Byty, jejichž stavbu ve Dvoře odmítali, možná vybuduje zkušenější investor

Studie pardubického architekta Milana Košaře, který bytové domy projektoval už pro Brickbay SE, tentokrát počítá se 49 byty. Developer městu za pozemek o výměře 2 900 čtverečních metrů nabídl 10 milionů korun. Zastupitelé o tom rozhodnou na březnové schůzi.

Ve Dvoře Králové se v poslední době nové byty staví minimálně. Pozemek mezi ulicemi Pod Safari, Milady Horákové a Odbojářů je v centru jednou z mála lokalit, kde město vlastní stavební parcely.

Plocha dnes slouží jako parkoviště. V sousedství se nachází park s dětským hřištěm a menší bytový dům. O výstavbě bytů se začalo hovořit loni v zimě. S projektem Brickbay SE ale místní od začátku nesouhlasili a sepsali petici. Vadilo jim, že přijdou o výhled i parkovací místa.

Místo nováčka zkušený investor

Kritika veřejnosti mířila také na samotného investora, který neměl s projekty tohoto typu žádné zkušenosti. Skutečného vlastníka firmy nebylo možné dohledat. Od chvíle, kdy vznikla, navíc nezveřejnila v obchodním rejstříku účetní uzávěrku.

Členové představenstva a dozorčí rady zakladatelské společnosti Euromater SE, vlastněné kyperskou Cessoria LTD, figurovali ve stovkách nejrůznějších firem.

Město nakonec prodej pozemků neschválilo a od záměru loni na jaře odstoupilo. Projekt CZ Stavební holding se od toho původního liší v detailech. Objemově bude stavba o něco menší, počítá se 49 byty místo 55.

„Mezi oběma domy bude větší proluka a stavba nebude tolik zastiňovat výhled obyvatel ve stávající bytovce,“ řekl starosta Dvora Králové Jan Jarolím (ANO).

Na rozdíl od Brickbay SE má CZ Stavební holding bohaté developerské zkušenosti. Od roku 1999, kdy vznikl, postavil více než šest tisíc bytů a rodinných domů ve zhruba 50 českých městech.

„Investor má historii a velké reference. Od lidí, kteří na Berlínku bydlí, často zaznívalo, že projekt není úplně špatný, ale vadil jim investor. Předběžně jsme o tom hovořili i se zástupci petičního výboru. Ještě bychom se znovu měli sejít a říci si, jaká podoba výstavby je pro ně přijatelná,“ poznamenal starosta, který věří, že tentokrát projekt nenarazí na zásadnější překážky.

„Je to teď nastartované tak, že by se neměly vyskytnout žádné problémy a mohlo by se to povést,“ dodává.

„Všichni jsme proti“

Člen petičního výboru Jiří Macek zatím nechtěl výsledky jednání předjímat.

„Vysloveně proti výstavbě jsme nebyli, akorát nám 55 bytů přišlo hodně. Ještě neznám podrobnosti projektu, takže se k tomu teď nemůžu vyjádřit,“ reagoval na dotaz MF DNES.

Zastupitelstvo bude nabídku developera a prodej pozemků schvalovat dnes. Investor nabízí za metr čtvereční 3 500 korun.

Postoj obyvatel bytového domu v ulici Odbojářů, kterých se plánovaná výstavba nejvíc týká, se podle všeho příliš nezměnil. Dál trvají na tom, že o nové sousedy nestojí, a přejí si, aby tam zůstalo parkoviště.

„Všichni jsme proti tomu. Když tam večer přijedete, není kde zaparkovat. Až tam vzniknou desítky bytů, bude problém s parkováním ještě větší. Projekt je skoro stejný. Mám byt v místě, které bude celé obestavěné. Budeme koukat jenom do baráku,“ neskrývá své obavy Jan Mühl.

Podle něj s obyvateli bytovky nikdo z dvorské radnice o upraveném záměru nejednal. „Byli bychom radši, kdyby tam vzniklo pořádné parkoviště,“ dodává Mühl.

Úbytek parkovacích míst chtělo město vyřešit zjednosměrněním přilehlých ulic, což by mohlo přinést přibližně padesátku míst.

Další bytová výstavba se připravuje na okraji Dvora Králové v části Sylvárov. Na konci března se uskuteční veřejné projednání projektu, který počítá s třípodlažní budovou s více než 20 byty. Vyrůst by měla v Seifertově ulici pod areálem technických služeb. V současnosti vzniká architektonická studie.

Největším developerským projektem v šestnáctitisícovém městě v poslední době byl dům s 18 byty, který v centru Dvora v roce 2014 postavila skupina holandských investorů Protivítr.