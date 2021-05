Koalice má konečně program, do hradeckého kraje napumpuje osm miliard

Neskutečně dlouho trvala novému vedení kraje příprava programového prohlášení na příští čtyři roky.

Přestože se politici na koaličním modelu shodli už 8. října a zastupitelstvo zvolilo krajskou radu 2. listopadu, program přichází až po půl roce. Může za to především pandemie koronaviru a s ní související ekonomická nejistota.



Rada kraje měla původně o programovém prohlášení jednat už 8. února, ale tehdy kvůli karanténě hejtmana Martina Červíčka (ODS) bod odsunula. Hlavním autorem dokumentu byl ekonomický náměstek hejtmana Rudolf Cogan (za STAN).

„Naším záměrem byla určitá hierarchie. Nejprve jsou nejdůležitější odvětví a v nich na prvních místech úkoly,“ popisuje pětadvacetistránkový dokument Cogan.

Zdravotnictví

Staronové vedení kraje, v němž oproti předchozímu období došlo pouze k výměně ČSSD Piráty, považuje za klíčové resorty zdravotnictví, dopravu a sociální oblast. Právě v nich má rozhodování samosprávy největší dopad na obyvatele.

Kraj počítá s druhou etapou modernizace náchodské nemocnice, se stavbou nového pavilonu pro onkologii a laboratoře v Jičíně, s vybudováním objektu urgentního příjmu v Rychnově nad Kněžnou či se vznikem konsolidovaných laboratoří a transfuzního oddělení v Trutnově.



Investovat se má také ve Dvoře Králové nad Labem. Už letos na podzim by se tam po letech odkladů měly stavět nové operační sály za 95 milionů korun. Záměr schválila rada kraje. Na investici slíbil přispět 20 miliony korun i majitel textilky Juta Jiří Hlavatý.

„Nejdůležitější bude zajištění trendu investic do krajského zdravotnictví. V minulém období jsme do velkých investic dali více než 2 miliardy korun a stejně chceme postupovat i nyní,“ vysvětluje Červíček.

Hejtmanství hodlá optimalizovat provoz svých nemocnic. To má snížit doplatky a přesunout víc peněz právě na investice. Zásadní má být také personální stabilizace oboru. Lékaři a sestry chybí nejen v nemocnicích, ale problémy jsou také se sítí praktických lékařů či zubařů.

„Potřebujeme motivovat budoucí zdravotní sestry, aby po škole neodcházely jinam. Paradoxně nám v tom pomohla pandemie koronaviru, při níž jsme zaznamenali výrazný nárůst zájmu o ošetřovatelské obory. S hradeckou fakultní nemocnicí se bavíme také o spolupráci při stážích mladých lékařů,“ říká radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink (HDK).

Doprava

V dopravní oblasti kraj těží z dosavadní práce. Autobusoví dopravci už podle nových desetiletých smluv jezdí, od prosince se mají pravidla změnit i na železnici. Kraj si od jednání slibuje modernější vozidla. Stejně jako dosud mají téměř všechny linky provozovat České dráhy, které převezmou také trať do Svobody nad Úpou.



Hejtmanství chce jednat i o modernizaci kolejí, která má cestování zrychlit. Ve hře je zdvoukolejnění trati do Jaroměře, modernizace úseku z Jaroměře do Staré Paky či další úpravy tratí na Trutnov a Broumov.



Stát už připravuje dvoukolejku z Velkého Oseka přes Hradec a Týniště do Chocně. Novinkou by mohlo být přímé spojení s Wroclawí přes Meziměstí. O něm už na ministerstvu dopravy jednají politici z opozičního hnutí ANO a kraj se chce připojit.

„Probíráme to na různých úrovních. Je tu velká synergie s potřebnými investicemi, které by zrychlily dopravu ke státní hranici. S polskou stranou jsme domluvení, že se budou zaměřovat na investice v příhraničí. Chystáme se podepsat memorandum. Přeshraniční uzel má potenciál, který bychom chtěli rozvíjet,“ sděluje Červíček.

Nová linka by nebyla přínosem jenom pro cestovní ruch. Už teď je cesta z koridoru v Pardubicích do Wroclawi přes Meziměstí rychlejší než přes Lichkov. Při modernizaci tratí by se mohla ještě zrychlit.

Kraj chce pokračovat v trendu investic i na silnicích. Za hlavní priority považuje přeložky Běloves - Velké Poříčí na Náchodsku a Týniště - Albrechtice na Rychnovsku, obchvat Opočna či propojení Březhradu a Vysoké nad Labem na jižním okraji Hradce Králové.

Sociální oblast

Dlouhodobým problémem Královéhradeckého kraje je nedostatek sociálních lůžek. Chybí místa v domovech pro seniory, v hospicech, odlehčovacích službách nebo v denních stacionářích. Pokračovat má také transformace sociálních služeb, při níž jsou lidé s hendikepem přemisťováni z ústavů do chráněného bydlení či do domovů komunitního typu.

„Vytvoříme podmínky pro co nejdelší život našich občanů v jejich přirozeném a známém prostředí svého domova. Cílit budeme na větší zapojení samospráv a na podporu rodin do péče o své blízké. Posílíme terénní a odlehčovací služby,“ píše se v programovém prohlášení.

Školství

V rámci svých možností chce kraj reagovat také na společenské změny, které boří dosavadní koncept českého školství. Čelit novým výzvám má pomoci důraz na všeobecné vzdělání, na finanční, jazykovou i digitální gramotnost. Kraj chce podporovat spolupráci různých stupňů a druhů škol. Vzniknout má také krajský portál volně dostupných studijních materiálů.

„Chceme se zaměřit na rozvoj dovedností v oborech budoucnosti, jako je programování, robotizace, počítačová grafika a modelování. Naším cílem je podpora inovací,“ stojí v dokumentu.

Kraj plánuje také vznik vlastního inovačního centra. To by mělo propojit mladé talenty s vysokými školami, výzkumnými institucemi i firmami. „Naším cílem je podpora inovativního podnikání s vyšší přidanou hodnotou, vytvoření prostředí pro sdílení zdrojů a vznik nových start-upů,“ vysvětluje náměstek hejtmana Pavel Bulíček (Piráti).