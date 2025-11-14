Rozlomený mostek u vodopádu v Krkonoších už nebrzdí turisty, nový má zábradlí

Tomáš Plecháč
  15:15
Huťský potok v západních Krkonoších turisté díky novému mostku opět přejdou bez omezení. Nedaleko stejnojmenného vodopádu, který je vyhledávaným výletním cílem, se před třemi týdny pod jezdcem na koni rozlomila dřevěná lávka. Cesta patří mezi frekventované turistické stezky z Rokytnice nad Jizerou na Dvoračky.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) kvůli počasí plánovala opravy až na příští rok, nakonec se však povedlo postavit nový, odolnější mostek už tento týden.

„Podle informací, které máme, se lávka rozlomila pod jezdcem na koni. Byla přetížená. Je potřeba zdůraznit, že toto není ani oficiální cyklostezka, ani hipostezka, ale cesta pro pěší. Kůň tady neměl co dělat,“ sdělil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Huťský vodopád na modré trase mezi Rokytnicí a Dvoračkami (14.11.2025).
KRNAP opravil most mostek u Huťského vodopádu na stezce mezi Rokytnicí a Dvoračkami (14.11.2025).
KRNAP opravil most mostek u Huťského vodopádu na stezce mezi Rokytnicí a Dvoračkami (14.11.2025).
KRNAP opravil most mostek u Huťského vodopádu na stezce mezi Rokytnicí a Dvoračkami (14.11.2025).
5 fotografií

Modře značená trasa patří mezi frekventované turistické stezky z Rokytnice na Dvoračky. Po havárii nebyl úsek zavřený, turisté však museli v mělčích místech překonávat potok.

Původní lávka ze smrkového dřeva byla bez zábradlí, nová je z modřínu a má jednostranné zábradlí. Dřevěné hranoly jsou připevněné na ocelové nosníky. Životnost mostku by měla být mnohem delší.

Modřín lepší než smrk

„Stará lávka zde byla přibližně deset let. Byla postavena tak, že se pokácely tři smrky, ze kterých se udělaly nosné prvky a na ně se připevnila široká prkna. Modřín jsme zvolili, protože umí s vlhkostí pracovat daleko lépe než smrk a je méně náchylný k hnilobě. Životnost mostku by měla být minimálně dvojnásobná,“ uvedl Jaroslav Rufer, vedoucí investičního oddělení na Správě KRNAP.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Díky menšímu profilu hranolů by se na mostovce mělo držet méně sněhu. „Jsou to takové drobnosti, které by životnosti měly prospět,“ dodal.

Ochranáři s rekonstrukcí lávky v letošním roce příliš nepočítali. Když k jejímu rozlomení na konci října došlo, ležel v této části Krkonoš sníh a vypadalo to, že může vydržet až do zimy.

„Počasí se naštěstí otočilo a dalo nám pár týdnů na to, abychom sehnali materiál i dodavatelskou firmu,“ řekl Radek Drahný. Řemeslníci začali lávku stavět tento týden, v pátek dodělávali zábradlí. Materiál do prudkého stoupání dopravila vyvážečka. Nový mostek vyjde na 120 tisíc korun.

Voda padá z dvacetimetrové výšky

Podobných lávek jsou v Krkonošském národním parku stovky. Ochranáři je během sezony průběžně opravují. Snaží se podle mluvčího předcházet tomu, aby se dostaly do havarijního stavu. „Stav turistické infrastruktury na horách pravidelně sledujeme. Když se něco blíží konci své životnosti nebo je dřevo shnilé a mohlo by se rozlomit či propadnout, tak to preventivně opravujeme,“ uvedl.

Modře značená stezka vede z Rokytnice nad Jizerou kolem Huťského vodopádu, ze kterého padá voda z dvacetimetrové výšky, na Dvoračky.

Malá Úpa má „kuchařku“ pro stavaře, chce udržet tradiční vzhled Krkonoš

„Další trasa vede po asfaltce, tato je pro pěší návštěvníky příjemnější. V této části Rokytnice je to frekventovanější cesta na hřebeny,“ poznamenal Radek Drahný.

Z Dvoraček se dá pokračovat kolem Kotle a Velké kotelní jámy na Vrbatovo návrší, které je výchozím bodem pro cestu na Labskou louku. Huťský vodopád, napájený stejnojmenným potokem, patří mezi vyhledávaná výletní místa.

V minulosti zde byla restaurace, kde se konaly pravidelné tancovačky. Název dostal podle první sklářské huti v Krkonoších. Nad vodopádem se nachází Huťská bouda.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Policie zasahovala v budovách ŘSD v Praze a Hradci. Při razii zadržela 11 lidí

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově zasahují...

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahovala policie, uvedl mluvčí státního podniku Jan Rýdl. Policisté si měli vyžádat dokumentaci z jedné z krajských správ ŘSD. Zasahovat...

Advokát si objednal únos expartnera své dcery, důkazy pro vraždu soud neuznal

Advokát Pavel Jelínek přichází na vyhlášení rozsudku ke Krajskému soudu v...

Pardubický advokát Pavel Jelínek a jeho tři komplicové jsou podle soudu vinní z únosu bývalého partnera Jelínkovy dcery. Krajský soud v Hradci Králové nepřijal verzi obžaloby, že šlo o vraždu na...

Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Mick van Buren z Hradce Králové si užívá trefu do sítě Zbrojovky Brno.

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno vyhráli 3:0 po hattricku Micka van Burena. Vítězové však přišli o tři...

Rozlomený mostek u vodopádu v Krkonoších už nebrzdí turisty, nový má zábradlí

KRNAP opravil most mostek u Huťského vodopádu na stezce mezi Rokytnicí a...

Huťský potok v západních Krkonoších turisté díky novému mostku opět přejdou bez omezení. Nedaleko stejnojmenného vodopádu, který je vyhledávaným výletním cílem, se před třemi týdny pod jezdcem na...

14. listopadu 2025  15:15

Dálnici D35 u Hořic otevřou v prosinci, zatím bez poplatku. Na D11 ji napojí za rok

V polovině prosince se řidičům otevře téměř 12kilometrový úsek D35 kolem Hořic...

Už v polovině prosince se řidičům otevře téměř 12kilometrový úsek D35 kolem Hořic na Jičínsku. Na dálnici najedou auta ze směru od Hradce Králové před obcí Sadová a sjíždět budou u Hořic. Do roka...

14. listopadu 2025  12:18

Budeme ještě lepší, věří hradecký trenér Martinec. I nováčci se dostali do pohody

Královéhradecký trenér Tomáš Martinec

Poprvé od konce srpna má Tomáš Martinec za sebou více než týden, kdy se nemusel nervovat z toho, jak jeho tým dopadne v soutěžním zápase. V pátek mu tato zápasově klidnější část hokejové sezony...

14. listopadu 2025  11:54

Kamenný most v Debrném zase slouží, znovu zajišťuje přístup k hřbitovu

Metro.cz
Kamenný most v Debrném zase slouží.

Kompletní obnovy se dočkal historický most přes Debrnský potok v zaniklé obci Debrné, která je součástí Trutnova. Nový kamenný most znovu zajišťuje přístup k hřbitovu a zároveň citlivě navazuje na...

14. listopadu 2025  10:20

Malá Úpa má „kuchařku“ pro stavaře, chce udržet tradiční vzhled Krkonoš

Malá Úpa: tady končí asfalt a začíná pohoda.

Nejmenší krkonošská obec Malá Úpa chce zachovat tradiční vzhled zástavby, vydala proto manuál pro investory, architekty a projektanty. Všechny stavby v nejvýše položené krkonošské obci prošli a...

14. listopadu 2025  9:20

Sporný tendr na přestavbu kasáren v Hradci. Neúspěšné firmy se obrátí na ÚOHS

V hradeckých Gayerových kasárnech zatím parkují auta.

Graduje spor významných stavebních společností s Hradcem Králové. Firmy Stako a Smola HK se obrátí na antimonopolní úřad kvůli stavbě nového náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren.

13. listopadu 2025  15:49

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

13. listopadu 2025  12:46

Zbrojovka - Hradec 0:3, van Buren poslal hattrickem hosty do čtvrtfinále

Mick van Buren z Hradce Králové si užívá trefu do sítě Zbrojovky Brno.

Fotbalisté Hradce Králové vybojovali předposlední místo ve čtvrtfinále domácího poháru. Na hřišti druholigové Zbrojovky Brno vyhráli 3:0 po hattricku Micka van Burena. Vítězové však přišli o tři...

12. listopadu 2025  19:55,  aktualizováno  23:15

Žena poslala statisíce v ručníku na údajnou expertizu, část peněz zachránila taxikářka

ilustrační snímek

Na otřepaný trik falešné policistky o napadeném bankovním účtu naletěla seniorka z Trutnovska. Podvodnice ji po telefonu přesvědčila, aby vybrala svoje peníze a bankovky zabalené v ručníku poslala...

12. listopadu 2025  13:57

Skiareály v Krkonoších a Orlických horách nechtějí odradit, zdraží jen mírně

Ceny nejsou ve Špindlu fixní, mění se podle vytíženosti střediska, počasí nebo...

Po razantním zdražování lyžařských permanentek v minulých letech jsou horská střediska v dalším zvyšování cen už velmi opatrná. Letos, podobně jako loni, půjdou skipasy v Krkonoších a Orlických...

12. listopadu 2025  7:36

Pronájem, Byt 1+kk, 32 m2 - Tř. E.…
Pronájem, Byt 1+kk, 32 m2 - Tř. E.…

třída Edvarda Beneše, Hradec Králové - Nový Hradec Králové
9 500 Kč/měsíc

Více z nabídky 3 943 nemovitostí

Učení na směny skončí. Škola v Hradci díky půdní vestavbě lépe rozvrhne výuku

Studenti hradecké zdravotnické školy se už učí v nových odborných učebnách....

Nové učebny, kabinety, sociální zázemí i odpočinkové prostory získala zdravotnická škola v Hradci Králové. Přestavba nevyužívaného podkroví umožní škole lépe rozvrhnout výuku i přijmout další...

11. listopadu 2025  15:50

Policie zasahovala v budovách ŘSD v Praze a Hradci. Při razii zadržela 11 lidí

V sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na pražském Kačerově zasahují...

V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahovala policie, uvedl mluvčí státního podniku Jan Rýdl. Policisté si měli vyžádat dokumentaci z jedné z krajských správ ŘSD. Zasahovat...

11. listopadu 2025  9:18,  aktualizováno  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.