Hlavní nedělní závod Ironman 70.3 je vyprodán, to však vůbec nevadí. Celý víkend je totiž koncipován tak, aby si ho užil každý nadšený sportovec i rodiny s dětmi a další sportovní fanoušci.
Pořadatelé chtějí překonat loňskou úspěšnou premiéru a ještě více přiblížit sportování všem generacím.
Do města už míří auta se stovkami závodních kol, všude po městě se pohybují pořadatelé.
„O závody je letos mnohem větší zájem. Oproti loňsku je všechno ještě větší,“ uvedl ředitel závodu Roman Šinkovský na páteční tiskové konferenci před začátkem dvoudenní show.
Zopakoval také, že všechny triatlonové disciplíny jsou dopředu vyprodané, což považuje za velký úspěch. „Na místě určitě vyprodáme i závody Ironkids a také sobotní noční závod,“ pochvaloval si.
Všechno začne v sobotu doprovodným Dnem na Labi. Na nábřeží bude Family Zone, Food Truck Fest a další stánky. Návštěvníky čeká atraktivní program na vodě i na souši, každý si bude moct vyzkoušet různé aktivity a vychutnat si výborná jídla z celého světa.
Mezi odpolední lákadla patří třeba show na vodních skútrech. Už dopoledne si každý bude moct vyzkoušet plavání v Labi nebo se proběhnout po části běžecké trasy s Evou Vrabcovou Nývltovou. V programu jsou také koncerty.
Den na Labi nabídne také odpočinkovou zónu a After party s Hitrádiem Černá Hora. Mezi vrcholy sobotního programu patří moderovaný přeběh a přejezd Královské lávky přes Labe i noční pětikilometrový běh City Lights Run pro širokou veřejnost. Start bude na Masarykově náměstí v 21 hodin.
Jak dlouho vydrží značka Ironman v Hradci?
Na start všech triatlonových klání se postaví 2 800 sportovců z více než 60 zemí, kteří se chystají překonat sami sebe v náročné kombinaci plavání, cyklistiky a běhu. Na start hlavního závodu se v neděli dopoledne od 9:30 hodin postaví rekordních 1 500 sportovců.
Dalších 660 triatletů čeká kratší, olympijská distance. Navíc 650 účastníků se přihlásilo do zmíněných dětských závodů.
Kdo je lepší? Ironman vznikl díky při běžců a plavců. Letos opět rozproudí Hradec
Zájem potvrzuje nejen rostoucí popularitu triatlonu v Česku, ale i atraktivitu Hradce jako hostitelského města. Ironman by se tu měl konat ještě za rok, už nyní se však mluví o tom, že by si představitelé města i kraje přáli, aby slavná značka v Hradci zůstala ideálně natrvalo.
„Zájem je obrovský, pro Hradec to má do budoucna velký potenciál. Doufám, že Ironman nebude jednorázovou akcí, ale stane se nedílnou součástí našeho každoročního harmonogramu,“ uvedla hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK).
Rovněž hejtman Petr Koleta (ANO) věří, že se Ironmana povede v Královéhradeckém kraji udržet. „Neumím si představit, že už tady závod nebude. Budeme bojovat o to, aby Ironman v Hradci zůstal,“ prohlásil.
Hradecký podnik je nyní kvalifikačním závodem na mistrovství světa, které se bude konat ve francouzské Nice.
Triatlonová elita a další známé tváře
Hradecký závod opět vábí českou triatlonovou elitu. Na start se znovu postaví dvojice závodníků Jan Volár a Pavel Hradil. Doplní je premiérově Pavel Wohl a Lukáš Kočař. Všichni mají za sebou řadu zkušeností i úspěchů na různých triatlonových tratích, ale v této elitní sestavě to bude v Hradci Králové premiéra.
Pavel Wohl měl startovat už loni, ale přišla neřešitelná komplikace. „Dva dny před závody jsem snědl nějaké toxické jídlo, měl jsem zažívací problémy, nemohl jsem ani chodit. Musel jsem to vzdát. Věřím, že letos si Iromana užiju a dám si pozor, aby se nic podobného neopakovalo,“ řekl novinářům elitní český závodník.
Podle organizátorů má letos Ironman na startovní listině to nejlepší, co v Česku je.
Další osobností na startu bude Jan Tománek, který je od 15 let na vozíku. Se svým handicapem se vyrovnal a dnes patří k našim nejúspěšnějším handicapovaným sportovcům. Tománek je světovým šampionem na trati Ironman na Havaji, věnuje se mentoringu a je motivátorem.
„Aura tohoto závodu je naprosto úžasná,“ nadchl se před novináři poté, co dorazil do Hradce.
Na druhém ročníku extrémního triatlonu Ironman 70.3 v Hradci Králové se představí také legenda zámořské NHL a ikona slovenského hokeje Zdeno Chára, který se po konci kariéry naplno věnuje běhu a triatlonu. Na tiskovou konferenci se připojil online, do Hradce dorazí až v sobotu. „Těším se, jak to u vás bude vypadat, těším se na tu úžasnou atmosféru,“ řekl ve videohovoru.
Jednu ze štafet vede Marcela Joglová, účastnice olympijského maratonu v Tokiu v roce 2021. „Právě Ironman pro mě byl tou původní velkou motivací na začátku celé mé sportovní kariéry. Celý život mám ráda výzvy, a když už se pro něco rozhodnu, musí to stát za to,“ sdělila.
Trasa do Opočna a Jaroměře
Poté co účastníci hlavního závodu Ironman 70.3 zdolají 1,9 kilometru plavání, nasednou na kolo, na kterém absolvují devadesátikilometrovou cyklistickou trasu, jež povede například do Opočna nebo Jaroměře. Hlavní závod završí běžeckým půlmaratonem v délce 21 kilometrů.
Startovní pole bude z 55 procent složeno ze zahraničních účastníků, nejpočetnějšími jsou Němci, Slováci a Britové. Celé startovní pole bude čítat 63 národností.
V neděli začne hlavní závod Ironman 70.3 v 9:30 skokem do Labe před Sokolem v historickém centru města. Vše bude možné sledovat z doprovodných zón. První závodníci by mohli doběhnout do cíle na Masarykovo náměstí krátce po 13. hodině.
Akce se uskuteční na řadě míst v historickém centru Hradce Králové a neobejde se bez dopravních omezení. Závod se dotkne i provozu městské hromadné dopravy, a to celkem u 14 linek MHD.
„Takto velké dopravní opatření nemá žádný závod v Česku. Pokusili jsme se poučit z loňských chyb, aby to mělo letos ještě hladší průběh,“ poznamenal Šinkovský.
Aktuální informace budou na webových stránkách Dopravního podniku města Hradce Králové, doporučená parkoviště a omezení na webu ironmanczech.com v sekci Doprava.