Pacienty se žloutenkou jsme ukládali v klášteře, vzpomíná 99letý infektolog

Jestli si někdo zaslouží klidné stáří, tak on určitě. V květnu oslavil 99 let, žije s dcerou a jejím mužem v Třebechovicích pod Orebem v domku s krásnou zahradou s mnoha stromy a květinami, kde musí být radost trávit čas. Lékař Ladislav Král je nestorem české infektologie. Není mnoho těch, co si pamatují dobu, kdy penicilin byl vzácnost a třeba o klíšťové encefalitidě se nevědělo ještě skoro nic.