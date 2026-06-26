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Slíbili mu výnos z dlouhodobé investice, muž přišel o více než pět milionů

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  12:09
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

O více než pět milionů korun přišel osmatřicetiletý muž z Náchodska. Nechal se nalákat na internetovou reklamu slibující vysoký výnos z investic, jenže peníze skončily nejspíš u podvodníků. Poškozený se kvůli tomu i zadlužil. Případ prověřuje policie.

Muž, který se stal obětí dlouhodobého investičního podvodu, zareagoval na internetovou nabídku už loni na podzim, pak ho přes chatovací aplikaci WhatsApp a e-mail oslovili domnělí makléři.

„Ti poškozeného zmanipulovali k zaslání prvotních investičních plateb. Na podvodné platformě pak muž v aplikaci viděl, jak se jeho fiktivní vklady úspěšně zhodnocují,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Hynková.

Když si však chtěl naspořené peníze vybrat, přišel zlom. „Pachatelé spustili propracovanou sérii výmluv a psychologického nátlaku. Pod záminkou nutnosti uhrazení nejrůznějších vymyšlených poplatků – od ověření transakcí, přes poplatky za boj proti praní špinavých peněz (AML), expresní certifikáty, až po uvolnění údajně zablokovaných prostředků – z něj postupně vylákali dalších čtrnáct plateb,“ popsala mluvčí.

Všechny transakce směřovaly na zahraniční bankovní účty. Muže podvodníci dokonce přiměli k tomu, že dvakrát neznámým kurýrům přímo na ulici předal statisícové částky v hotovosti.

Když mu došly vlastní úspory, na další smyšlené poplatky si sjednal bankovní úvěry. Výnosu se však nedočkal. Kriminalisté vyčíslili celkovou způsobenou škodu na 5 278 694 korun.

„Tento případ jasně ukazuje, jak destruktivní dopad tyto podvody mají. Oběť přišla o celoživotní úspory i peníze z půjček, které bude muset splácet, přičemž naděje na jejich získání zpět je takřka nulová,“ podotkla mluvčí.

Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu, za který pachateli hrozí trest až osm let vězení.

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Policie varuje, že případů přibývá. Jakmile peníze odejdou na zahraniční účty nebo do kryptoměn, jejich dohledání je extrémně složité a většinou nemožné. Šance na dopadení pachatelů je velmi nízká.

Obranou je hlavně prevence. Lidé by neměli jednat pod tlakem. Chatování nebo telefonáty je vhodné co nejdříve ukončit, podvodníci jsou totiž vyškolení manipulátoři. Nedoporučuje se dávat cizím lidem přístupová hesla k účtům nebo vzdálený přístup ke svému počítači či telefonu. Lidé by neměli spoléhat ani na internetové recenze, které mohou být podvrhnuté. Investovat je vhodné u renomovaných institucí.

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