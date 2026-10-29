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KRNAP opraví roubenku v Peci pod Sněžkou, infocentrum přemístí na poštu

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  13:54
Infocentrum Správy KRNAP v Peci pod Sněžkou.

Infocentrum Správy KRNAP v Peci pod Sněžkou. | foto: Správa KRNAP

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec.
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Informační centrum Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) v Peci pod Sněžkou na Trutnovsku se dočasně přestěhuje do budovy pošty. Roubenku, kde nyní sídlí, čeká přestavba na nové návštěvnické centrum. Provoz v původních prostorách ukončí k 31. říjnu.

Nové návštěvnické centrum nabídne turistům kromě služeb infocentra také expozici věnovanou budnímu hospodaření v Krkonoších. Úpravy jedné z posledních roubených chalup v centru Pece vyjdou na zhruba 31 milionů korun. Počítá se se zachováním co největšího množství historických prvků.

„Informační služby budou návštěvníkům nově k dispozici v objektu pošty v Peci pod Sněžkou čp. 197. Tam budou návštěvníci i nadále získávat informace o Krkonošském národním parku, možnostech výletů a pravidlech pohybu v chráněném území,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Infocentrum Správy KRNAP v Peci pod Sněžkou.
Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Petr Moravec.
Krkonošský národní park buduje návštěvnické centrum v bývalém augustiniánském klášteře ve Vrchlabí. (4. ledna 2023)
Na vrcholu Sněžky řemeslníci instalují lavičky. (10. srpna 2023)
24 fotografií

„Přesun informačního centra je nezbytným krokem k tomu, abychom mohli začít s obnovou stávajícího objektu. Naším cílem je zachovat tuto tradiční krkonošskou roubenou stavbu a současně jí dát novou funkci. Vznikne zde moderní expozice, která návštěvníkům přiblíží historii horských luk a tradiční způsob života v Krkonoších,“ uvedl ředitel Správy KRNAP Petr Moravec.

V opraveném objektu bude expozice zaměřená na tradiční budní hospodaření, které po staletí utvářelo podobu krkonošských luk i život místních obyvatel. Návštěvníci se seznámí s historií horského zemědělství, sezonního využívání luk a pastvin i s proměnami vztahu člověka a přírody v Krkonoších. Nové návštěvnické centrum nabídne také interaktivní vzdělávací prvky.

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Přestavba roubeného domu je součástí projektu Oživení příběhu lesa a luk – Harrachov a Pec pod Sněžkou, který je podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce v dotačním programu Udržitelný turismus a posílení biodiverzity.

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