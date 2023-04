Brzy přijdeme i do dalších měst, říká manažer pro expanzi gigantu Ikea

Řada lidí se snaží ušetřit nákupem v Polsku, nábytek není výjimkou. Třeba z Jaroměře to mají stejně daleko na Černý Most jako do Wroclawi, podobně je to v Moravskoslezském kraji. Registrujete přesuny klientů?

Každá země má nastavenou vlastní cenotvorbu. Naše ceny reflektují cenou úroveň a požadavky zákazníků v Česku. Vždy se snažíme mít cenu co nejníže, ale pokud zákazníci usoudí, že pro ně je momentálně lepší jet do Polska, musíme to akceptovat. Snažíme se však jít proti tomu, tedy být zákazníkům blíž, nabízet služby navíc. Momentálně poskytujeme plánovací služby zdarma, servisní nabídky i dodání jsou za velmi výhodných podmínek. Snažíme se dělat maximum, aby zákazník z Česka nakupoval v Česku.

U plánování potřebujeme i několik setkání, než zákazník řekne: Toto si chci objednat.