétně čísel 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 27, 33. Aktuální informace jsou na webových stránkách Dopravního podniku Hradce Králové.

Od středy od 9 do 18 hodin bude k dispozici speciální linka na čísle 776 447 344. Další informace budou v aplikaci Munipolis, přes kterou lze rovněž hlásit komplikace.

Na hladký průběh dohlédne městská policie. Strážníci budou monitorovat situaci, dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost a zajišťovat plynulost dopravy a dodržování dopravních opatření. Poslouží jim druhá mobilní služebna, která nedávno přibyla do vozového parku.

Dopravní omezení i s mapami jsou k nahlédnutí na webu pořadatele, jsou tam i možnosti parkování .

