Kraj jedná s Hradcem o jízdenkách, ze sídliště do Krkonoš by stačila jedna

„Po odborné stránce nám toto spojení chybí, ale musí tu být vůle i dalších partnerů. Bez nich integrace nebude,“ obhajuje vizi dopravních expertů vedoucí odboru dopravy Královéhradeckého kraje Tomáš Jurček.

„Aglomerace Hradce a Pardubic je centrem východních Čech a doprava se odehrává hlavně v okolí těchto měst. Pro jednoduchost a pohodlnost pro cestující nám přijde vhodné, aby to bylo sjednocené. Člověk, který cestuje vlaky a autobusy třeba 20 kilometrů, nerozlišuje, kdo je dopravce a kdo na provoz doplácí,“ míní hradecký hejtman Martin Červíček (ODS).

Myšlenka začlenit dopravní podniky v Hradci Králové a Pardubicích do integrované regionální dopravy vznikla už před více než 15 lety, brzy po vzniku společnosti Oredo coby organizátora regionální dopravy. Jenže kvůli palčivějším problémům dlouho spala. Teprve před pár lety se na ní začalo skutečně pracovat a vznikla skupina, která diskutuje o technických, provozních i finančních aspektech spojení.

„V rámci pracovní skupiny řešíme výši protarifovací ztráty (o kolik peněz méně by se vybralo na jízdném, pozn. red.). Řeší se zpracování dopravních průzkumů, bez nich bychom ztrátu nedokázali odhadnout. Jde o to, kolik lidí využívá modrou (meziměstskou) i červenou (městskou) dopravu. Teď je budeme zpracovávat,“ popisuje Jurček.

Hradec se do integrace nežene

Idea spojení městských a meziměstských linek však má háček. Hradec Králové se do propojení příliš nežene. Obává se totiž právě ztráty z prodeje jízdného.

„Žádným diskusím o různých variantách se nebráním, nicméně otázka je to hlavně ekonomická. Zda to pro město a pro jeho občany bude mít nějaký plusový výsledek, nebo jestli to bude město a jeho rozpočet výrazně zatěžovat. Dopravní podnik je dotovaný z městského rozpočtu 300 miliony korun a Hradec Králové si nemůže dovolit platit třeba o sto milionů více,“ upozorňuje náměstek hradeckého primátora pro majetek a městské organizace Pavel Marek (ANO).

Oficiální jednání mezi krajem a městem ještě ani nezačala. Zatím je vše v rukách expertů. V současnosti by integrace nebyla možná ani po technické stránce. Hradecký dopravní podnik má totiž zastaralý odbavovací systém, který nelze napojit na krajský systém Iredo. Už několikrát se snažil vysoutěžit dodávku nového softwaru, ale zatím marně.

„Do konce roku bychom ho chtěli vysoutěžit a příští rok realizovat. Nový systém už je připravený tak, aby umožňoval použití jak karty Iredo, tak karty Českých drah. Budeme tedy na spojení připraveni,“ říká ředitel hradeckého dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Klíčové slovo však bude mít hradecká, a potažmo i pardubická radnice. „My jako dopravce máme smlouvu s městem, takže pokud se kraj a město domluví, můžeme se do systému zapojit. Musí to ale někdo rozhodnout a zaplatit, protože nejde o to posčítat jízdné. Spojení musí být vždy pro cestujícího výhodnější a ztrátu pak musí někdo zaplatit,“ upozorňuje Abraham.

Jenže podle úředníků z dopravního odboru kraje by ztráty města nemusely být nijak závratné. Veřejná doprava totiž už nyní zastavuje na několika místech v Hradci, a lidé tak často ani nepotřebují přesedat na MHD.

„Je třeba si udělat rozklad jednotlivých směrů, hlavně u autobusové dopravy. Autobusy od Náchodska zastavují na Pospíšilově a Šimkově ulici, tedy v centru. Řada lidí pracuje v docházkové vzdálenosti. Domnívám se, že by tam velká ztráta nemusela být,“ míní Tomáš Jurček.

I kdyby se hradeckou MHD nepodařilo zahrnout do systému Iredo, pro cestující zbývá alespoň naděje, že by mohli v peněžence nosit místo dvou dopravních karet jen jednu. Nahrání funkce městské karty na kartu Iredo a obráceně by totiž s novým softwarem hradecké MHD mělo být jen formalitou.